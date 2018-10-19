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Новости компаний

П'ятниця, 19 жовтня 2018 10:57

Завдяки Volkswagen та Siemens перехрестя стануть безпечнішими

Завдяки Volkswagen та Siemens перехрестя стануть безпечнішими

Компанії Volkswagen та Siemens активно працюють над покращенням безпеки дорожнього руху, особливо це стосується безпеки на перехрестях.

У спільному проекті об’єдналися німецьке місто Вольфсбург та компанії Volkswagen і Siemens. Проект передбачає розробку спеціальної технології Car2X WLANp (ITS-G5), яка дозволяє здійснювати обмін даними між автомобілями та цифровою транспортною інфраструктурою (наприклад, світлофорами). У межах експерименту в м. Вольфсбург облаштовують тестову ділянку, на якій десять систем управління дорожнім рухом передаватимуть інформацію про зміни фаз світла світлофорів за допомогою технології WLANp (ITS-G5). У майбутньому автомобілі, оснащені технологією Car2X, зможуть обробляти цю інформацію та повідомляти водієві про ситуацію на перехресті.  Наприклад, водій знатиме, коли світлофори увімкнені в режим "зеленої хвилі". Таким чином, він зможе уникнути небажаного гальмування або прискорення. Розробники сподіваються, що найближчим часом завдяки можливостям автомобільних асистентів  функція гальмування спрацьовуватиме в такій ситуації без втручання водія.

У компаніях Volkswagen та Siemens переконані, що  встановлені в автомобілі системи, які здатні передбачити сигнал світлофора, покращать рух транспорту в густонаселених районах. Проект також сприятиме покращенню безпеки дорожнього руху в цілому. З цією метою два перехрестя в місті Вольфсбург сьогодні оснащують сучасними сенсорними технологіями для виявлення пішоходів і велосипедистів. «Перехрестя, оснащені технологією з радарними датчиками, дають можливість значно краще ідентифікувати пішоходів та велосипедистів. Це додаткове інформування водія на складних перехрестях та ділянках підвищеної аварійності», – пояснює Манфред Фуг, голова компанії Siemens Mobility.

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