Компанія Bakery Food Industry (FORNETTI) запускає масштабний ребрендинг

20 листопада на організованому для журналістів та блогерів прес-турі, представники компанії Bakery Food Industry (BFI) розповіли про стратегію розвитку бізнесу на наступний рік.

До кінця 2019 року більше 300 пекарень FORNETTI переформатуються згідно з досвідом роботи головного представництва компанії в Угорщині - відкриття мережі кав'ярень європейського стилю.

«Ви напевно пам'ятаєте наші кіоски. Я коли дивилася на них на вулиці, у мене йшли мурашки по шкірі. Ми закриваємо старі неформатні кіоски та відкриваємо кав'ярні європейського стилю», - поділилася директор з маркетингу Тетяна Калюжна.

Директор з маркетингу нагадала журналістам, що це третій за рахунком ребрендинг торгової марки FORNETTI.

«Це буде третя генерація бренду, яка вводить обов’язкові правила для партнерів», - говорить Тетяна Калюжна.

Компанія змінює не лише зовнішній вигляд бренду і переходить у формати пекарні-кав'ярні та shop-in-shop, але й трансформує взаємодію франчайзингу.

«Нині наша франшиза для підприємців - це комплексний B2B продукт, - сказала Калюжна. - Ми прораховуємо інвестиційні моделі, період окупності, створюємо візуалізацію об‘єкту та автоматизуємо бізнес модель. Від підприємців ми хочемо лише три речі: бажання відкрити бізнес, правильна локація та персонал».

BFI також автоматизувала логістичні процеси та системи видачі асортименту. Наразі компанія планує поставити камери відео спостереження у торгових об’єктах, аби уникнути фіктивних звітів та зробити бізнес для франчайзерів ще прозорішим.

Компанія Bakery Food Industry вже відкрила 8 нових об'єктів. Оновлені пекарні та пекарні-кав'ярні FORNETTI працюють у Києві, Одесі, Броварах і Чернівцях. На черзі — Дніпро, Львів, Ужгород, Хмельницький, Могилів-Подільський, Чернігів.

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