Нова лінійка публіцистичних передач на «5 каналі»

З 21 травня о 23 годині «5 канал» у синергії з військовим радіо «Армія FM» та у співпраці з блогерською спільнотою запускає слот публіцистичних програм: «Історична година», «Поліграф» та «Блог-пост»

Володимир Мжельський, шеф-редактор «5 каналу»: «Ми прагнемо актуальності і максимальної відповідності вимогам сучасного обізнанного інтелектуального глядача, саме тому запускаємо лінійку публіцистичних проектів. Вони стануть новим форматом дискусійних майданчиків для обговорення важливих соціальних, історичних, політичних та військових тем. Наші глядачі варті того, аби знати більше і бути першими».

Щопонеділка та щосереди о 23 годині блогерська спільнота вийде у прямий телеефір на «5 каналі» у проекті «Блог-пост».

Блогерів можна читати, лайкати, перепощувати, можна з ними сперечатися та погоджуватися, але зазвичай їх важко побачити. «5 канал» змінює правила - у новому телепроекті ми відкриваємо обличчя блогерів і надаємо їм багатомільйонний глядацький майданчик для дискусій, суперечок, троллінгу та “промивання кісточок” експертам, політикам, економістам та громадським активістам. Двічі на тиждень у прямому ефірі дивіться на топ-теми очима блогерів – весело, цікаво та нестандартно. Головним модератором виступатиме блогер та історик Юрій Гудименко.

Щовівторка о 23 годині гості спільного теле- та радіоефіру проходитимуть перевірку «Поліграфом».

Чесно і без недомовок разом з продюсером радіо «Армія FM» Яною Холодною військові експерти обговорюватимуть насущні питання української армії: кадрова політика МО України та ГШ ЗСУ; обороноздатність сучасного війська; впровадження стандартів НАТО у систему підготовки українських військових фахівців; кіберзагрози в інформаційному просторі адміністративних ресурсів та соціальних мереж; зміни в українському оборонному та цивільному законодавстві; життєдіяльність підрозділів та частин ЗСУ; тилове забезпечення військовослужбовців.

«Історична година» - історично-публіцистичний проект «5 каналу» та радіо «Армія FM».

Щочетверга о 23 годині історики Василь Павлов та Юрій Гудименко разом з ведучою та продюсером радіо «Армія FM» Яною Холодною протягом години розвінчуватимуть міфи минулого. Історія здавна була неоднозначною, її по-різному трактували, а інколи навіть переписували. Проте факти – річ беззаперечна, і наші ведучі ними володіють.

Щодня знайте більше і будьте компетентні разом з «5 каналом».

Прес-служба «5 каналу»,

контактний телефон: 351-77-20