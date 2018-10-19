Завдяки Volkswagen та Siemens перехрестя стануть безпечнішими

У спільному проекті об’єдналися німецьке місто Вольфсбург та компанії Volkswagen і Siemens. Проект передбачає розробку спеціальної технології Car2X WLANp (ITS-G5), яка дозволяє здійснювати обмін даними між автомобілями та цифровою транспортною інфраструктурою (наприклад, світлофорами). У межах експерименту в м. Вольфсбург облаштовують тестову ділянку, на якій десять систем управління дорожнім рухом передаватимуть інформацію про зміни фаз світла світлофорів за допомогою технології WLANp (ITS-G5). У майбутньому автомобілі, оснащені технологією Car2X, зможуть обробляти цю інформацію та повідомляти водієві про ситуацію на перехресті. Наприклад, водій знатиме, коли світлофори увімкнені в режим "зеленої хвилі". Таким чином, він зможе уникнути небажаного гальмування або прискорення. Розробники сподіваються, що найближчим часом завдяки можливостям автомобільних асистентів функція гальмування спрацьовуватиме в такій ситуації без втручання водія.

У компаніях Volkswagen та Siemens переконані, що встановлені в автомобілі системи, які здатні передбачити сигнал світлофора, покращать рух транспорту в густонаселених районах. Проект також сприятиме покращенню безпеки дорожнього руху в цілому. З цією метою два перехрестя в місті Вольфсбург сьогодні оснащують сучасними сенсорними технологіями для виявлення пішоходів і велосипедистів. «Перехрестя, оснащені технологією з радарними датчиками, дають можливість значно краще ідентифікувати пішоходів та велосипедистів. Це додаткове інформування водія на складних перехрестях та ділянках підвищеної аварійності», – пояснює Манфред Фуг, голова компанії Siemens Mobility.