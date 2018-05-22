Перспективи розвитку енергії вітру та водню в Україні

Вперше в країні обговорювалися питання поєднання потужної вітрової енергії та необмеженого потенціалу енергії водню для забезпечення збалансованого розвитку енергетичного комплексу України і переходу до сучасної безвуглецевої економіки.

Організатори Форуму: Громадська спілка «Українська вітроенергетична асоціація» та Енергетична асоціація «УКРАЇНСЬКА ВОДНЕВА РАДА». Співорганізатор: A7 CONFERENCES. Генеральний партнер: ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ. Фінансовий партнер: АБ «УКРГАЗБАНК». Офіційні партнери: «Вітряні парки України», УВЕА, ДТЕК, ЕКО ОПТІМА, ЮФ Саєнко Харенко.

У роботі Форуму взяли участь 300 делегатів з 16 країн світу — представники інвестиційних компаній, виробників вітроенергетичного обладнання, національні та міжнародні девелопери вітроенергетичних проектів, банкіри, юристи.

На Форумі виступили Олександр Домбровський, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки; Сергій Савчук, голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України; Максим Єфімов, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва; Вікторія Керельська, радник Вітроенергетичної асоціації Європи WindEurope; Родіон Морозов, дирекор департаменту екологічних проектів АБ «Укргазбанк»; Бен Вікерс, старший редактор Bloomberg New Energy Finance; Торстен Веллерт, керівник підгрупи Енергетика та екологія Групи Європейської комісії з підтримки України; Іван Плачков, Голова Ради ГС «Всеукраїнська енергетична асамблея», Міністр енергетики України 1999, 2005-2006 роки; Гюльша Алтікилач, Турецька вітроенергетична асоціація.

У своєму виступі перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Олександр Домбровський підкреслив: «На сьогоднішній день Україна створила дуже привабливі інвестиційні правила гри для розвитку зеленої енергії та енергії вітру. Нині в Україні активно розвивається вітрова енергетика, однак цих темпів розвитку недостатньо для виконання наших міжнародних зобов’язань. Тому нам потрібно думати, які нові драйвери розвитку нам потрібні, — зауважив Олександр Домбровський. — Коли ми говоримо про нову технологію використання водню, зверну вашу увагу, що не така вона вже й супернова. Вже більше ніж десять років тому у деяких містах різних країн світу вже використовували водень як пальне для громадського транспорту. Це дає можливість побудувати екологічно чистий транспорт. Отже, водневі технології можуть стати додатковим чистим джерелом енергії. Дуже важливо, що сьогодні проходять такі форуми, адже дають можливість обговорити інноваційні технології та їх впровадження в Україні».

Під час панельних дискусій, присвячених питанням розвитку національної вітроенергетичної галузі, своїми знаннями та досвідом з делегатами Форуму поділилися Вікторія Сиромятова, директор компанії Вінд Пауер ДТЕК; Владислав Єременко, генеральний директор Управляючої компанії “Вітряні парки України”; Карл Стурен, генеральний директор Групи Віндкрафт; Максим Козицький, директор компанії “Еко-Оптіма”. На Форумі учасники ринку також обговорювали питання, пов'язані з переходом на нову державну підтримку відновлюваної енергетики шляхом провадження аукціонів.

Голова Держенергоефективності Сергій Савчук презентував на форумі розроблену агентством концепцію подальшого стимулювання розвитку відновлюваної електроенергетики: «Проведення аукціонів для нових проектів – це один з інструментів впровадження конкурентної ціни та технологій. Поетапне впровадження ефективної системи аукціонів дасть можливість зменшити вартість виробництва енергії з відновлюваних джерел та підвищити конкурентоспроможність бізнесу у цій сфері. Головне, що цей перехід має відбуватися виважено та поступово із впровадженням пілотних проектів, аналізом їх ефективності та подальшим доопрацюванням законодавства». До участі в аукціоні пропонуються проекти із встановлення сонячних станцій потужністю від 20 МВт та вітроелектростанцій потужністю від 30 МВт. Передбачається, що переможець аукціону матиме змогу продавати «чисту» електроенергію протягом 20 років.

Велику увагу привернули виступи представників компаній-виробників вітроенергетичного обладнання. Ігор Нус, директор з продажу в країнах СНД і Східної Європи компанії Vestas – світового лідера з виробництва вітротурбін, Віталій Севост’янов, технічний директор УК “Вітряні парки України” — першої і на даний час єдиної на пост-радянському просторі національної компанії, яка виробляє сучасні ВЕУ мегаватного класу, Міхаль Гловацький, директор з операційної діяльності Nordex Poland та Ларрі Ванг, віце-президент китайської компанії Ming Yang Smart Energy представили новітні технології з виробництва вітрових турбін.

Андрій Конеченков, Голова правління УВЕА, Віце-президент Всесвітньої вітроенергетичної асоціації: «Головною метою проведення першого в Україні вітро-водневого енергетичного форуму стало обговорення можливостей збільшення частки відновлюваної енергетики в енергобалансі України за рахунок комплексного використання потужної енергії вітру і необмеженого ресурсу водневої енергії. Сьогодні на відновлювані джерела енергії припадає дві третини світових інвестицій в генеруючі потужності, так як для багатьох країн вони стають найдешевшим джерелом енергії нового покоління. В Європейському Союзі 80% нових потужностей припадає на відновлювану енергетику, а після 2030 року вітроенергетика стане найбільшим джерелом електроенергії за рахунок істотного зростання як наземних, так і офшорних ВЕС. В той самий час розвиток промислової енергетики за рахунок вітру, у випадку з Україною, коли ми маємо великий відсоток ядерних енергоблоків, потребує впровадження маневрових потужностей для збалансованої роботи енергосистеми. Саме впровадження таких технологій, як воднева енергетика, може вирішити цю проблему».

Олександр Рєпкін, Президент Енергетичної асоціації «УКРАЇНСЬКА ВОДНЕВА РАДА» визначив просвітницьку мету, як основну. «Мало хто знає, що таке водень, де і як його можна використовувати. У більшості людей водень асоціюється зі зброєю. Ми організували даний форум, щоб змінити це уявлення. Адже зараз усе так динамічно розвивається, що багато країн у своїх стратегіях бачать не тільки водневу енергетику, але навіть водневу економіку. Це стане потужним поштовхом до третьої індустріальної революції», — прокоментував Олександр Рєпкін.

Марія Барабаш, інвестиційний банкір, Президент A7 CONFERENCES: «Моя компанія вже багато років організовує найбільші енергетичні форуми в Україні, тому ми вирішили підтримати даний форум. Енергія вітру та водню – це майбутнє енергетики як України, так і світу загалом. Перший міжнародний енергетичний форум «Вітер та Водень» став найбільшим форумом з питань водневої енергетики у Східній Європі. До нас приїхали учасники з Чехії, Китаю, Німеччини та інших країн, — поділилася враженнями Марія Барабаш, співорганізаторка форуму. — Нещодавно я зустрічалася з представниками Міжнародної фінансової корпорації — Світовим банком, а також з представниками ЄБРР. І знаєте що вони сказали? Вони запевнили мене, що готові інвестувати в проекти, якщо знайдуть надійного партнера. Їх цікавлять якісні ready-to-build проекти, тобто такі, які на сьогодні вже готові почати роботу. Проблема в тому, що їх наразі дуже мало. А саме завдяки схожим форумам, завдяки діяльності профільних асоціацій, профільного комітету, Кабінету Міністрів України кількість таких проектів зростає».

Форум відбувся за підтримки Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Комітету Верховної Ради України з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки і Державного агентства з енергозбереження та енергоефективності України.



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