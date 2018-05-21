Форум 64 бізнес-асоціацій України назвав умови повернення українців із закордонних наймів

Українська Рада Бізнесу, як організатор Форуму, зібрала на публічну дискусію представників влади, бізнесу та експертів. Форум назвав першочергові реформи для внутрішньої модернізації підприємств, інвестиційної привабливості, детінізації і, як наслідок — збільшення зарплат для українців в реальному секторі економіки. Адже 4 роки триває реформування країни, але рівних умов ведення для бізнесу немає, реальні масштабні інвестиції країною не залучаються, у малого та середнього бізнесу відсутнє поле для створення продукції з високою доданою вартістю.

У результаті, зростання економіки уповільнюється, українці масово виїжджають за кордон на розвиток чужих держав. Дослідження, оприлюднене на початку 2018 року Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення ZN.ua, показує: 45% — готові виїхати за кордон в пошуках більш високого заробітку й утримати їх від цього зможе лише ряд першочергових реформ. “ Останнім часом топ-темою спілкування між підприємцями є обмін сумним досвідом, хто і скільки втратив кваліфікованих кадрів, як відновити дієздатність колективів в таких умовах, як справитись зі зростаючим попитом на вітчизняні продукцію і послуги в цих умовах, якими системними кроками на рівні держави можна було б зупинити процеси знелюднення країни”, — констатував у своєму виступі на форумі Анатолій Долинний, член УРБ, президент Української Федерації Індустрії Безпеки.

- Без участі бізнесу, без його консолідованої позиції економічні перевтілення в правильному напрямку в обмежені терміни неможливі, — підкреслила представник Української Ради Бізнесу, генеральний директор Асоціації «Українські імпортери побутової електроніки” Софія Арасланова.

Форум назвав причинно-наслідкові зв’язки для вирівнювання умов ведення бізнесу та полегшення фіскального тиску. У першу чергу, потрібна реальна інституційна реформа фіскальних та митних органів, що наддасть усім рівний доступ до ресурсів та створить інвестиційну привабливість Україні. Далі — потрібен справжній (а не декларативний) контроль ланцюжка поставок товару, що виведе з тіні торгові операції з імпортом-експортом в усіх секторах ринку. Та зниження навантаження на фонд оплати праці та заміна дискреційного податку на прибуток новою моделлю податку на виведений капітал, що наддасть можливість для розвитку підприємств, стимулює підприємців відповідально ставитися до податків та наддасть ресурс для збільшення заробітних плат. Саме рост економіки, рівність усіх учасників у доступі до ринків та ресурсів призведе до відновлення справедливості та виходу підприємців з тіні.

У першу чергу, учасники вимагають від влади негайної реформи ДФС та митниці. За даними Інституту соціально-економічної трансформації (ІСЕТ), сумарна цифра збитків, які щорічно несе державний бюджет внаслідок нереформованої ДФС та митниці (через схеми по мінімізації податків через конвертаційні центри, «скрутки», «сірий імпорт», схеми із низькоподатковими юрисдикціями тощо), — більше 130 млрд. грн. Якщо розрахувати через показник тіньової економіки (35% від ВВП за офіційними даними МЕРТ та 42-43% від ВВП за розрахунками міжнародних організацій), порівнявши його із більш менш розвиненими країнами Європи (12-15% від ВВП) — також отримуємо більш ніж 150 млрд гривень на рік втрат бюджету через нереформовані фіскальні органи.

Форум запропонував державному секретарю Міністерства фінансів України Євгену Капінусу протягом місяця подати до Кабміну стратегічний план реформування ДФС та митниці на 3 роки, розроблений за участі бізнеса та експертів.

Шляхи подолання прогалин в оподаткуванні імпорту від кордону до розрахункового апарату в місці продажу цього товару учасники Форуму шукали під час панельної дискусії “Створення рівних умов ведення бізнесу та виведення з тіні торгових операцій”. Аналітична робота “Щодо оцінки переваг і недоліків варіантів зменшення можливостей для ухилення від оподаткування при імпорті та продажі товарів” (авторства Іллі Несходовського — директора ІСЕТ та В’ячеслава Черкашина, фахівця з питань податкової політики Реанімаційного Пакету Реформ) продемонструвала, що найбільш оптимальним варіантом контролю ланцюжка, на основі аналізу міжнародного досвіду, є запровадження єдиного податкового документу (tax invoice), а також грузинський досвід використання електронної онлайн системи контролю переміщення товарів.

Учасники Форуму запропонували створити міжвідомчу робочу групу при Міністерстві фінансів та напрацювати законопроект з реалізації системи “Такс-інвойс” та електронні ТТН (товарно-транспортна накладна). До того ж, дієвим механізмом контролю торгових операцій має бути механізм “кешбек для покупця”, нещодавно представлений до обговорення Мінфіном. “При низькій інституційній спроможності сучасних контролюючих органів механізм є вкрай важливим: його можливо швидко впровадити, просто адмініструвати й він зможе замотивувати покупця вимагати передбачений законом розрахунковий документ у продавця”, — зауважив Олег Іваненко, директор Української асоціації виробників електротехніки, член УРБ.

Повну невідповідність рівня держвидатків та «якості держави» показало макроекономічне дослідження: «Порівняльний аналіз оподаткування фонду заробітних плат та видатків бюджету у окремих країнах — СНД, ЄС, Азії, Латинської Америки» (автори В. Дубровський — старший економіст CASE-Ukraine та В. Черкашин): “Необхідно терміново скорочувати видатки бюджету, які перерозподіляються через публічні фінанси, а також скорочувати шкідливі для економіки прямі податки, зокрема ліквідувати податок на прибуток, замінивши його податком на виведений капітал, а також радикально скоротити ЄСВ та ПДФВ”. Резолюція Форуму знаходиться на сайті УРБ, а оргкомітет чекає на проактивність учасників форуму в фіналізації обговорення. По закінченню обговорення протягом 2 тижнів текст буде фіналізовано та Резолюція буде відправлена очільникам усіх гілок влади в Україні.

Форум відбувся за підтримки: Асоціації платників податків України, Асоціації підприємств інформаційних технологій України, «Датської Ради у справах біженців», Асоціації "Українські імпортери побутової електроніки", Реанімаційного пакету Реформ, Української федерації індустрії безпеки, Хай-Тек Офісу України, CASE Україна, Американської торгової палати, Всеукраїнської аграрної Ради, Європейської Бізнес Асоціації, Інституту соціально-економічної трансформації, Міжнародного інституту менеджменту, Української Асоціації прямих продажів, Національної організації роздрібної торгівлі «НОРТ», Торгово-промислової палати України. Інформаційні партнери Форуму: Obozrevatel.ua, Інтерфакс-Україна, Дзеркало тижня, журнал «Новий Час», інформаційно-аналітичний партнер «Ліга: Закон», журнал «Бізнес.UA».