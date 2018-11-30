III МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ КОРПОРАТИВНИХ ДИРЕКТОРІВ

4 грудня 2018 року перші особи і топ-менеджери державних, приватних та публічних компаній зберуться на унікальній бізнес-події в сфері корпоративного управління - ІІI Міжнародному форумі корпоративних директорів.
«Безумовно, головним в побудові моделі корпоративного управління компанії є визначення оптимальних місця і ролі Ради директорів (Наглядової ради), філігранний підбір складу Ради, тонке налагодження взаємовідносин Ради та виконавчого органу. Досвід успішного вирішення цих завдань в Україні вже напрацьовано і, звичайно, про нього дуже важливо дізнатися «з перших вуст», задати питання, обговорити нюанси», - підкреслює Олександр Окунєв, голова Правління Професійної асоціації корпоративного управління – одного з організаторів Форуму.
Унікальність Форуму обумовлюється тим, що на ньому вперше в Україні розглядаються реальні кейси побудови Наглядових рад і залучення незалежних директорів у них.
У фокусі цьогорічного форуму:
- Наглядові ради на службі держави
- Презентація дослідження «Корпоративне управління в Україні 2018»
- Вдосконалення діяльності Ради як об’єкт інтересу інвесторів. Кейс АБ «Укргазбанк», IFC
- Формування Наглядових рад. Досвід провідних Executive Search консультантів
- Ефективна Наглядова рада як запорука та чинник сталого розвитку неприбуткових та благодійних організацій, громадських об'єднань
Серед спікерів:
- Олександр Саєнко, Міністр Кабінету Міністрів України
- Максим Нефьодов, Перший заступник Міністра економічного розвитку та торгівлі України
- Тимур Хромаєв, голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України;
- Катерина Рожкова, перший заступник Голови Національного банку України;
- Ольга Бєлькова, народний депутат України;
- Олена Волошина, керівник діяльності IFC в Україні;
- Ігор Мітюков, старший радник Морган Стенлі, член Ради Національного реєстру корпоративних директорів, голова Наглядової ради ПАТ «Національний депозитарій України»;
- Андрій Бойцун, радник з питань реформи державних підприємств і приватизації Стратегічної групи радників з підтримки реформ України (SAGSUR);
- Дезмонд О'Майнік, незалежний член Наглядової ради Мегабанку
- Олександр Окунєв, голова Правління Професійної асоціації корпоративного управління;
- Олександр Почкун, засновник і керуючий партнер компанії Baker Tilly в Україні, члена міжнародної мережі Baker Tilly International, голова Правління Фонду Східна Європа;
- Олексій Долгіх, керуючий партнер Українського офісу компанії Boyden Global Executive Search;
- Ігор Кабузенко, керуючий партнер Ward Howell;
- Роман Бондар, керуючий партнер Odgers Berndtson;
- Віестурс Ліегіс, керуючий партнер Amrop Україна;
- Володимир Ігонін, партнер ЮФ «Василь Кісіль і Партнери»;
- Катерина Глазкова, виконавчий директор Спілки українських підприємців (СУП);
- Та інші
Організатори Форуму:
- Професійна асоціація корпоративного управління (ПАКУ)
- Міжнародна фінансова корпорація (IFC)
Ви:
- власник бізнесу?
- член Наглядової ради?
- член Правління або працюєте з Радою?
- плануєте увійти до Ради директорів?
Тоді цей захід для вас!
Дата проведення: 04 грудня 2018 р.
Місце проведення:готель InterContinental Kiev, вулиця Велика Житомирська, 2A.
Вартість участі 8000 грн.
Детальна інформація про Форум та реєстрацію на сайті: corporatedirectorsforum.cgpa.com.ua
Офіційний юридичний партнер: ЮФ «Василь Кісіль і Партнери»
Офіційний енергетичний партнер: енергетична компанія «ДТЕК»
Офіційний HR партнер: компанія Boyden
Офіційний навчальний партнер: Український інститут корпоративного управління
Event-провайдер: Компанія Event Envoy
За підтримки: НКЦПФРУ, ФДМУ, компанії «Емкон» УАІБ, ПАРД, АПКБУ, НДУ, Незалежної асоціації банків України, ЛСОУ, АПУ, UNIC, СУП.
Генеральний інформаційний партнер: РБК-Україна. Юридичний медіа партнер: Юридична газета. Медіа партнер: finpost.com.ua, портал Politeka. Інформаційні партнери: журнал «ФДК», журнал Strategic Business Review, журнала PEOPLE IN, портал «Бізреліз», Business People
Для отримання додаткової інформації про Форум, будь-ласка, звертайтеся до Ірини Біляченко або Майї Шокало:
Тел: (044) 22-88-759, 278-12-52, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.