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Четвер, 22 листопада 2018 11:15

Відбувся щорічний захід для професіоналів: Український Бізнес Форум 2018

Відбувся щорічний захід для професіоналів: Український Бізнес Форум 2018

У КВЦ «Парковий» 19 листопада минув Український Бізнес Форум 2018. Форум об'єднав понад 400 учасників з України та країн ЄС, для ефективного нетворкінгу та обговорення останніх змін в законодавстві та бізнесі в цілому.

В межах Форуму було 2 паралельних зали з представниками з НБУ та АППУ, керівниками компаній з Чорногорії, Кіпру та Польщі, експертами з Crowe LF Ukraine, PwC, Law Guide, Integrites, Eurofast. 4 панельних дискусії та 12 доповідей на актуальні теми:

- Податок на виведений капітал і принципи оподаткування НВК
- Інвестиції та бізнес в ЄС
- Валютна лібералізація
- Податкове планування в розрізі ТЦО
- Робота з іноземними банками
- Джерело походження коштів
- Правовий статус криптовалюти як засобу платежу

Та багато іншого.

Організаторами заходу були CIS Wealth Сonferences і Crowe LF Ukraine.

Компанія CIS Wealth Conferences - професійний організатор бізнес заходів в країнах СНД і Східній Європі. Ми пишаємося нашими проектами та віримо у важливість професійних зв'язків для розвитку і процвітання бізнесу.

                           Тел. +38 096 194 66 29                   Сайт www.cis-wealth.com

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