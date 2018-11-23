«Авто Лідер 2019» — українці обирають кращі автоновинки

Хто обирає й кого обирають?
Цього року за звання кращих новинок року змагається 59 автомобілів від 25 автомобільних брендів у номінаціях:
- Автомобілі для міста
- Автомобілі для сім'ї
- Автомобілі для ділових людей
- Автомобілі представницького класу
- Субкомпактні SUV
- Компактні SUV
- Середньорозмірні SUV
- Великі SUV
- Електромобілі та гібриди
- Вени та мінівени
Автомобіль, який набере найбільше голосів українців, отримає звання Абсолютного Авто Лідера 2019. Діючий володар цього титулу — BMW 5 серії.
Зараз до складу журі входять десятки тисяч українців. Автолюбителі не просто оцінюють новинки, а й сигналізують виробникам, чого від них чекають в Україні тут і зараз. Обрати свого Авто Лідера може кожен, хто захоплюється автомобілями − реєстрація у голосуванні відкрита до 30 листопада.
Додаткові номінації
У спеціальних додаткових номінаціях переможців оберуть запрошені експерти. Головний редактор та автомобільний експерт AUTO.RIA Юрій Боднарчук визначить авто з кращим співвідношенням ціни та якості. Дизайнер Максим Шкіндер, із досвідом роботи зі Skoda й McLaren, обере кращий дизайн інтер'єру та екстер'єру. А завідуючий лабораторією швидкісних автомобілів ХНАДУ Олександр Чернишов назве автоновинку з кращими технологічними рішеннями.
Переможців усіх номінацій та ім’я Абсолютного Авто Лідера буде названо 7 грудня.
Премія «Авто Лідер» — дзеркало очікувань, що завдяки масовості голосування та перевіреності кожного голосу об’єктивно відображає, які автоновинки стануть найзатребуванішими серед українців у 2019 році. Премія — можливість автолюбителів зробити свій внесок у розбудову прозорого автомобільного ринку України.