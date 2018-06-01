«Вітер і ВОДЕНЬ»: в Україні відбувся перший Міжнародний Енергетичний форум

17 травня в Києві відбулася подія, яка відкрила новий напрямок відновлюваної енергетики в Україні - водневу енергетику. У Києві відбувся Енергетичний форум «Вітер і ВОДЕНЬ», організований Андрієм Конеченковим - Українська вітроенергетична асоціація - і Олександром Рєпкіним - Енергетична асоціація «Українська Воднева Рада».

Генеральний партнер форуму - «TOKMAK SOLAR ENERGY», найбільша сонячна станція України.

У роботі Форуму взяли участь понад 350 делегатів з 16 країн світу: представники інвестиційних компаній, виробники вітроенергетичного обладнання, водневого транспорту, систем зберігання і транспортування водневої енергії, представники міжнародних водневоенергетичних організацій, національні та міжнародні девелопери проектів, банкіри, юристи.

Вперше в країні обговорювалися питання можливості поєднання потужної вітрової енергії і необмеженого потенціалу енергії водню для забезпечення збалансованого розвитку енергетичного комплексу України та переходу до сучасної безвуглецевої економіки.

На Форумі виступили Олександр Домбровський, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки; Сергій Савчук, голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України; Максим Єфімов, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики і підприємництва; Вікторія Керельська, радник вітроенергетичної асоціації Європи WindEurope; Родіон Морозов, директор департаменту екологічних проектів АБ «Укргазбанк»; Бен Вікерс, старший редактор Bloomberg New Energy Finance; Торстен Веллерт, керівник підгрупи Енергетика й екологія групи Європейської комісії з підтримки України; Іван Плачков, Голова Ради ГМ «Всеукраїнська енергетична асамблея», міністр енергетики України 1999 року, 2005-2006 років; Гюльша Алтікилач, Турецька вітроенергетична асоціація; Карін Стехглік, керівник Чеської Водневої Платформи; експерт в галузі водневих досліджень Девід Харт; представники проекту ZEFER (водневий автотранспорт для Європи), представники HEXAGON - світового лідера з виробництва систем високого тиску для зберігання водню, та інші міжнародні спікери.

Модераторами форуму виступили Андрій Конеченков, Олександр Рєпкін, Іван Плачков.

У своєму виступі Олександр Домбровський підкреслив важливість форуму:

«Питання, яке об'єднує не тільки назву форуму, а й енергію вітру і водню, - розповів Домбровський. - Важлива місія, яка спонукає все українське енергетичне товариство вчитися дивитися далеко-далеко за обрій. Нам сьогодні дуже потрібні сильні «драйвери» для розвитку зеленої енергетики».

Голова Держенергоефективності Серій Савчук представив концепцію розвитку відновлюваної електроенергетики: «Поетапне впровадження ефективної системи аукціонів дозволить зменшити вартість виробництва енергії з поновлюваних джерел і підвищити конкурентоспроможність бізнесу в цій сфері, - зазначив Сергій Савчук, - що вплине на активний розвиток нових напрямків відновлюваної енергетики”.

“Головною метою проведення першого в Україні вітроводневого енергетичного форуму стало обговорення можливостей збільшення частки відновлюваної енергетики в енергобалансі України за рахунок комплексного використання потужної енергії вітру і необмеженого ресурсу водневої енергії”, - поділився Андрій Конеченков, Голова правління УВЕА, Віце-президент Всесвітньої вітроенергетичної асоціації.

Ініціатор форуму Олександр Рєпкін, президент Енергетичної асоціації «УКРАЇНСЬКА ВОДНЕВА РАДА» зазначив, що впровадження водневої технології дозволить Україні сформувати нову промислову енергетичну модель економіки:

«Ми вирішили провести цей форум для того, щоб показати, що вітрова енергетика в Україні розвивається досить швидко і вимагає гідного енергетичного партнера - водневі технології, - розповів Олександр Репкін. - Ми проводимо форум для того, щоб забезпечити платформу для дискусій і представити водень як міжнародне аполітичне альтернативне джерело енергії для України».

Завдяки Енергетичній асоціації «УКРАЇНСЬКА ВОДНЕВА РАДА» і Першому Міжнародному енергетичному Форуму «Вітер і Водень» Україна приєдналася до клубу високотехнологічних країн світу, які активно розвивають водневу енергетику і водневу економіку.

Форум буде щорічний, і в наступному році очікується презентація досягнень водневої енергетики.