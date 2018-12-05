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Середа, 05 грудня 2018 12:43

На перетині покеру та філантропії: в Києві відбудеться Перший благодійний турнір зі спортивного покеру BIG HEARTS

На перетині покеру та філантропії: в Києві відбудеться Перший благодійний турнір зі спортивного покеру BIG HEARTS

15 грудня 2018 у Fairmont Grand Hotel Kyiv відбудеться Перший благодійний турнір зі спортивного покеру, який відкриє серію заходів по всій Україні.

«Кілька місяців тому у мене з'явилася одна божевільна ідея: зробити благодійний турнір зі спортивного покеру. Зібрати любителів цієї математично непростої гри. Ігри, яка розвиває емпатію та вміння прораховувати ймовірності. Це буде вечір гри, аукціону, коктейлів, музики і хорошої компанії. Ну і, звичайно ж, ми визначимо переможця. Найкращого гравця серед бізнес-спільноти в Києві. Повірте, ще ніколи не було так весело займатися благодійністю», – ділиться Олексій Комліченко, ідейний натхненник турніру, Партнер компанії Odgers Berndtson Ukraine.

Унікальний формат, в якому поєднані благодійність і спортивний азарт, об'єднає успішних людей, меценатів навколо улюбленої гри.

Кошти, зібрані під час гри, будуть спрямовані в благодійний Фонд Таблеточки і повністю забезпечать потреби в медикаментах і витратних матеріалах відділення інтенсивної хіміотерапії в Охматдит на 4 місяці.

Учасники:

  • Власники та генеральні директори найбільших українських і зарубіжних компаній
  • Ключові фігури українського істеблішменту
  • Меценати

Крім гри в покер, під час заходу відбудеться Тихий аукціон, учасники якого зможуть придбати роботи одного з найвідоміших сучасних українських художників.

Стати учасником можна пройшовши попередню реєстрацію і отримавши підтвердження від організаційного комітету: https://noblesfortune.com/iwe-event/first-charity-poker-tournament-big-hearts/#registration

Тільки 50 гравців за столами! Всього очікуємо близько 100 гостей.

Турнір відбудеться за підтримки Всеукраїнської федерації спортивного покеру, компаній NEMIROFF, Poker Match, Odgers Berndtson Ukraine.

Натхненник проекту:

  • Олексій Комліченко, Партнер, Odgers Berndtson Ukraine
  • Михайло Харенко, Партнер, Sayenko Kharenko
  • Артем Зверховський, професійний гравець в покер
  • Олексій Євченко, Співвласник та Керуючий партнер, ArtBuild Hotel Group
  • Олена Бондар, партнер, Nobles Fortune

За додатковою інформацією звертайтеся до Алли Кеди Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., +38 044 221 53 17

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