Volkswagen та Microsoft оголошують про стратегічне партнерство

28 вересня 2018 року компанії Volkswagen та Microsoft уклали угоду про партнерство з метою створення нового програмного продукту – системи зберігання даних у «хмарі» Volkswagen Automotive Cloud, яка стане унікальною у всьому світі.

Volkswagen планує створити дослідницький центр у Північній Америці неподалік від головного офісу Microsoft, адже компанія Microsoft буде залучена до проектного менеджменту на етапі заснування центру – особливо в питаннях пошуку фахівців для розробки технології. У майбутньому в дослідницькому центрі працюватимуть приблизно 300 ІТ-спеціалістів.

У межах стратегічного партнерства Volkswagen та Microsoft Corp. спільно виконуватимуть завдання щодо розробки сервісу зберігання даних у «хмарі» Volkswagen Automotive Cloud. Завдяки цій технології власник автомобіля Volkswagen матиме змогу користуватися інноваційними, об’єднаними у мережу сервісами. «Стратегічне партнерство з Microsoft значно прискорить нашу цифрову трансформацію», – говорить доктор Герберт Дісс, генеральний директор Volkswagen AG. «Volkswagen як один із найбільших у світі автовиробників і Microsoft зі своїм унікальним досвідом у сфері технологій чудово доповнюють один одного. Разом ми станемо ключовими гравцями у процесі формування майбутньої „авто-мобільності“».

Починаючи з 2020 року, понад 5 мільйонів нових автомобілів марки Volkswagen будуть повністю об'єднані в мережу, ставши частиною так званої системи „Internet of Things“ (IoT). Разом компанії розвиватимуть технологічну базу для створення комплексного автомобільного сервісу зберігання та обміну даними у «хмарі».

Рішення та можливості, які будуть розроблені у межах стратегічного партнерства, у майбутньому поширюватимуться на інші бренди Групи та функціонуватимуть у всьому світі. Таким чином, Volkswagen Automotive Cloud стає основою цифрових послуг і пропозицій всіх брендів концерну Volkswagen.