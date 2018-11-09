Приєднуйся до соціального проекту H-Road - не використовуй смартфон на дорозі

«Пильнуй життя, а не смартфон!»: у рамках проекту H-Road створено соціальну рекламу із закликом не використовувати смартфон на дорозі

В жовтні 2018 року в рамках національної інформаційної кампанії H-Road, ініціатором якої є «Хюндай Мотор Україна», створено креативну соціальну рекламу, яка акцентує увагу на проблематиці використання смартфонів на дорозі. Прототипом для візуальної складової стала культова обкладинка альбому гурту The Beatles — Abbey Road, героями якої стали телеведучі Лідія Таран та Анатолій Анатоліч, відомий блогер Олександр Барабошко та автомобільний журналіст Павло Кащук.

Третій рік поспіль проект H-Road закликає учасників дорожнього руху бути відповідальними на дорозі. Цьогоріч в Україні він привернув увагу до важливого питання активного використання смартфонів під час руху. Адже чимало аварій в Україні та світі стається саме через використання гаджетів. За даними американських дослідників з Політехнічного транспортного інституту Вірджинії, шанс потрапити у ДТП збільшується в 4 рази, якщо водій читає або набирає текстове повідомлення. Те ж стосується пішоходів. Щоб перетнути «зебру» потрібно 10 секунд, за які нічого важливого у месенджері не станеться, а от на дорозі — може.

Оскільки використання гаджетів на дорозі стало глобальною проблемою, чимало країн проводять активну роботу із населенням або навіть вводять закони, які забороняють користуватися смартфоном абсолютно усім учасникам дорожнього руху. В штаті Делавер, наприклад, на тротуарі перед переходом пишуть «Lookup», аби привернути увагу людей, а пішоходам у Торонто читають лекції щодо небезпеки використання смартфону на дорозі.

В інших країнах вирішили не обмежуватися розмовами. Так в штаті Юта, США, прихильників писати sms на ходу вже штрафують на $50. На Гавайях також ввели систему штрафів. І тепер за відволікання на гаджет на дорозі пішохід може заплатити штраф від $15 до $99. В Китаї водіям вже давно заборонено користуватися смартфоном під час руху. Розмір штрафу складає 200 юаней (близько $31), а в серйозних випадках водій навіть може залишитися без водійського посвідчення. В цьому році влада Литви теж почала боротьбу проти використання смартфонів на дорозі. Так з 3 жовтня цього року вона ввела закон, який забороняє всім пішоходам використовувати гаджети на переході.

Цьогоріч компанія «Хюндай Мотор Україна» також вирішила в рамках проекту H-Road акцентувати увагу населення на використанні смартфонів на дорозі. На підтримку глобального проекту компанія Hyundai відзняла соціальну рекламу з ключовим меседжем: «Пильнуй життя, а не смартфон. Come together!». Прототипом для візуальної складової стала культова обкладинка 12-го альбому гурту The Beatles — Abbey Road. На ній «ліверпульська четвірка», перетинають дорогу по «зебрі», дивлячись прямо перед собою. Це знайоме більшості зображення у рамках проекту отримало додаткове значення, адже руки чоловіків на фото вільні від смартфонів, а увага зосереджена на дорозі.

Для відтворення впізнаваного кадру Abbey Road запросили українських інфлюєнсерів, які поділяють головну думку H-Road 2018: на дорозі смартфон краще сховати. Ними стали телеведучі Лідія Таран та Анатолій Анатоліч, відомий блогер Олександр Барабошко та автомобільний журналіст Павло Кащук. Кожен з них має свою чітку позицію, яку вони активно просувають разом з H-Road.

Наприклад, Лідія Таран не розуміє людей, типаж яких особисто вона описує як «безтурботність»: «Це людина, яка впевнена, що її бачать всі, а насправді за тим бордом і припаркованою попереду машиною не видно нічого, а вона йде собі по тротуару, і нікуди не дивиться. Так, ніби те, що вона говорить по телефону, повинні зрозуміти і побачити всі, і водій, який повертає, і світлофор, який вже давно не зелений. Начебто в неї 9 життів».

Своєю позицією також поділився блогер Олександр Барабошко, він давно не користується смартфоном в дорозі і вчить цьому своє оточення: «Мені легко просувати мінімізацію використання телефону за кермом, я і сам так роблю і персональний приклад важливий. Крім того, інноваційні рішення в авто, смартфонах рухаються також в сторону безпеки і тут добре бути в ногу з часом».

А Павло Кащук, який зізнався, що часом все ж користується смартфоном за кермом, навіть запропонував свій особистий спосіб позбавлення від цієї небезпечної звички: «Найкраще психологічно допомагає забути про телефон відключення мобільного інтернету під час поїздки. Швидко про нього забуваєш і припиняєш кожні 5 хвилин заглядати в нього».

Побачити, як проходили зйомки можна у соцмережах запрошених селебріті та на офіційних сторінках «Хюндай Мотор Україна».

Деталі проекту в Україні можна прочитати на сайті hroad.org.

Довідка

Національна інформаційна кампанія H-Road

Національна інформаційна кампанія спрямована на покращення культури водіння та привернення уваги всіх учасників дорожнього руху до особистої відповідальності за дотримання ПДР.

Мета проекту – зробити українські міста та дороги кращими та більш безпечними. Інформаційна кампанія реалізується в рамках програми корпоративної соціальної відповідальності компанії «Хюндай Мотор Україна» та триватиме з жовтня до грудня 2018 року.

Інформаційна кампанія передбачає комплекс заходів та активностей, націлених на донесення всім учасникам дорожнього руху важливої інформації щодо правил дорожнього руху в форматі інфографіки, відео, статей.

• Під час реалізації двох попередніх етапів кампанії у 2016-2017 роках, проект, окрім освітнього напрямку, мав благодійну складову. У 2016 році кошти від продажу тематичних стікерів та аксесуарів H-Road були перераховані на оплату навчання дітей-сиріт актуальним професійним навичкам. У 2017 році аксесуари, що реалізовувались у дилерській мережі «Хюндай Мотор Україна», для проекту виготовили люди з інвалідністю, а кошти були перераховані національній параолімпійській збірній для підготовки до Зимової Олімпіади в Південній Кореї.