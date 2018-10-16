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Новости компаний

Вівторок, 16 жовтня 2018 10:39

V Форум ДИРИГЕНТИ ЗМІН – місце сили бізнес-лідерів для перевинаходження себе, власного бізнесу та суспільства! 13 листопада 2018, Hilton Kyiv

V Форум ДИРИГЕНТИ ЗМІН – місце сили бізнес-лідерів для перевинаходження себе, власного бізнесу та суспільства! 13 листопада 2018, Hilton Kyiv

Запрошуємо на ювілейний V Форум ДИРИГЕНТИ ЗМІН для лідерів думок та бізнесу, який відбудеться 13 листопада в Hilton Kyiv

Організатори заходу: Nobles Fortune та Deloitte.

У другий вівторок листопада у Києві зберуться амбітні лідери України, які разом шукатимуть оптимальні шляхи підвищення результативності своїх бізнесів та соціальних ініціатив.

На Форумі виступить понад 35 спікерів, серед яких:

  • Володимир Омелян, Міністр інфраструктури України
  • Андрій Булах, Керівний партнер, Deloitte в Україні
  • Айварас Абромавічус, Екс-міністр економіки України, Голова Наглядової Ради UCGA
  • Тал Хен, Лідер департаменту корпоративних фінансів у сфері ТМТ та керівник напрямку інновацій, Deloitte в Ізраїлі
  • Андрій Коболєв, Голова правління, НАК Нафтогаз України
  • Ігор Смілянський, Генеральний директор, Укрпошта
  • Роман Бондар, Керуючий партнер, Odgers Berndtson в Україні

Програма Форуму: http://bit.ly/2QC0Em4

«Форум ДИРИГЕНТИ ЗМІН – це можливість щороку зібратися в колі однодумців, поділитися успіхами та здобутими уроками з невдач, ще раз переконатися, що зміни можливі і вони починаються з кожного», – коментує Андрій Булах, Керівний партнер Deloitte в Україні.

Юридичний партнер – AVELLUM

Партнери – Датагруп, Нова Пошта, Odgers Berndtson

Автомобільний Партнер – Winner

LED Партнер – Flylights

Діамантовий Партнер – DIAMOND of LOVE

За підтримки журналу «Бізнес»

 

Для читачів журналу «Бізнес» надається знижка у розмірі 10%

Спеціальний код для реєстрації CCFBIZ

Реєстрація на захід на офіційному сайті Форуму: http://bit.ly/2QBn8U9

 

Більше новин та інформації про Форум ви зможете знайти на нашій сторінці у Facebook https://www.facebook.com/noblesfortune/ за хештегом #Диригенти2018.

З питань маркетингових акцій та партнерства, будь ласка, зверніться до Анастасії Бегези: +38 044 221 5317, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

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