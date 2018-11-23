Український енергетичний тиждень відбувся 19-21 листопада в Києві

Інвестиційний партнер — A7 CAPITAL. Інституційний партнер — Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР). Офіційний перевізник — Turkish Airlines. Юридичний партнер — міжнародна юридична фірма Dentons. Ексклюзивний фінансовий партнер — УКРГАЗБАНК. Партнери: GOLAW, Полтавська газонафтова компанія, IKNET, HUAWEI, Photomate s.r.o., страхова компанія INGO Ukraine, Solar Systems LLC, Turboden S.p.A., YouControl, Моршинська, Вітряні парки України, ALOFT Kyiv. Партнер виставки — EnergoSystems. Підтримка НАК "Нафтогаз України", Українська вітроенергетична асоціація, Асоціація біоенергетики України.

Подія об’єднала чотири важливих українських форуми, які вже протягом трьох років збирають головних гравців ринку енергетики:

- IIІ «Український нафтогазовий інвестиційний форум ’18» | 19 Листопада

| 19 Листопада - ІІІ «Український форум з відновлюваної енергетики ’18» | 20 Листопада

| 20 Листопада - ІІ «Український форум з енергоефективності ’18» | 21 Листопада

| 21 Листопада - І «Український форум ОСББ ’18» | 21 Листопада

Український енергетичний тиждень став майданчиком для обговорення актуальних питань сектору енергетики України. В підсумку, Україна може і має стати енергонезалежною країною, з енергетичною безпекою, з розвиненим показником розвитку відновлюваних джерел енергії та енергоефективності. Основним наголосом форуму було залучення інвестицій в українські проекти. Марія Барабаш, Президент, A7 CAPITAL; Співзасновник, Спілка Українських Підприємців (СУП), відкрила форум словами: «Для залучення інвестицій і загалом зростання рівня життя і достатку в Україні потрібно зробити перший крок. І цей перший крок — це верховенство права, це врегулювання судової системи; і тільки після того підуть іноземні інвестиції, які так потрібні зараз в Україні!»

Першим форум Українського енергетичного тижня став Український нафтогазовий інвестиційний форум. На Українському енергетичному тижні відбувся діалог між представниками уряду, бізнесом та галузевими організаціями. Наталя Кацер-Бучковська, Народний депутат України, Голова підкомітету з питань сталого розвитку, стратегії та інвестицій, Комітет з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки, Верховна Рада України: «Ринок газу є одним із ключових елементів забезпечення енергетичної безпеки, оскільки фактично третину енергоресурсів Україна споживає за рахунок природнього газу». Сергій Лещенко, Народний депутат України, Комітет з питань запобігання і протидії корупції, сказав: «Звичайно, ринок, що розвивається — це дуже привабливе середовище для того, щоб максимально консолідувати прибуток. Ніхто не обіцяє, що Україна стане успішною і для цього не треба нічого робити. Але якщо зміни йшли ще й на рівні парламенту, то цифри зросту були в двічі вищі, ніж є зараз». Андрій Коболев, Голова правління, Нафтогаз України, розповідав про нові постави, що стосуються учасників ринку газу: «Постанова передбачає дуже важливий крок — передачу бази абонентів на Міністерство фінансів від облгазів, які володіють цією базою. Але оскільки тільки облгази знають кількість абонентів, що споживають газ з його мережі, то без них це зробити швидко неможливо. Ця постанова не була підтверджена державною регуляторною службою, але якщо вона запрацює і облгази базу зможуть передати, то вже на початку наступного року можна буде провести монетизацію». Цікаво, що вже з’являються ініціативи компаній галузі, які роблять газонафтовий сектор України більш відкритим та прозорим. Тетяна Темнюк, Директор зі стратегічних комунікацій, Полтавська газонафтова компанія, переставила новий проект: «Враховуючи що наша країна проголосила курс на відкритість даних для залучення міжнародних інвесторів, то саме зараз час для того, щоб вивести дану сферу із тіні. Перш за все компанії повинні відкривати свої дані для того, щоб отримати цю прозору систему».

