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Четверг, 24 мая 2018 13:54

Лідерство та успіх в умовах хаосу

Лідерство та успіх в умовах хаосу

Масштабний захід з розвитку систем менеджменту, який об’єднує чи не всю Європу, цього року вперше відбудеться в Україні

Міжнародна конференція з управління «Від хаосу до досконалості» у рамках CMC-Global Euro Hub 2018 здійснюватиметься протягом двох днів із 31 травня по 1 червня 2018 р. на аеродромі «Аеропрокат», що у Київській області.

Європейський хаб, уже за традицією, став місцем зустрічі  консультантів з управління, керівників компаній та мерів міст.  Спільнота професіоналів збирається щороку у різних куточках світу, аби провести консультації з управління та лідерства. Понад 20 кращих експертів-практиків з України, Ізраїлю, США, Канади, Сінгапуру, Нідерландів, Італії та Росії поділяться інструментами й підходами з управління собою як лідером, організацією та містом.

Новий формат конференції із поділом на три напрямки: «Лідер», «Організація», «Місто», які взаємопов’язані між собою, орієнтовані на свою аудиторію: провідних менеджерів, керівників та мерів.  Кожен учасник матиме нагоду «взяти на озброєння» готові кейси від досвідчених національних та міжнародних експертів з управління. А також обговорити тенденції трансформації підприємств, міст та суспільства загалом. Адже одна з пріоритетних задач конференції – розвиток інструментів вдосконалення української ділової культури, яка не відповідає умовам сучасності. І лише шляхом зміцнення територіального управління на місцях, в організаціях і на підприємствах, покращенням інституту сім’ї й прищепленням  кожному громадянину почуття суспільної відповідальності, ми навчимося жити в хаосі та управляти ним.

Новинкою цьогорічної конференції стануть персональні консультації, розробка спільних з комунікаторами проектів та вивчення азів пілотування справжнім літаком.

Отримані знання стануть безцінним скарбом для кожного учасника: допоможуть активізувати внутрішній потенціал, навчать керувати емоціями, виділяти серед буденних справ головні і другорядні, а головне – будувати роботу так, щоб вона приносила лише успіх!

 

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