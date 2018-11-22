Відбувся щорічний захід для професіоналів: Український Бізнес Форум 2018

В межах Форуму було 2 паралельних зали з представниками з НБУ та АППУ, керівниками компаній з Чорногорії, Кіпру та Польщі, експертами з Crowe LF Ukraine, PwC, Law Guide, Integrites, Eurofast. 4 панельних дискусії та 12 доповідей на актуальні теми:
- Податок на виведений капітал і принципи оподаткування НВК
- Інвестиції та бізнес в ЄС
- Валютна лібералізація
- Податкове планування в розрізі ТЦО
- Робота з іноземними банками
- Джерело походження коштів
- Правовий статус криптовалюти як засобу платежу
Та багато іншого.
Організаторами заходу були CIS Wealth Сonferences і Crowe LF Ukraine.
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