V Форум ДИРИГЕНТИ ЗМІН – місце сили бізнес-лідерів для перевинаходження себе, власного бізнесу та суспільства! 13 листопада 2018, Hilton Kyiv

Запрошуємо на ювілейний V Форум ДИРИГЕНТИ ЗМІН для лідерів думок та бізнесу, який відбудеться 13 листопада в Hilton Kyiv

Організатори заходу: Nobles Fortune та Deloitte.

У другий вівторок листопада у Києві зберуться амбітні лідери України, які разом шукатимуть оптимальні шляхи підвищення результативності своїх бізнесів та соціальних ініціатив.

На Форумі виступить понад 35 спікерів, серед яких:

Володимир Омелян , Міністр інфраструктури України

, Міністр інфраструктури України Андрій Булах , Керівний партнер, Deloitte в Україні

, Керівний партнер, Deloitte в Україні Айварас Абромавічус , Екс-міністр економіки України, Голова Наглядової Ради UCGA

, Екс-міністр економіки України, Голова Наглядової Ради UCGA Тал Хен , Лідер департаменту корпоративних фінансів у сфері ТМТ та керівник напрямку інновацій, Deloitte в Ізраїлі

, Лідер департаменту корпоративних фінансів у сфері ТМТ та керівник напрямку інновацій, Deloitte в Ізраїлі Андрій Коболєв , Голова правління, НАК Нафтогаз України

, Голова правління, НАК Нафтогаз України Ігор Смілянський, Генеральний директор, Укрпошта

Генеральний директор, Укрпошта Роман Бондар, Керуючий партнер, Odgers Berndtson в Україні

Програма Форуму: http://bit.ly/2QC0Em4

«Форум ДИРИГЕНТИ ЗМІН – це можливість щороку зібратися в колі однодумців, поділитися успіхами та здобутими уроками з невдач, ще раз переконатися, що зміни можливі і вони починаються з кожного», – коментує Андрій Булах, Керівний партнер Deloitte в Україні.

Юридичний партнер – AVELLUM

Партнери – Датагруп, Нова Пошта, Odgers Berndtson

Автомобільний Партнер – Winner

LED Партнер – Flylights

Діамантовий Партнер – DIAMOND of LOVE

За підтримки журналу «Бізнес»

Для читачів журналу «Бізнес» надається знижка у розмірі 10%

Спеціальний код для реєстрації CCFBIZ

Реєстрація на захід на офіційному сайті Форуму: http://bit.ly/2QBn8U9

Більше новин та інформації про Форум ви зможете знайти на нашій сторінці у Facebook https://www.facebook.com/noblesfortune/ за хештегом #Диригенти2018.

З питань маркетингових акцій та партнерства, будь ласка, зверніться до Анастасії Бегези: +38 044 221 5317, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .