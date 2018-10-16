V Форум ДИРИГЕНТИ ЗМІН – місце сили бізнес-лідерів для перевинаходження себе, власного бізнесу та суспільства! 13 листопада 2018, Hilton Kyiv

Організатори заходу: Nobles Fortune та Deloitte.
У другий вівторок листопада у Києві зберуться амбітні лідери України, які разом шукатимуть оптимальні шляхи підвищення результативності своїх бізнесів та соціальних ініціатив.
На Форумі виступить понад 35 спікерів, серед яких:
- Володимир Омелян, Міністр інфраструктури України
- Андрій Булах, Керівний партнер, Deloitte в Україні
- Айварас Абромавічус, Екс-міністр економіки України, Голова Наглядової Ради UCGA
- Тал Хен, Лідер департаменту корпоративних фінансів у сфері ТМТ та керівник напрямку інновацій, Deloitte в Ізраїлі
- Андрій Коболєв, Голова правління, НАК Нафтогаз України
- Ігор Смілянський, Генеральний директор, Укрпошта
- Роман Бондар, Керуючий партнер, Odgers Berndtson в Україні
Програма Форуму: http://bit.ly/2QC0Em4
«Форум ДИРИГЕНТИ ЗМІН – це можливість щороку зібратися в колі однодумців, поділитися успіхами та здобутими уроками з невдач, ще раз переконатися, що зміни можливі і вони починаються з кожного», – коментує Андрій Булах, Керівний партнер Deloitte в Україні.
Юридичний партнер – AVELLUM
Партнери – Датагруп, Нова Пошта, Odgers Berndtson
Автомобільний Партнер – Winner
LED Партнер – Flylights
Діамантовий Партнер – DIAMOND of LOVE
За підтримки журналу «Бізнес»
Для читачів журналу «Бізнес» надається знижка у розмірі 10%
Спеціальний код для реєстрації CCFBIZ
Реєстрація на захід на офіційному сайті Форуму: http://bit.ly/2QBn8U9
Більше новин та інформації про Форум ви зможете знайти на нашій сторінці у Facebook https://www.facebook.com/noblesfortune/ за хештегом #Диригенти2018.
З питань маркетингових акцій та партнерства, будь ласка, зверніться до Анастасії Бегези: +38 044 221 5317, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..