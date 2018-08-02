Українські підприємці отримали на свій розвиток 3 мільярди гривень

Лише за півроку державний «Укргазбанк» збільшив кредитний портфель представників малого та середнього бізнесу одразу на 50% і тепер він перевищує 3 млрд грн. Про це йдеться на сайті банку.

За словами заступника голови правління «Укргазбанку»Євгена Мецгера, банк постійно вдосконалює та працює над новими заходами щодо стимулювання ефективності малого та середнього бізнесу та надання йому більшої свободи й можливостей. «Банк співпрацює з кращими виробниками енергоефективного обладнання, є абсолютним рекордсменом серед державних банків у реалізації програми підвищення енергонезалежності українських ОСББ та ЖБК», - зазначив він.

Ефективності розвитку обслуговування МСБ сприяють і традиційно сильні позиції банку в програмах міжнародного співробітництва. Так, співпраця з Республікою Білорусь дозволяє пропонувати вітчизняним підприємцям найпривабливіші умови на придбання сучасної, а головне якісної техніки та транспорту. Успішні агентські проекти з Німецько-українським фондом – доступне кредитування малому та мікробізнесу на розвиток підприємництва різних напрямів. Крім того, за словами банкірів, вкрай популярними у підприємців є пропозиції від Європейського інвестиційного банку: АПЕКС та гарантійний, угода щодо торговельного фінансування з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC). Все це забезпечило банку високі показники діяльності, динамічне збільшення кредитного портфелю та клієнтської бази. Сьогодні кількість клієнтів МСБ складає 52 192, збільшившись з початку року на 8 768 суб’єктів господарювання.

«Укргазбанк – надійний партнер для українського малого та середнього бізнесу. У цьому вже переконалися вітчизняні підприємці чи не в кожному куточку України. У 2015 році ми практично з нуля розпочали роботу з малим та середнім бізнесом, розробили стратегію розвитку до 2020 року. Однак усі плани були перевиконані вже у 2017-му», - підкреслив Євген Мецгер.

За останні 3 роки «Укргазбанк» неодноразово визнавався кращим у роботі з малим та середнім бізнесом, розробляв унікальні програми та продукти. Сьогодні банк співпрацює з провідними світовими організаціями, зокрема, з Міжнародною фінансовою корпорацією у рамках проекту «Стати лідером у сфері банківських послуг для МСБ».

«Завдяки підтримці IFC наш банк став першим і єдиним «зеленим» банком України, а проект «Стати лідером у сфері банківських послуг для МСБ» відкрив нові можливості для розвитку. За оцінками експертів, потенційна доходність бізнесу МСБ на українському ринку становить 5,7 млрд грн. Поточна частка УКРГАЗБАНКУ на ринку складає близько 5%, що відкриває великі можливості для зростання. У той же час, бізнес отримає доступ до дешевого та довгострокового кредитного ресурсу, який можна спрямовувати на розвиток власної справи», - зазначив голова правління банку Кирило Шевченко.