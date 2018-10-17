У теплі та затишку…

Наближення опалювального сезону актуалізує тему енергоефективності вітчизняного житлового фонду. Кілька місяців тому набув чинності Закон України «Про енергетичну ефективність будівель». Нагадаємо, що він передбачає необхідність сертифікації енергоефективності нових будинків, введення поняття «клас енергоефективності», а також систему обов'язкового аудиту енергоефективності. Експерти заявляють, що революційні нововведення, покликані під час реалізації положень закону «підтягти» характеристики вітчизняних будівель до міжнародних норм, найближчим часом змінять «ландшафт» українського ринку нерухомості.

«Насправді висока енергоефективність будинку давно перейшла з розряду «модний штамп із рекламного буклета» до категорії must have», – зазначають у прес-службі ЖК «Квартал Алей». Під час планування нового проекту в найближчому столичному передмісті особливу увагу приділили питанням оптимального споживання ресурсів. «У 2016 році енергоефективність і енергозбереження будинків фактично очолили перелік критеріальних параметрів, що мають вирішальне значення для потенційних інвесторів будівництва та покупців квартир. Це стало відповіддю на перший серйозний стрибок комунальних тарифів. У 2017 році тенденція збереглася. Потреби в енергоефективності увійшли у ТОП-3 найважливіших при виборі житлового комплексу», – говорять фахівці ЖК «Квартал Алей».

Втім, вони не заперечують того факту, що зростаючі вимоги потенційних клієнтів призвели до бездумного використання відповідних акцентів у маркетингових комунікаціях забудовника. Саме тому покупцям варто бути уважними, наприклад, у відділі продажу просити конкретно роз'яснити, у чому полягає зазначена в рекламному проспекті висока енергоефективність. «Для нашого житлового комплексу ми вибрали опалення будинків власною автономною котельнею. Застосовувані сучасні технології дозволяють раціонально використовувати ресурси, самостійно контролювати витрати та не переплачувати за втрату тепла через зношеність інженерних мереж», – підкреслили у прес-службі ЖК «Квартал Алей».

Варто зазначити, що даний комплекс буде розташований у місті Бровари недалеко і від лісопаркової зони, і від ключової транспортної артерії, що зв'язує населений пункт з українською столицею. Забудовник обіцяє створити максимально комфортне середовище та продуманий громадський простір з алеями, ігровими зонами, дитячими і спортивними майданчиками, торговельними підприємствами й об'єктами соціальної інфраструктури (включаючи школу, дитячий садок, стадіон і медичний центр). Що ж стосується житлових будинків, то їх зведуть за монолітно-каркасною технологією, яка передбачає поліпшені характеристики енергоефективності. Це і чудові оздоблювальні матеріали, і утеплені фасади, і склопакети європейської якості.

ЖК «Квартал Алей» запропонує квартири в першій черзі будівництва – двох житлових будинках каскадної поверховості. Покупцям будуть доступні квартири різних планувань: від однокімнатних до п’ятикімнатних. Також будуть представлені дворівневі квартири із власними видовими терасами. Забудовник певен, що враховуючи зростаючі потреби покупців у енергоефективності будівель, девелопери зможуть вийти на якісно новий рівень реалізації своїх проектів.