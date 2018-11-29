Чи пов'язані діабет і захворювання ясен і як це впливає на здоров'я?

Чи є зв'язок між діабетом і захворюваннями ясен? Безліч досліджень, проведених на цю тему підтверджують, - зв'язок є. Це означає, що люди, що хворіють на цукровий...

Все, що треба знати діабетикам про захворювання ясен.

Чи є зв'язок між діабетом і захворюваннями ясен? Безліч досліджень, проведених на цю тему підтверджують, - зв'язок є. Це означає, що люди, що хворіють на цукровий діабет більше схильні до захворювань ясен, а захворювання ясен, що з'являються у діабетиків, можуть погіршувати стан їх здоров'я. Як з цим справлятися?

Індивідуальна гігієна ротової порожнини - це перший найефективніший спосіб запобігання захворювань ясен. Справа в тому, що нестабільний рівень глюкози в крові підвищує ризик пародонтозу, оскільки в тканинах ясен бракує зв'язуючої речовини. Пародонтоз розпочинається із звичайного запалення ясен, яке не було вилікувано вчасно. Потім, під впливом пародонтозу рівень цукру в крові підвищується і це стає проблемою для лікування діабету.

Як запобігти захворюванню ясен людям з діабетом?

- контролюйте рівень глюкози раз на декілька місяців;

- кожні півроку відвідуйте Вашого стоматолога;

- стежте за змінами ротової порожнини - чи не з'явився неприємний запах, чи не змінили колір і чи не опустилися ясна, чи не з'явилася кровоточивість;

- чистіть зуби двічі на день і не забувайте про зубну нитку і ополіскувачі;

-відмовтеся від алкоголю і паління.

Як зазвичай виникає запалення ясен?

Запалення ясен найчастіше виникає через накопичення нальоту в ясенних кишенях, причому наліт повинен бути не м'який, а твердий. У пацієнтів, які не чистять зуби щодня і не користуються зубною ниткою, запалення може з'являтися раз в кожні 3-4 роки. Після 50-ти накопичення бляшки стає активнішим, а захисні ресурси організму слабшають. Для діабетиків ефективний, налагоджений догляд за ротовою порожниною стає абсолютною необхідністю, а після 50-ти - золотим правилом.

Дізнайтеся про ефективну гігієну рота для діабетиків безкоштовно.

Якщо Ви хочете дізнатися більше про індивідуальну гігієну ротової порожнини для пацієнтів з діабетом, радимо записатися на безкоштовну консультацію в стоматологічну клініку СкайКлінік. На прийомі стоматолог оцінить стан зубів і ясен, за бажанням пацієнта також буде проведена цифрова діагностика. За допомогою терапевта усі бажаючі пацієнти зможуть підібрати прямо на прийомі підходящу зубну пасту, щітку, зубну нитку і ополіскувач. Також Ви зможете отримати консультацію про можливі способи зміни посмішки за допомогою протезів і інших ортодонтиних конструкцій.

Записатися на прийом можна на сайті клініки – https://skyclinic.com.ua/

Просто заповніть форму і вкажіть час, який вам підходить. Прийоми проводяться щоденно без вихідних. Бажаємо Вам успіхів!

На правах реклами