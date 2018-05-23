Новий формат експертних обговорень — «Податки без кримінального майбутнього»

Сучасні умови ведення бізнесу в Україні ускладнюються надмірною увагою збоку правоохоронних та фіскальних органів, що не сприяє поліпшенню інвестиційного клімату

Проте останні законодавчі тенденції дають представникам бізнесу стриману надію на зменшення тиску з боку держави.

Парламент вже запровадив певні механізми захисту бізнесу від «силових» зловживань правоохоронців, ухваливши так званий закон «маски-шоу стоп». Крім того, влада задекларувала намір вивести економіку з тіні за допомогою податкової амністії, а також створити новий правоохоронний орган, завданням якого стане розслідування злочинів в сфері публічних фінансів — Національне бюро фінансової безпеки України (НБФБ).

Чи краще НБФБ за податкову міліцію? Як захистити бізнес від безпідставних звинувачень в ухиленні від сплати податків? Які процесуальні можливості та небезпеки існують у випадку пред’явлення претензій правоохоронцями? Відповіді на ці та інші актуальні питання шукатимуть представники законодавчої влади, судової та правоохоронної систем, Державної фіскальної служби України, Ради бізнес-омбудсмена в Україні спільно з бізнес-спільнотою та юристами в рамках проведення AVELLUM Discussion Hub «Податки без кримінального майбутнього».

AVELLUM Discussion Hub — це новий формат експертних обговорень, організований газетою «Юридическая практика» спільно з ЮФ AVELLUM, Американською торговельною палатою в Україні та U.S.-Ukraine Business Council. Захід відбудеться 31 травня 2018 року (час проведення: 09.30–13.00) у конференц-залі SigmaBleyzer (Мандарин Плаза, 8-й поверх, вул. Басейна, 6, м. Київ).

До участі в експертному обговоренні запрошуються власники бізнесу, топ-менеджмент, керівники юридичних департаментів і служб безпеки провідних українських та міжнародних компаній.

Кількість місць обмежена. Участь у заході — безкоштовна за умови попередньої реєстрації.

Програма заходу і реєстрація доступні за посиланням: https://taxavellumhub.ticketforevent.com/