Другим форумом Енергетичного тижня був Український форум з відновлюваної енергетики, який мав на меті важливе завдання — обговорити альтернативних джерел енергії в Україні, які б мали зберегти енергетичні ресурси нашої планети. Сергій Савчук, Голова, Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України, коментує: «Ринок відновлюваних джерел енергії набагато ширший, набагато більший, його не можна звести до будівництва лише сонячних станцій. Я впевнений, що поки ми будемо робити аукціони, інвестор має знайти і збільшити фінансування інших проектів, які не менш цінні для економіки і з точки зору повернення інвестицій». Обговорювали, серед іншого, і систему аукціонів. Андрій Конеченков, Голова правління, Українська вітроенергетична асоціація, Віце-президент, Всесвітня вітроенергетична асоціація, підкреслив: «Коли ми говоримо про швидкий перехід на аукціони, то ми повинні розуміти для себе головну ціль такого переходу — це не штучне зниження тарифу, це створення нової схеми підтримки для відновлюваної енергетики, яка би задовольнила інвесторів. Ми готові переходити на нову систему аукціонів, але при цьому ми повинні зберегти інтереси ринка, щоб не зупити ринок, як це відбулося в Польщі і не опуститися до зниження тарифу». Було багато позитивних прогнозів та наголошень на перспективи розвитку сфери: Родіон Морозов, Директор департаменту екологічного реінжинірингу та впровадження проектів ресурсозбереження, Укргазбанк, запевнив: «Наступного року ми все таки допоможемо і спробуємо отримати набагато дешевший -ресурс, який дозволить у період окупності 7-8 років інвестувати та фінансувати проекти відновлюваної енергетики».

Заключним третім форумом був Український форум з енергоефективності, ключовим питанням якого було збереження ресурсів, що вичерпуються та не відновлюються. Олексій Рябчин, Народний депутат України, Голова підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності, Комітет з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки, Верховна Рада України, прокоментував нові постанови та закони: «Щодо енергоефективності на транспорті. У нас порядок політичний — це легалізування автомобілів на європейських номерах. Це єдине, що ми маємо. В нас є політика на транспорті, але у нас шалена залежність від імпорту палива з Росії і Білорусі. 80% палива імпортується. Замість того, щоб підтримувати екологічні автомобілі, давати знижки на гідриди, продовжувати політику ввезення автомобілів без ПДВ, без акцизу, вводяться ПДВ на електромобілі, тощо». Данієль Арчетті, Керівник з продажів технологічних рішень для нафтогазових та комбінованих циклів, Turboden S.p.A., сказав: «Якщо клімат змінюється на більш жаркий, це означає що в майбутньому ми зіткнемося з деякими проблемами. Зміни клімату будуть завдавати шкоду нам, тому ми повинні витрачати набагато більше грошей, щоб змінити ситуацію. Наприклад, ми робимо генераторні системи парових турбін, щоб виробляти електроенергію з відходів, і покращити ситуацію в цьому секторі». У підсумку Марія Барабаш, Президент, A7 CAPITAL, наголосила: «Україна є першою країною світу з енергоспоживання, настільки ми неефективні у споживання енергії. Найбільші питання виникають до енергетичного споживання у галузі промисловості, тому наш наступний форум у квітні 2019 року буде присвячений промисловості — Український промисловий тиждень’19».

