Україна вшановує 85-ті роковини Голодомору. Напередодні цієї сумної дати в багатьох країнах на рівні держав знову було порушене питання про визнання Голодомору 1932-1933 рр. актом геноциду.

21 листопада Сенат Польщі ухвалив резолюцію до 85-х роковин Голодомору в Україні 1932-1933 рр. Польські сенатори висловили солідарність з українським народом, який став жертвою комуністичної тоталітарної системи. У той же день штат Коннектикут став 21-м штатом США, який визнав Голодомор геноцид українського народу. Днем раніше таку ж резолюцію прийняв американський штат Північна Кароліна.

Мета міжнародної акції “Запали свічу пам’яті”, присвяченої 85-м роковинам Голодомору, — об’єднати українців усього світу та іноземних громадян заради пам’яті про один з найбільших злочинів в історії XX століття, який тоталітарний режим здійснив проти українців.

24 листопада в Україні будуть приспущені державні прапори, обмежені розважальні заходи, а біля пам’ятників жертвам Голодомору проведені офіційні заходи.

На державному рівні за участю іноземних делегацій заходи, приурочені до 85-ї річниці Голодомору, відбуватимуться в Меморіалі “Свіча пам’яті” в Києві. Його 2008 р. побудувала українська компанія “Київбудінвест” (входить в асоціацію “Інтербудмонтаж”, голова правління — В.В. Петрук). “Свіча пам’яті”, загальною висотою 36 метрів, — це меморіальний комплекс, меморіальна алея, скульптурні композиції та музей, який розміщений під меморіальною стелою. Навколо стели — 24 жорна. Вони символізують два циферблати годинника. Історичні документи свідчать, що в ті роки лише за добу вмирало близько 24 тисяч людей. На кожному жорні тисяча колосків — стільки людей вмирало за одну годину.

“Ми відзначаємо дуже трагічну дату своєї історії! Але нам важливо пам’ятати про цей злочин проти наших співвітчизників! Наша компанія, коли будувала цей об’єкт, будувала не просто пам’ятник, а символ української нескореності. Ми хотіли, щоб Меморіал увійшов до переліку символів України та сприяв зміцненню державності та незалежності нашої країни. І ось вже десять років Меморіал, що став головним символом пам’яті Голодомора, відвідують українці, туристи й офіційні делегації. Я закликаю кожного киянина і гостя столиці прийти 24 листопада до Меморіалу “Свіча пам’яті” та віддати данину пам’яті жертвам Голодомору. Пам’ятати свою історію і шанувати пам’ять своїх співвітчизників — це все, що ми можемо зробити, як нащадки”, — говорить голова правління будівельної асоціації “Інтербудмонтаж” Володимир Петрук.