 
Володимир Чеповий
спільно інвестувати
 
Володимир Полевий
захистити свій бізнес
 
Юрій Гусєв
розповісти про свій бізнес
 
Світлана Власова
розвивати свій бізнес
 
Олексій Чуєв
включитися у бізнес-події

Новости компаний

П'ятниця, 09 листопада 2018 17:07

Український енергетичний тиждень відбудеться 19-21 листопада в Києві

Український енергетичний тиждень відбудеться 19-21 листопада в Києві

Подія об’єднає чотири важливих українських форуми, які збирають головних гравців ринку енергетики.

З 19 по 21 листопада 2018 року в НСК «Олімпійський» відбудеться ключова подія року в українській енергетиці — «Український Енергетичний Тиждень’18». Тут зустрінуться найвпливовіші представники національних та іноземних компанії, що перетворить локацію на центральне місце для В2В та В2С комунікацій енергетичного сектору.

Організатор - A7 CONFERENCES. Інвестиційний партнер - A7 CAPITAL. Інституційний партнер – Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР). Офіційний перевізник - TurkishAirlines. Юридичний партнер - міжнародна юридична фірма Dentons. Ексклюзивний фінансовий партнер - УКРГАЗБАНК. Партнери: GOLAW, Полтавська газонафтова компанія, IKNET, HUAWEI, Photomates.r.o., страхова компанія INGO Ukraine,SolarSystemsLLC, TurbodenS.p.A., YouControl, Моршинська. Партнер виставки - EnergoSystems. Підтримка НАК "Нафтогаз України", Українська вітроенергетичнаасоціація, Асоціація біоенергетики України.

Подія об’єднає чотири важливих українських форуми, які вже протягом трьох років збирають головних гравців ринку енергетики:

- IIІ «Український нафтогазовий інвестиційний форум’18» | 19 Листопада

- ІІІ «Український форум з відновлюваної енергетики’18»| 20 Листопада

- ІІ «Український форум з енергоефективності’18»| 21 Листопада

- І «Український форум ОСББ’18» | 21 Листопада

UEW 2018 A4 for Без медиа UKR 5 05 11 18

 

Форуми стали постійним місцем зустрічей представників енергетичного сектора, українських та іноземних девелоперів, інвесторів, державних діячів та представниками фінансових організацій. Їх мета — встановити бізнес-контакти та створити основу для прийняття важливих рішень, пошуку інвестиційних можливостей, обговорення розвитку та шляхів реформування ключових секторів енергетики.

Відкривати Український енергетичний тиждень буде Український нафтогазовий інвестиційний форум. У програмі форуму ключові експерти галузі розкриють такі тематики: глобальні тенденції розвитку нафтового та газового сектору, нафтогазовий ринок в Україні, фінансування сектору.

Другим форумом на Українському енергетичному тижні стане Український форум з відновлюваної енергетики. Форум проходитиме вже втретє і набув широкого розголосу серед українських та міжнародних компаній завдяки актуальності теми альтернативної енергетики. Вітрова енергетика, сонячна та біоенергетика, а також інвестиційні можливості відновлюваної енергетики України – тематики, на яких фокусуватиметься форум.

Фінальним форумом енергетичного тижня буде ІІ Український форум з енергоефективності. У складі якого цьогоріч пройде Український форум ОСББ. На форум з енергоефективності вже вдруге підніматимуть актуальні питання: стратегія розвитку енергоефективного сектору України, реформи енергоефективності, інвестиції в ринок енергоефективності, а також співпраця з іншими секторами енергетики.

Більше про програму та реєстрація: a7conf.com/uew/ua

Акредитація ЗМІ:

+38 044 227 27 77,

+38 096 515 43 90,

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (контактна особа: Вікторія Щербатюк).

Наверх

1331 cover business

UEW
Диригенти змін
НОВИНИ компаній
ДІЛОВИЙ календар
« November 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест з найцікавішими та актуальними матеріалами.