Серед ключових спікерів Форуму: Хюг Мінгареллі, Голова, Представництво ЄС в Україні, Уле Т. Хорпестад, Надзвичайний і Повноважний Посол Норвегії в Україні, Євген Мецгер, Заступник Голови правління, АБ «Укргазбанк», Марія Барабаш, Президент, A7 CAPITAL; Співзасновник, Спілка Українських Підприємців (СУП), Андрій Коболєв, Голова правління, НАК «Нафтогаз України», Павло Станчак, Віце-президент, Член правління, АТ «Укртрансгаз», Остап Єднак, Народний депутат України, Наталія Кацер-Бучковська, Народний депутат України, Голова підкомітету з питань сталого розвитку, стратегії та інвестицій, Комітет з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки, ВРУ, Олег Прохоренко, Голова правління, Укргазвидобування, Тетяна Темнюк, Директор зі стратегічних комунікацій, СП «Полтавська газонафтова компанія», Сергій Лещенко, Народний депутат України, Комітет з питань запобігання і протидії корупції, Джонатан Поппер, Заступник Голови правління, Укрнафта, Сергій Савчук, Голова, Держенергоефективності України, Руслана Лижичко, співачка, Міжнародний Амбасадор відновлюваної Енергії, Юрій Гнатюк, Директор, ДП «Енергоринок», Марина Петров, заступник директора представництва в Україні, ЄБРР, Максим Лебедєв, Партнер, GOLAW, Родіон Морозов, Директор департаменту екологічного реінжинірингу та впровадження проектів ресурсозбереження, АБ «Укргазбанк» , Джоел Месселаарс, Керівник адвокатського відділу, Wind Europе, Владислав Єременко, Генеральний директор, Вітряні парки України, Карл Стурен, Засновник та президент, Віндкрафт Україна, Мустафа Сердар Атасевен, Президент, Турецька вітроенергетична асоціація; Президент, Ataseven Group, Вячеслав Феклін, Директор в Україні, General Electric, Марек Росзак, Керівник відділу консалтингу у сфері відновлюваних джерел енергії в Польщі, DNV GL — Energy, Роберто Кресітеллі, Старший директор в країнах Європи, Близького Сходу та Африки, Sunpower O&M, Юрій Подоляк, Комерційний директор, IKNET, Антон Абрамов, Директор, Photomate s.r.o, Андрій Гладкий, Директор, ТОВ "Сонячні Системи"/Solar Systems, Андрій Семченко, Керівник департаменту андерайтингу, Страхова компанія «ІНГО Україна», Георгій Гелетуха, Голова правління, Біоенергетична асоціація України, Олексій Рябчин, Народний депутат України, Голова підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності, Комітет з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки, ВРУ, Данієль Арчетті, Керівник з продажів технологічних рішень для нафтогазових та комбінованих циклів, Turboden S.p.A., та інші.

Інвестиційний партнер — A7 CAPITAL. Інституційний партнер — Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР). Офіційний перевізник — Turkish Airlines. Юридичний партнер — міжнародна юридична фірма Dentons. Ексклюзивний фінансовий партнер — УКРГАЗБАНК. Партнери: GOLAW, Полтавська газонафтова компанія, IKNET, HUAWEI, Photomate s.r.o., страхова компанія INGO Ukraine, Solar Systems LLC, Turboden S.p.A., YouControl, Моршинська, Вітряні парки України, ALOFT Kyiv. Партнер виставки — EnergoSystems. Підтримка НАК "Нафтогаз України", Українська вітроенергетична асоціація, Асоціація біоенергетики України. Генеральний інформаційний партнер — РБК-Україна. Генеральний новинний партнер — «Інтерфакс-Україна». Генеральний радіо-партнер — Радіо «Голос столиці». Ексклюзивний телевізійний партнер — Перший діловий телеканал. Міжнародні медіа-партнери: журнал Renováveis, UBN, PvEurope, Business1, Clean Pipeline Energy, Energy Live News, ENF. Фінансовий медіа-партнер — Фінансовий клуб. Інформаційний аналітичний Партнер — Ліга.закон. Медіа-партнери: журнал Фокус, Liga.net, "Новое время", журнал Бізнес, Енергобізнес, журнал "Екологія підприємства", "Українська енергетика", "Eco Town", ПРОМЕЛЕКТРО, "Elektrovesti.net", журнал " Охорона праці та пожежна безпека", "ProfBuild", журнал "Обладнання та інструменти для професіоналів", журнал FDK, журнал "Промисловість у фокусі", AW-Therm, ZNAJ.UA, Politeka, BuildPortal, Jooble, журнал Термінал, журнал "Винахідник і раціоналізатор". За підтримки: Українська бізнес-асоціація, Українська асоціація вітроенергетики, Українська асоціація відновлюваної енергетики, Асоціація аудиторів енергії, Американська торгівельна палата, Kyiv Post, Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України, BUCC, NUCC, Асоціація газовидобувних компаній України, Українська асоціація з теплових насосів та інші.

Додаткова інформація: +38 044 227 27 77, +38 096 515 43 90, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (контактна особа: Вікторія Щербатюк).