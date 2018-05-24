Существуют способы использовать хаос во благо!

Международная конференция по управлению «От хаоса к совершенству» в рамках CMC-Global Euro Hub 2018 будет проходить в течение двух дней с 31 мая по 1 июня

О том, как не просто одолеть хаос, а научиться ним управлять, на Международной конференции “От хаоса к совершенству” расскажут топовые спикеры из разных стран мира.

То, что явно отличает это мероприятие от остальных многочисленных “слетов” — конкретные кейсы коммуникаторов, а не просто монотонные лекции.

В этом году Международная конференция по управлению «От хаоса к совершенству» в рамках CMC-Global Euro Hub 2018 будет проходить в течение двух дней с 31 мая по 1 июня на аэродроме «Аэропрокат», в Киевской области.

Организаторы побалуют посетителей новой изюминкой — не одна, а сразу три платформы: “Бизнес”, “Город”, “Лидер”, которые придутся по вкусу разной аудитории, но в то же время, красная нить — тема борьбы с хаосом, объединит всех присутствующих и заставит думать, разрабатывать, реализовывать...

А чтобы взлететь над повседневной суетой и научиться искусно маневрировать в надоевшем хаосе, организаторы приготовили всем сюрприз — изучение азов управления настоящим самолетом!

Зарегистрироваться на конференцию вы можете тут:

http://www.management-hub.com.ua/ua/

Почитать о спикерах и организаторах:

https://www.facebook.com/IMCUA/

https://www.facebook.com/events/374426786340523/