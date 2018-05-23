Mastercard запускає ініціативу Accelerate, яка продовжить розвивати потенціал фінтеху

22 травня 2018 р. – Компанія Mastercard оголосила про старт нової ініціативи Accelerate, покликаної сприяти масштабному зростанню фінтех-галузі. У рамках програми надаватиметься спеціалізована підтримка гравцям фінтех-сектора, зокрема доступ до експертизи, інструментів, технологій та інвестицій на підтримку інновацій. Accelerate працюватиме паралельно з успішною програмою Start Path, розширить і поглибить взаємодію компанії з платіжною фінтех-спільнотою, у тому числі із новим поколінням цифрових банків.

Компанія Mastercard готова залучати своїх ліцензованих фахівців, відкривати доступ ринку до клієнтської експертизи, а також надавати унікальну можливість підключення до комплексних процесингових активів, що в свою чергу допоможе розширенню та більш швидкому зростанню ринку. Серед ресурсів, які готова залучити компанія, – фахівці Mastercard Advisors для підтримки виходу на ринок, надання ринкових інсайтів та аналітики. У рамках програми передбачається також залучення зовнішніх ресурсів ринку, зокрема для відповідних стратегічних інвестицій та забезпечення фінансових гарантій на ранніх стадіях.

«Створення цієї ініціативи є наступним кроком у нашому довгостроковому партнерстві з фінтех-компаніями в усьому світі, — зазначила Енн Кернс, віце-президент Mastercard. — Глобально фінтех-спільнота є однією з найбільш активних і демонструє високі темпи зростання, а Mastercard прагне допомогти їм повноцінно розкрити свій потенціал. Спираючись на багатий досвід підтримки розвитку галузі фінансових послуг, Mastercard має виняткові можливості, щоб забезпечити платформу, яка допомагатиме фінтех-компаніям рухатися вперед».

Mastercard вже багато років співпрацює з фінтех-компаніями, розвиваючи партнерські стосунки з піонерами, які перетворилися на світові бренди. Сьогодні лише в Європі Mastercard підтримує понад 30 нових та авторитетних цифрових банків. Дослідження Mastercard показують, що споживачі все частіше переходять на цифровий банкінг, а їхні очікування зростають. Ринкові можливості для розвитку амбіційних цифрових банків та фінтех-компаній очевидні, і компанія Mastercard готова допомогти їм скористатися цими можливостями.

Нагадаємо, що раніше Mastercard та 1991 Open Data Incubator за підтримки Національного Банку України реалізували першу в Україні інкубаційну програму для фінтех-стартапів Fintech Master. Завдяки інкубації стартапи змогли вдосконалити сервісні та бізнес-моделі, допрацювати технічні аспекти продуктів та представити рішення бізнес-спільноті. За даними опитування від Mastercard, більше половини українських банкірів відзначили, що їхній банк готовий до впровадження фінтех, а майже 71% вважає правильним відстежувати і купувати ефективні фінтех-рішення.