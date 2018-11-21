V Форум ДИРИГЕНТИ ЗМІН для лідерів бізнесу, держави та суспільства, що відбувся 13 листопада 2018 у Hilton Kyiv

Програма Форуму складалася з п’яти відкритих дискусій на актуальні теми, двох майстер-класів із софт навичок і краш-курсу зі Стенфорда.

Близько 40 спікерів Форуму поділилися інсайтами та досвідом визначення основних стратегій та власних шляхів розвитку сучасної України, головними ризиками в процесі трансформації бізнесу.

«Цей Форум відрізняється від інших економічних та міжнародних бізнес подій тим, що ми разом з Модераторами Форуму збираємо найкращі в Україні приклади того, як зробити трансформаційні зміни в організаціях та дістатися результату від обраних стратегій. Модератори та спікери передають безцінний досвід як пройти через кризи та дістатися результату від команди саме в наших реаліях.» - підкреслила партнер компанії Nobles Fortune Олена Бондар. «Форум ми проводимо вже п’ятий рік поспіль, і саме цього року фокус зробили на результативністі», - зазначила она.

Розпочали Форум Айварас Абромавичус, екс-міністр економіки України, та Андрій Коболєв, голова правління НАК «Нафтогаз України» розмовою один на один про уроки трансформації в бізнесі та житті.

Андрій Булах, керуючий партнер Deloitte Ukraine, відкрив першу дискусію та надалі модерував резонансну розмову на тему «Держава та бізнес: досягаючи результату разом». Він запросив виступити Юрія Косюка, голову правління МХП, Олену Кошарну, засновницю та головного виконавчого директора Horizon Capital, та Андрія Пишного, голову правління Ощадбанку. “Цього року дискусія була присвячена підведенню підсумків останніх чотирьох Форумів. Я вдячний спікерам, які завдяки власному прикладу та фактам, змогли переконати аудиторію, що українцям є чим пишатися. 77% слухачів пообіцяли стати амбасадорами України і концентруватися на позитивних новинах у спілкуванні з іноземними партнерами і в колі друзів,”- зазначив пан Булах.

У ході Форуму спікери обмінювалися досвідом та дискутували також про лідерство в команді, роль довіри як нової готівки світового успіху, про підгототовку команди до кризи. На окремій дискусії компанії AVELLUM модератори Гліб Бондар та Микола Стеценко змоделювали погляд із майбутнього на інфраструктуру України. Вони запросили на відверту розмову міністра інфраструктури України Володимира Омеляна, керівника компанії Укренерго Всеволода Ковальчука та генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського, щоб приділити увагу футуристичним, але тим не менш реальним ідеям будівництва гіперлупу в Україні, масового використання електромобілів, та обговоренню перспектив використання персональних літальних апаратів для поштових перевезень.

Григорій Павлоцький, віце-президент з операційної діяльності RealtimeBoard (екс партнер Deloitte) разом з Тал Хеном, лідером департаменту корпоративних фінансів в сфері ТМТ та керівником напрямку інновацій, Deloitte Israel, поділилися прикладами успішних імплементацій інновацій в корпораціях та розглянули хто є драйверами змін в компаніях. Запрошеними до дискусій спікерами стали Михайло Шелемба, генеральний директор “Датагруп”, Максим Бахматов, керуючий партнер першого українського інноваційного парку, UNIT.City та Ксенія Прожогіна, директор департаменту управління персоналом та комунікацій МХП.

Для участників, яких зацікавили нові практичні навички, провели краш-курс Дизайн-мислення від Philip Morris International, а також майстер-класи: про Mindfulness від корпоративного тренера та про Lean від Київстар.

Дискусія про результат-орієнтоване лідерство Романа Бондаря, керуючого партнера Odgers Berndtson Ukraine, зібрала повний зал на обговорення лідерства та відповідей на запитання, як керувати командою під час кризи та як побудувати культуру результату. “Гаряча дискуссія показала, що немає змісту себя обманювати. Компанії отримають шанс выжити лише тоді, коли готові відверто розмовляти про свої проблеми та шукати кращі способи їх вирішення” – сообщил Роман Бондарь.

Спікери дискусії, серед яких Владислав Білошапка, співдиректор проекту Global Business Model Study, Андрій Здесенко, засновник та президент Biosphere Corporation, Олег Прохоренко, голова правління “УкрГазВидобування”, Володимир Поперешнюк, співвласник компанії “Нова Пошта” та Ігор Червак, генеральний директор Lantmannen AXA, запропонували інноваційні рішення щодо захисту бізнесу від неадекватних бажань власника, як вистроїти ефективну систему прийняття рішень, як виглядає сучасна система мотивації та винагороди персоналу, як збудувати комунікації та корпоративну культуру, як налагодити бізнес-процеси й зони відповідальності в команді та як визначити склад топів. Панелісти дійшли спільної думки в тому, що колектив потрібно чистити від тих, хто імітує роботу через системи управління результатом. Потрібно максимально приділяти увагу корпоративній культурі та набуттю правильних організаційних навичок. А також піклуватися про відкритий діалог та залучення, як способу подняти рівень енергії та ініціативи в компанії.”

Форум завершився неформальним нетворкінгом для учасників та спікерів із коктейлями від партнера Hennessy під живу джазову музику.

V Форум Диригенти Змін відбувся за підтримки партнерів:

Юридичний партнер –AVELLUM

Партнери – Датагруп, Нова Пошта, Lantmannen AXA, Odgers Berndtson

Автомобільний партнер – Winner

Алкогольний партнер – Hennessy

LED партнер – Flylights

Діамантовий партнер – DIAMOND of LOVE

ТВ партнер – Прямий телеканал

Детальну програму та список учасників Форуму можна проглянути за посиланням:

https://noblesfortune.com/iwe-event/conductors-of-changes-v-forum/#schedules

З питань висвітлення матеріалів Форуму звертайтеся, будь ласка, до Марії Гріффін, моб.тел. +38 050 310 3562, mgriffin@noblesfortune.com