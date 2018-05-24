Світові лідери думок визначатимуть майбутнє в Каневі

Перший економічно-гуманітарний форум Ukrainian ID відкрив реєстрацію учасників: www.ukr-id.com

Ukrainian ID

7 липня 2018 року, м. Канів

Модератори та учасники Форуму:

Джон Хербст, директор Євразійського центру Атлантичної ради, посол США в Україні в 2003-2006 роках

Даян Френсіс, редакторка National Post (Канада), інвестор української IT-галузі

Наталія Яресько, виконавчий директор Ради з фінансового контролю та управління Пуерто-Рико, міністр фінансів України в 2014-2016 роках

Коста Ваєнас, радник уряду Швейцарії з питань електронної демократії

Мирослава Гонгадзе, голова української служби «Голос Америки» (США)

Крістофер Діккі, редактор The Daily Beast (США), письменник

Володимир Омелян, міністр інфраструктури України

Роман Ващук, посол Канади в Україні

Морган Вільямс, президент Американсько-української ділової ради

Кеді Ворд, головний радник проекту міжнародної технічної допомоги Канади «Партнерство для розвитку міст»

Анна Нємцова, журналістка Newsweek та The Daily Beast (США), лауреат премії «За відвагу в журналістиці», ініціаторка та учасниця кампаній проти насильства над жінками

Влад Троїцький, засновник «Гогольфесту», режисер театру «Дах»

Джеймс Брук, головний редактор Ukraine Business News

7 липня в Каневі вперше відкриється Міжнародний економічно-гуманітарний форум Ukrainian ID, ініціатором якого виступив Фонд гуманітарного розвитку України.

Наталія Заболотна, президент Форуму, заявила, що започаткування власної потужної діалогової платформи – на кшталт Всесвітнього економічного форуму в Давосі – саме зараз є критично важливим для України та її міжнародних партнерів. Адже на очах верстається новий світовий порядок денний, в якому Україна може або стати членом команди, яка цей порядок формує, або опинитися на задвірках економічної, гуманітарної, культурної та соціальної сучасності.

Як зазначав модератор панелі Economy ID Джон Хербст, посол США в Україні в 2003-2006 роках, а нині директор Євразійського центру Атлантичної ради, Україна все ще перебуває на перехідному етапі від авторитарної політичної системи і корумпованого, кланового капіталізму, який виник після розпаду Радянського Союзу: «Але ретельний, всебічний погляд на обставини і динаміку зусиль України з реформування призводить до оцінки, яка зрештою є позитивною».

«Ukrainian ID має стати платформою, на якій створюватимуться візії майбутнього для усього світу й для України. Після років воєнного конфлікту й тяжких економічних випробувань, але разом з тим і після абсолютно нового міжнародного сприйняття України та піднесення громадянського суспільства, наша країна не може дозволити собі повернутися на ту позицію, що ми займали п’ять років тому. Гальмуються реформи, політичне майбуття стає надто непевним, залежність від рішень, що приймаються за Україну без її участі, стає хворобливою. Але Україна, як найбільша країна Європи, має бути рівноправним учасником серед держав, які формують глобальний дискурс. Вона має бути виробником інновацій, найсміливіших та найрезультативніших перетворень в економіці та гуманітарній сфері! Саме для цього ми збираємо в Каневі – цьому символічному для української історії місті – потужну команду світових лідерів думок, які творитимуть план на завтра. Творитимуть дорожню карту для України, Європи та світу», – зазначила Наталія Заболотна.

Форум Ukrainian ID проектується як головна економічно-гуманітарна платформа дискусій у Східній Європі, а серед головних цілей заходу: залучення до України, та зокрема Канева, міжнародних інвесторів.

Як зазначала Наталія Яресько, один із ключових спікерів Форуму, міністр фінансів України в 2014-2016 роках: «Країни, що виходять з кризи, зазвичай біжать до своєї мети. Саме біжать – щосили. Я вірю, що так було і з нами після Майдану. І ось ми вже не біжимо до своєї мети, а йдемо. І я б хотіла, щоб Україна знову набрала темп, і бігла в повну силу» («Новий час»).

«Жодного сумніву, що не може бути успішної економіки в країні, де суспільство потерпає від гуманітарного дефолту. Країна без культури – це лише територія, а територію легко загарбати. Україна має бути незалежною де-факто. Й тому ми робимо великий акцент саме на гуманітарній складовій нашого форуму», – підкреслила ініціатор Ukrainian ID Наталія Заболотна.

У рамках Форуму працюватимуть п’ять тематичних панелей: Economy ID, Community ID, Human Security ID, Culture ID, Technology ID. Також пройде низка стратегічних круглих столів, серед яких зустріч із міжнародними інвесторами щодо перспектив інвестицій в українську інфраструктуру та захід #SOSмайбутнє, присвячений збереженню української спадщини.

Дайян Френсіс, редактор видання National Post, підкреслювала, що Україна має визначні наукові традиції, які сьогодні мають попит в глобальній економіці: «Космічна програма, наукові, оборонні розробки в радянські часи створювалися українцями в Україні. Це була «Кремнієва долина»! І тому місцевим спеціалістам потрібно було зробити лише невеликий крок, аби стати частиною сфери технічного прогресу, що зараз вибуховим чином розвивається в усьому світі» (з інтерв’ю «Громадському радіо»).

Під час Форуму пройде церемонія нагородження премією Ukrainian ID Awards. Премією щорічно відзначатимуться лауреати, які зробили визначний внесок у розвиток економіки, гуманізацію суспільства та примноження культурного капіталу.

Паралельно з Ukrainian ID в Каневі 7 та 8 липня проходитиме міждисциплінарний культурний фестиваль «Доба Шевченка», що має стати прологом для перетворення Канева у центр міжнародного культурного туризму.

У рамках Форуму також планується проведення спеціального заходу «Канів єднає», на якому обговорюватиметься політичне майбутнє України у світлі прийдешніх президентських та парламентських виборів 2019 року.

Взяти участь в дискусіях із світовими лідерами та спільно із ними долучитися до розробки дорожньої карти для України та світу можна, ставши учасником Ukrainian ID. Реєстрація для участі у Форумі відкрита з 21 травня.

Сайт реєстрації для участі у Форумі: www.ukr-id.com

Сайт Фонду гуманітарного розвитку України: www.ukr-hdf.org

ОРГАНІЗАТОРИ: Фонд гуманітарного розвитку України, Канівська міська адміністрація, Торгово-промислова палата України

ПІДТРИМКА: Посольство Канади в Україні, Представництво ЄС в Україні, Американсько-українська ділова рада

ПАРТНЕРИ: Благодійний Фонд Родини Богдана Гаврилишина, Український Інститут Майбутнього

ТЕХНІЧНИЙ ПАРТНЕР: компанія ZINTECO

МЕДІАПАРТНЕРИ: Прямий канал, «112 Україна», «Ліга Бізнес Інформ», Business Radio Group, «Дело», Ukrainian Business News, Mind.Ua, «Бізнес», Pragmatika, Art Ukraine.

Список учасників та партнерів Ukrainian ID продовжує розширюватися, запрошуємо слідкувати за новинами Форуму!