6 листопада 2018 року буде проходити Перший міжнародний ярмарок грантів для бізнесу. Це перший в Україні захід на якому зберуться представники найвідоміших фондів, що розкажуть про діючі грантові програми, доступні для українського бізнесу. Саме тут ви зможете підібрати грантову програму саме для вашого підприємства чи бізнес-проекту!

На ярмарку грантів будуть присутні спікери з різних фондів, установ та організацій які надають фінансову підтримку підприємцям різного рівня. Серед наших спікерів представники з: Horizon 2020, Програма Креативна Європа, Програма COSME + Європейська мережа підприємств – EEN, Western NIS Enterprise Fund (WNISEF), Фонд Східна Європа, Український державний фонд підтримки фермерських господарств, Державна інноваційна фінансово-кредитна установа, Державна служба зайнятості.

Перший міжнародний ярмарок грантів для бізнесубуде корисний для всіх підприємців, які планують отримати грант для розвитку своїх проектів:

підприємствам, які планують впроваджувати інновації;

аграрним та виробничим підприємствам;

підприємцям, що працюють в IT сфері;

консалтинговим та фінансовим компаніям;

підприємствам, що впроваджують енергоефективні рішення;

малому та середньому бізнесу.

Перший міжнародний ярмарок грантів для бізнесу – це перший захід такого типу в Україні, на якому буде багато корисної інформації для бізнесів:

Більше 20 спікерів з українських та європейських організацій;

Унікальна можливість зустріти представників потужних грантодавців та програм фінансової підтримки

Особисті знайомства з представниками фондів та грантодавців;

Досвід від підприємств, які вже отримували гранти;

Ефективний нетворкінг з власниками бізнесу;

Можливість знайти партнерів по бізнесу та спільної участі у грантових програмах.

Станьте учасником Першого міжнародного ярмарку грантів для бізнесу та отримайте відповідь на питання: як перетворити гранти та державні програми на дієвий інструмент розвитку своєї компанії.

Приєднуйтеся до лідерів, щоб першими дізнатися про нові можливості для вашого бізнесу!

Зареєструватись на Перший міжнародний ярмарок грантів для бізнесу ви можете на офіційному сайті події: bizforum.org.ua.

Або зателефонувавши чи написавши mail до Організаційного комітету:

тел: +38 (066) 184-74-05

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.