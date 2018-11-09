Український енергетичний тиждень відбудеться 19-21 листопада в Києві

Подія об’єднає чотири важливих українських форуми, які збирають головних гравців ринку енергетики.

З 19 по 21 листопада 2018 року в НСК «Олімпійський» відбудеться ключова подія року в українській енергетиці — «Український Енергетичний Тиждень’18». Тут зустрінуться найвпливовіші представники національних та іноземних компанії, що перетворить локацію на центральне місце для В2В та В2С комунікацій енергетичного сектору.

Організатор - A7 CONFERENCES. Інвестиційний партнер - A7 CAPITAL. Інституційний партнер – Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР). Офіційний перевізник - TurkishAirlines. Юридичний партнер - міжнародна юридична фірма Dentons. Ексклюзивний фінансовий партнер - УКРГАЗБАНК. Партнери: GOLAW, Полтавська газонафтова компанія, IKNET, HUAWEI, Photomates.r.o., страхова компанія INGO Ukraine,SolarSystemsLLC, TurbodenS.p.A., YouControl, Моршинська. Партнер виставки - EnergoSystems. Підтримка НАК "Нафтогаз України", Українська вітроенергетичнаасоціація, Асоціація біоенергетики України.

Подія об’єднає чотири важливих українських форуми, які вже протягом трьох років збирають головних гравців ринку енергетики:

- IIІ «Український нафтогазовий інвестиційний форум’18» | 19 Листопада

- ІІІ «Український форум з відновлюваної енергетики’18»| 20 Листопада

- ІІ «Український форум з енергоефективності’18»| 21 Листопада

- І «Український форум ОСББ’18» | 21 Листопада

Форуми стали постійним місцем зустрічей представників енергетичного сектора, українських та іноземних девелоперів, інвесторів, державних діячів та представниками фінансових організацій. Їх мета — встановити бізнес-контакти та створити основу для прийняття важливих рішень, пошуку інвестиційних можливостей, обговорення розвитку та шляхів реформування ключових секторів енергетики.

Відкривати Український енергетичний тиждень буде Український нафтогазовий інвестиційний форум. У програмі форуму ключові експерти галузі розкриють такі тематики: глобальні тенденції розвитку нафтового та газового сектору, нафтогазовий ринок в Україні, фінансування сектору.

Другим форумом на Українському енергетичному тижні стане Український форум з відновлюваної енергетики. Форум проходитиме вже втретє і набув широкого розголосу серед українських та міжнародних компаній завдяки актуальності теми альтернативної енергетики. Вітрова енергетика, сонячна та біоенергетика, а також інвестиційні можливості відновлюваної енергетики України – тематики, на яких фокусуватиметься форум.

Фінальним форумом енергетичного тижня буде ІІ Український форум з енергоефективності. У складі якого цьогоріч пройде Український форум ОСББ. На форум з енергоефективності вже вдруге підніматимуть актуальні питання: стратегія розвитку енергоефективного сектору України, реформи енергоефективності, інвестиції в ринок енергоефективності, а також співпраця з іншими секторами енергетики.

Більше про програму та реєстрація: a7conf.com/uew/ua

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