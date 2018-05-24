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LIM-2018

Новости компаний

Четверг, 24 мая 2018 13:28

Международная конференция "От хаоса к совершенству"

Международная конференция &quot;От хаоса к совершенству&quot;

Конференция — демонстрация того, как возможно взаимодействие бизнеса,территориальных администраций и органов государственного управления при поддержке международного экспертного сообщества, а также презентация успешных кейсов для менеджеров изменений. 

Елена Юзькова, Президент всеукраинской ассоциации консультантов по управлению рассказа о неоднозначном отношении украинцев к ее профессии. Елена утверждает, что не раз слышала мнение, мол каждый безработный — уже консультант, и готова уверенно развенчать этот миф на Международной конференции “От хаоса к совершенству”.

В этом году событие состоится 31-го мая — 1 июня. Конференция, которая пройдет на настоящем аэродроме, — большой шаг личностного развития, развития бизнеса и страны в целом. Поэтому среди приглашенных — консультанты по управлению, руководители компаний и мэры городов.

“Все просто — мы хотим показать логику консалтингового процесса, донести главный меседж — что могут получать люди, которые им пользуются. Поэтому конференция выстроена в трех параллельных потоках. «Лидер», «Организация», «Город».”, — рассказывает Елена Юзькова.

  • Участники каждого из потоков проживут консалтинговый процесс от начала до конца. Первый доклад в каждомм из потоков будет по трендам и тенденциям. Тренды и тенденции в лидерстве, развитии организации и развитии города.
  • Дальше — диагностика. Где я нахожусь сейчас как лидер, что со мной происходит, какими инструментами можно диагностировать организацию и в какие точки посмотреть, чтобы способствовать дальнейшему развитию.
  • Следующее — миссия и видение. Какая моя миссия и видение как лидера? Что я могу сделать и улучшить в этом мире? Инструменты по работе организаций и куда идти городу.
  • Люди, которые это все могут воплощать. В параллели «Лидер» сосредоточимся на эффективном нетворкинге с моментами поиска и установки долгосрочных связей. В панели “Организация” — методы поиска эффективной команды, а в панели “Город” — реализация проектов.
  • Затем мы перейдем к Миссии и стратегии. Какова миссия? Как мне перейти к той мисси или видению? Инструменты по роботе с организацией для реализации ее стратегии и способы ее воплощения.
  • Проекты и процессы — для лидера, организации и города.
  • Управление изменениями. Что делать, если в жизни происходят изменения? Как легко и безболезненно их преодолеть? Как трансформировать организацию из одной стадии в другую. И что же делать городу, — как справляться с теми изменениям, которые происходят в мире.
  • Завершающий этап — тонкие настройки — корпоративная культура. Корпоративная культура организаций — мощнейший управленческий мотив, и корпоративная культура людей, которые управляют городами.

“Присоединяйтесь. Тут мы проживем весь этот процесс месте, получим практические инструменты, поработаем с готовыми кейсами, получим новые знакомства, вдохновение, силы и проведём себя, наши организации и города «От хаоса к совершенству»”, — пообещала Президент всеукраинской ассоциации консультантов по управлению

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