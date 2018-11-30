III МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ КОРПОРАТИВНИХ ДИРЕКТОРІВ

4 грудня 2018 року перші особи і топ-менеджери державних, приватних та публічних компаній зберуться на унікальній бізнес-події в сфері корпоративного управління - ІІI Міжнародному форумі корпоративних директорів.

«Безумовно, головним в побудові моделі корпоративного управління компанії є визначення оптимальних місця і ролі Ради директорів (Наглядової ради), філігранний підбір складу Ради, тонке налагодження взаємовідносин Ради та виконавчого органу. Досвід успішного вирішення цих завдань в Україні вже напрацьовано і, звичайно, про нього дуже важливо дізнатися «з перших вуст», задати питання, обговорити нюанси», - підкреслює Олександр Окунєв, голова Правління Професійної асоціації корпоративного управління – одного з організаторів Форуму.

Унікальність Форуму обумовлюється тим, що на ньому вперше в Україні розглядаються реальні кейси побудови Наглядових рад і залучення незалежних директорів у них.

У фокусі цьогорічного форуму:

Наглядові ради на службі держави

Презентація дослідження «Корпоративне управління в Україні 2018»

Вдосконалення діяльності Ради як об’єкт інтересу інвесторів. Кейс АБ «Укргазбанк», IFC

Формування Наглядових рад. Досвід провідних Executive Search консультантів

Ефективна Наглядова рада як запорука та чинник сталого розвитку неприбуткових та благодійних організацій, громадських об'єднань

Серед спікерів:

Олександр Саєнко , Міністр Кабінету Міністрів України



Максим Нефьодов , Перший заступник Міністра економічного розвитку та торгівлі України



Тимур Хромаєв, голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України;

Катерина Рожкова, перший заступник Голови Національного банку України;

Ольга Бєлькова , народний депутат України;

Олена Волошина , керівник діяльності IFC в Україні;

Ігор Мітюков , старший радник Морган Стенлі, член Ради Національного реєстру корпоративних директорів, голова Наглядової ради ПАТ «Національний депозитарій України»;

Андрій Бойцун, радник з питань реформи державних підприємств і приватизації Стратегічної групи радників з підтримки реформ України (SAGSUR);

Дезмонд О'Майнік , незалежний член Наглядової ради Мегабанку

Олександр Окунєв , голова Правління Професійної асоціації корпоративного управління;

Олександр Почкун , засновник і керуючий партнер компанії Baker Tilly в Україні, члена міжнародної мережі Baker Tilly International, голова Правління Фонду Східна Європа;

Олексій Долгіх , керуючий партнер Українського офісу компанії Boyden Global Executive Search;

Ігор Кабузенко , керуючий партнер Ward Howell;

Роман Бондар , керуючий партнер Odgers Berndtson;

Віестурс Ліегіс , керуючий партнер Amrop Україна;

Володимир Ігонін , партнер ЮФ «Василь Кісіль і Партнери»;

Катерина Глазкова , виконавчий директор Спілки українських підприємців (СУП);

Та інші

Організатори Форуму:

Професійна асоціація корпоративного управління (ПАКУ)

Міжнародна фінансова корпорація (IFC)

Ви:

власник бізнесу?

член Наглядової ради?

член Правління або працюєте з Радою?

плануєте увійти до Ради директорів?

Тоді цей захід для вас!

Дата проведення: 04 грудня 2018 р.

Місце проведення:готель InterContinental Kiev, вулиця Велика Житомирська, 2A.

Вартість участі 8000 грн.

Детальна інформація про Форум та реєстрацію на сайті: corporatedirectorsforum.cgpa.com.ua

Офіційний юридичний партнер: ЮФ «Василь Кісіль і Партнери»

Офіційний енергетичний партнер: енергетична компанія «ДТЕК»

Офіційний HR партнер: компанія Boyden

Офіційний навчальний партнер: Український інститут корпоративного управління

Event-провайдер: Компанія Event Envoy

За підтримки: НКЦПФРУ, ФДМУ, компанії «Емкон» УАІБ, ПАРД, АПКБУ, НДУ, Незалежної асоціації банків України, ЛСОУ, АПУ, UNIC, СУП.

Генеральний інформаційний партнер: РБК-Україна. Юридичний медіа партнер: Юридична газета. Медіа партнер: finpost.com.ua, портал Politeka. Інформаційні партнери: журнал «ФДК», журнал Strategic Business Review, журнала PEOPLE IN, портал «Бізреліз», Business People







Для отримання додаткової інформації про Форум, будь-ласка, звертайтеся до Ірини Біляченко або Майї Шокало:

Тел: (044) 22-88-759, 278-12-52, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.