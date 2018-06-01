Shopping Centers Awards 2018 by URE Club

31 мая в Киеве в рамках Форума Shopping Centers Forum-2018 состоялась Церемония награждения и Премии в сфере торговой недвижимости Shopping Centers Awards 2018

Инициатором события выступил Украинский Клуб Недвижимости (URE Club) совместно с ведущим европейским изданием Europa Property. Вручение проходило в Fairmont Grand Hotel Kyiv, собрав под сводами зала участников премии и гостей, среди которых были также члены международного жюри, представители специализированных и деловых СМИ.

Подобное мероприятие проводилось впервые. Участниками премии стали более 20 ТРЦ из 7 городов Украины – Киева, Днепра, Харькова, Запорожья, Кривого Рога, Одессы и Винницы. Среди киевских ТРЦ вызов приняли: Blockbuster Mall, Gulliver, Lavina Mall, Ocean Mall, Rive Gauche, Проспект, РайON, Ритейл Парк Петровка.

Победителями стали: ТРЦ Gulliver (Киев); ТРЦ Французский Бульвар (Харьков); ТРЦ RiveGauche (Киев); ТРЦ Lavina Mall (Киев); ТРЦ Проспект (Киев); ТРЦ Riviera (Одесса); ТРЦ Мегамолл (Винница). Лучшей управляющей компанией стали Arricano Real Estate plc.

Победители были определены в 12 номинациях по результатам комплексной независимой оценки:

международным профессиональным жюри

ведущими ритейлерами

посетителями ТРЦ в городах-участниках путем онлайн-голосования

В состав международного жюри вошли: Жан Лука Барон (партнер бюро Zaha Hadid Architects), Хуссам Рауф (управляющий директор Mont Hill, руководитель проектов Burj Khalifa и Dubail Mall), Марк-Мило Любе (управляющий партнер VI2 Partners), Пётр Корек (CEO PA Nova Polska), Дмитрий Грильберг (Vertex United), Сергей Овчинников (девелопер, инвестиционный менеджер), Максим Храмов (ресторатор, совладелец ресторанных сетей «Челентано», «Желток» и «Банка»), Ирина Рубис (CEO Ekonomika Communication Hub), Крег Смит (CEO EuropaProperty.com).

Мировые эксперты определяли лидеров по следующим категориям:

Лучшие архитектурные решения. Фасад.

Учитывались визуальная привлекательность; инновационные/технологичные решения; отображение наполнения (вывеска и рекламные носители на фасаде); функциональность входных групп; соотношение с окружением; прилегающая территория.

Победителем в номинации стал ТРЦ Gulliver (Киев).

Лучшие архитектурные решения. Интерьер

Рассматривались: система навигации; освещение (природное и искусственное); зонирование; качество и сочетания отделочных материалов; декорирование (сезонное/постоянное); концептуальное соответствие с остальными атрибутами ТРЦ (фасадов, форматом, концепции и так далее).

Победитель: ТРЦ Французский Бульвар (Харьков).

Лучшая концепция. Будущий проект

Оценивались: уникальность концепции; расположение; архитектурные решения фасадов; архитектурные решения интерьера; наполнение (набор арендаторов); наполнение (дополнительные функции: фуд-корт и зона развлечений).

Победитель: ТРЦ RiveGauche (Киев)

Лучшая концепция. Реализация

Критерии: уникальность концепции; расположение; архитектурные решения фасадов; архитектурные решения интерьера; наполнение (набор арендаторов); наполнение (дополнительные функции: фуд-корт и зона развлечений).

Победитель: ТРЦ Gulliver (Киев)

Выбор года

Данная номинация вручается ТРЦ за особые достижения или за уникальные решения, которые позволяют выделить ТРЦ среди остальных. В случае, если ТРЦ не набирает максимального количества баллов в целом, но один из ключевых критериев позволяет назвать ТРЦ лидером среди остальных.

Победитель: ТРЦ Lavina Mall (Киев).

Эксперты сферы ритейла были представлены профессионалами, среди которых:

Вадим Пастушенко (директор по развитию InWhiteSolutions), Николай Астапов(ALLO), Владимир Строкань (Auchan), Николай Чумак (IDNT), Игорь Забулонский(KarKatFashio), Светлана Харчевная (Salateira), Юлия Белинская (Retailers), Евгений Иваница (JYSK), Юрий Сургай (Lush), Виталий Стефурак (McDonald’s),Татьяна Лахтадыр (Будинок Іграшок). Им предстояло определить лучших в следующих номинациях:

Лучшая управляющая компания

Критерии: отсутствие частой смены людей в команде; системная работа с арендаторами; стабильность трафика в ТРЦ; маркетинговая активность; доступность и открытость всех сотрудников УК; обеспечение безопасности и комфорта в ТРЦ.

Победитель: Arricano Real Estate plc.

Лучший маркетинг ТРЦ

Критерии оценивания: системная работа между отделами маркетинга ТРЦ и ритейла; событийный маркетинг; брендовая атрибутика и ее использование в ТРЦ и за его пределами; присутствие в СМИ; присутствие и работа в социальных сетях; нестандартный маркетинг (новые каналы,оригинальныеинфорповоды, спец.проекты и так далее).

Победитель: ТРЦ Проспект (Киев)

Лучший ТРЦ. Выбор ритейлеров

Номинация для ТРЦ, который не набрал большинство в вышеперечисленных категориях (маркетинг и управление), но может быть отмечен представителями жюри от ритейла за особые достижения и уникальные решения в отдельных сферах или ключевых критериях.

Победитель: ТРЦ Проспект (Киев)

Опрос фокус-групп посетителей ТРЦ проходил при поддержке «Фактум-Групп». Методология и критерии оценки для определения потребительских предпочтений разрабатывались c учетом балльной системы для возможности сравнения ТРЦ из разных городов.

И результаты в соответствующих номинациях были таковы:

Лучший фуд-корт в ТРЦ

ТРЦ Lavina Mall, Киев

Лучший ТРЦ для всей семьи

ТРЦ Riviera, Одесса

Лучший набор магазинов

ТРЦ Мегамолл, Винница

Лучшая зона развлечений в ТРЦ

ТРЦ Мегамолл, Винница

Премия была призвана определить наиболее знаковые проекты и достижения компаний и направлена на повышение инвестиционной привлекательности рынка торговой недвижимости Украины. Shopping Centers Awards – всеукраинская премия, охватывающая объекты торговой недвижимости в столице и региональных центрах.

Ольга Соловей, управляющий партнер URE Club: «Премия проводилась в этом году впервые, но, уверены, станет доброй традицией. Мы рады быть инициаторами этого события. Критерии были достаточно жесткие, экспертное жюри было строгим, - победили достойные. Надеемся, что это станет стимулом для всех идти вперед и развиваться. На самом деле, украинский рынок коммерческой недвижимости имеет огромный потенциал. Наша задача – раскрыть его».