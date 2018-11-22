Відбувся щорічний захід для професіоналів: Український Бізнес Форум 2018

У КВЦ «Парковий» 19 листопада минув Український Бізнес Форум 2018. Форум об'єднав понад 400 учасників з України та країн ЄС, для ефективного нетворкінгу та обговорення останніх змін в законодавстві та бізнесі в цілому.

В межах Форуму було 2 паралельних зали з представниками з НБУ та АППУ, керівниками компаній з Чорногорії, Кіпру та Польщі, експертами з Crowe LF Ukraine, PwC, Law Guide, Integrites, Eurofast. 4 панельних дискусії та 12 доповідей на актуальні теми:

- Податок на виведений капітал і принципи оподаткування НВК

- Інвестиції та бізнес в ЄС

- Валютна лібералізація

- Податкове планування в розрізі ТЦО

- Робота з іноземними банками

- Джерело походження коштів

- Правовий статус криптовалюти як засобу платежу

Та багато іншого.

Організаторами заходу були CIS Wealth Сonferences і Crowe LF Ukraine.

Компанія CIS Wealth Conferences - професійний організатор бізнес заходів в країнах СНД і Східній Європі. Ми пишаємося нашими проектами та віримо у важливість професійних зв'язків для розвитку і процвітання бізнесу.

Тел. +38 096 194 66 29 Сайт www.cis-wealth.com