Валерія Ваговорська. «PayPass» – як оплата покупок в один дотик

Як сучасний споживач, у якого кожен день розписаний по хвилинах, я постійно шукаю спосіб заощадити час і спростити повсякденну роботу. За останні кілька років стало очевидно, що я перебуваю в пошуку швидких, легких і безпечних способів оплати товарів і послуг, які купую день у день

Безконтактні платежі вже спростили життя величезній кількості споживачів. Сьогодні вони є нормою в багатьох країнах. В Україні безконтактні картки ще не є основним платіжним засобом, але, як очікується, в найближчі роки стануть їм.

Нове дослідження Atkearney (www.atkearney.com), демонструє переваги, які можуть виникнути при використанні безконтактних карт для споживачів, торговців і фінансових установ. Це дослідження показує, що після міграції мікросхем EMV ринок України готовий прийняти безконтактні платежі.

Система VISA показала, що на деяких ринках від одноразового безконтактного використання до здійснення більш ніж 50% всіх операцій відбувається за 18-24 місяці. Відмінний тому доказ - минулий чемпіонат світу з футболу, де VISA була офіційним постачальником платіжних послуг. Було виявлено, що зі вступного матчу 14 червня до півфіналу 11 липня 50% покупок, оплачених за допомогою платіжної системи Visa, в турнірних місцях були безконтактними транзакціями.

Чому? Тому що прості апарати для безконтактних карт Visa, смартфонів або інших переносних гаджетів дозволив фанатам оплачувати товари і послуги максимально легко і швидко.

Я прогнозую збільшення безконтактної карткової емісії в найближчі 12 місяців. Підстава для цього висновку -високий рівень інтересу з боку банків України, готовність торговців і споживчий попит.

У глобальному масштабі безконтактне використання особливо важливо у продавців з високими обсягами транзакцій і низьким середнім розміром чека, особливо в галузях, де важлива швидкість і зручність проведення операцій. Сюди можна віднести ресторани швидкого обслуговування, аптеки, продуктові магазини. Продавці в даних областях отримають широкі переваги від впровадження безконтактних платежів. До плюсів також можна віднести збільшення швидкості обслуговування, підвищення обсягу продажів за рахунок обслуговування більшого числа клієнтів і скорочення часу і коштів, витрачених на обробку готівки.

Я вважаю, що майбутнє за безконтактними засобами платежів. Якщо ви працюєте з клієнтами, подбайте про їх зручність - встановіть термінали для прийому безконтактної оплати.

Автор статті: Валерія Вагоровська – FONDY (https://fondy.ua) Фінтех Експерт.