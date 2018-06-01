L’Oréal представила Новый Опыт Красоты (The New Beauty Experience) на выставке Viva Technology 2018 в Париже

24-26 мая 2018 г. на 3-й ежегодной выставке Viva Technology в Париже L’Oréal представила новейшие технологические разработки в сфере красоты, таким образом продемонстрировав как диджитал технологии могут вывести потребителей косметических средств на новый уровень *виртуального* опыта

“Новый Опыт Красоты” (The New Beauty Experience): основанные на цифровых технологиях товары и услуги, которые считаются с индивидуальностью каждого.

Проходя по привычному маршруту своей повседневной жизни – от ванной комнаты до салона красоты и магазина одежды, посетители стенда L’Oréal смогут погрузиться в мир новых возможностей в сфере ухода за собой, которые подарены цифровыми технологиями. В каждом из трех пунктов маршрута L’Oréal представит широкий спектр продукции своих брендов, устройства с выходом в Интернет и услуги в сфере ухода за собой на базе Дополненной Реальности и Искусственного Интеллекта, которые созданы, чтобы учесть персональные предпочтения каждого:

- Впервые в мире L’Oréal представила новую разработку на базе технологии дополненной реальности от ModiFace – компании, занятой разработкой инновационных решений в сфере косметической продукции, которая недавно была приобретена группой L’Oréal. Технологическая новинка позволит потребителям в интерактивном режиме пройти шаг за шагом индивидуальный инструктаж и получить совет опытного специалиста по косметике, нанести виртуальный макияж для создания индивидуального образа и приобрести выбранные косметические средства в режиме онлайн.

Используя smart mirror, посетитель смог нанести виртуальный макияж, чтобы найти образ, идеально соответствующий одежде. Пилотная технология smart mirror была разработана непосредственно для демонстрации на выставке Viva Technology компанией ModiFace, совместно с партнером L’Oréal - стартапом MemoMi.

L’Oréal Professionnel продемонстрировала технологию применения искусственного интеллекта для 3D моделирования, с помощью которой потребитель сможет выбрать цвет волос в виртуальном режиме, что расширяет не только возможности диалога парикмахера с клиентами, но и обогащает новым опытом самих клиентов.

Филиал L’Oréal в Китае представил два новых решения в сфере онлайн-торговли:

“дворецкого” с голосовым управлением, разработанного в соавторстве с мужской линейкой Men Expert от L’Oréal Paris, который дал подобранные с учетом потребностей конкретного человека индивидуальные рекомендации по средствам ухода за кожей и совершит покупки этих средств в онлайн-магазинах, основываясь на информации, полученной от клиента в ходе разговора.

Второй инновационной разработкой для бренда L’Oréal Paris, осуществленной совместно с китайским розничным онлайн-магазином Alibaba, является зеркало с выходом в Интернет, также управляемое голосом, которое способно покупать косметическую продукцию непосредственно на TMall, ориентируясь на выбранные клиентом изображения своей внешности.

Впервые в Европе SkinCeuticals познакомила публику с технологией Custom D.O.S.E, которая позволяет составить индивидуальную программу ухода за кожей, основываясь на тщательной диагностике, проведенной специалистом-дерматологом.

Новую концепцию ухода за телом с помощью душа предложила La Roche-Posay, при участии французского стартапа Skinjay. Встроенная в душевой распылитель капсула с косметическим средством La Roche-Posay позволит потребителям с чувствительной кожей совместить дерматологическую процедуру с приемом душа.

Бренд Kérastase компании L’Oréal, который специализируется на средствах класса люкс для профессионального ухода за волосами, продемонстрировал метод индивидуальной диагностики состояния волос и кожи головы, основанный на одновременном использовании веб-камеры и мобильного приложения. Эта технология поможет профессиональным специалистам по уходу за волосами рекомендовать клиентам продукцию, которая наилучшим образом отвечает их персональным особенностям.

Для ознакомления с тем, как новые технологии помогают оптимизировать процесс разработки и выпуска новой продукции L’Oréal, в пределах выставочного стенда компании было предусмотрено пространство для демонстрации цифровых технологий, применяемых в логистике (Industry 4.0), в частности, робота, который работал с людьми, и 3D принтер для изготовления образцов упаковки.