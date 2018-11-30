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П'ятниця, 30 листопада 2018 14:13

III МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ КОРПОРАТИВНИХ ДИРЕКТОРІВ

III МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ КОРПОРАТИВНИХ ДИРЕКТОРІВ

 

4 грудня 2018 року перші особи і топ-менеджери державних, приватних та публічних компаній зберуться на унікальній бізнес-події в сфері корпоративного управління - ІІI Міжнародному форумі корпоративних директорів.

«Безумовно, головним в побудові моделі корпоративного управління компанії є визначення оптимальних місця і ролі Ради директорів (Наглядової ради), філігранний підбір складу Ради, тонке налагодження взаємовідносин Ради та виконавчого органу. Досвід успішного вирішення цих завдань в Україні вже напрацьовано і, звичайно, про нього дуже важливо дізнатися «з перших вуст», задати питання, обговорити нюанси», - підкреслює Олександр Окунєв, голова Правління Професійної асоціації корпоративного управління – одного з організаторів Форуму.

Унікальність Форуму обумовлюється тим, що на ньому вперше в Україні розглядаються реальні кейси побудови Наглядових рад і залучення незалежних директорів у них.

У фокусі цьогорічного форуму:

  • Наглядові ради на службі держави
  • Презентація дослідження «Корпоративне управління в Україні 2018»
  • Вдосконалення діяльності Ради як об’єкт інтересу інвесторів. Кейс АБ  «Укргазбанк», IFC
  • Формування Наглядових рад. Досвід провідних Executive Search консультантів
  • Ефективна Наглядова рада як запорука та чинник сталого розвитку неприбуткових та благодійних організацій, громадських об'єднань

 

Серед спікерів:

    • Олександр Саєнко, Міністр Кабінету Міністрів України
    • Максим Нефьодов, Перший заступник Міністра економічного розвитку та торгівлі України
    • Тимур Хромаєв, голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України;
  • Катерина Рожкова, перший заступник Голови Національного банку України;
  • Ольга Бєлькова, народний депутат України;
  • Олена Волошина, керівник діяльності IFC в Україні;
  • Ігор Мітюков, старший радник Морган Стенлі,  член Ради Національного реєстру корпоративних директорів, голова Наглядової ради  ПАТ «Національний депозитарій України»;
  • Андрій Бойцун, радник з питань реформи державних підприємств і приватизації Стратегічної групи радників з підтримки реформ України (SAGSUR);
  • Дезмонд О'Майнік, незалежний член Наглядової ради Мегабанку
  • Олександр Окунєв, голова Правління Професійної асоціації корпоративного управління;
  • Олександр Почкун, засновник і керуючий партнер компанії Baker Tilly в Україні, члена міжнародної мережі Baker Tilly International, голова Правління Фонду Східна Європа;
  • Олексій Долгіх, керуючий партнер Українського офісу компанії Boyden Global Executive Search;
  • Ігор Кабузенко, керуючий партнер Ward Howell;
  • Роман Бондар, керуючий партнер Odgers Berndtson;
  • Віестурс Ліегіс, керуючий партнер Amrop Україна;
  • Володимир Ігонін, партнер ЮФ «Василь Кісіль і Партнери»;
  • Катерина Глазкова, виконавчий директор Спілки українських підприємців (СУП);
  • Та інші

 

Організатори Форуму:

  • Професійна асоціація корпоративного управління (ПАКУ)
  • Міжнародна фінансова корпорація (IFC)

 

Ви:

  • власник бізнесу?
  • член Наглядової ради?
  • член Правління або працюєте з Радою?
  • плануєте увійти до Ради директорів?

 

Тоді цей захід для вас!

Дата проведення: 04 грудня 2018 р.

Місце проведення:готель InterContinental Kiev, вулиця Велика Житомирська, 2A.

Вартість участі 8000 грн.

Детальна інформація про Форум та реєстрацію  на сайті: corporatedirectorsforum.cgpa.com.ua

 

Офіційний юридичний партнер: ЮФ «Василь Кісіль і Партнери»

Офіційний енергетичний партнер: енергетична компанія «ДТЕК»

Офіційний HR партнер: компанія Boyden

Офіційний навчальний партнер: Український інститут корпоративного управління

Event-провайдер: Компанія Event Envoy

За підтримки: НКЦПФРУ, ФДМУ, компанії «Емкон» УАІБ, ПАРД, АПКБУ, НДУ, Незалежної асоціації банків України, ЛСОУ, АПУ, UNIC, СУП.

Генеральний інформаційний партнер: РБК-Україна.  Юридичний медіа партнер: Юридична газета. Медіа партнер: finpost.com.ua, портал Politeka. Інформаційні партнери: журнал «ФДК», журнал Strategic Business Review, журнала PEOPLE IN, портал «Бізреліз», Business People



Для отримання додаткової інформації про Форум, будь-ласка, звертайтеся до Ірини Біляченко або Майї Шокало:

Тел: (044) 22-88-759, 278-12-52, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

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