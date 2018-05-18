Підсумки Agri Invest Forum 2018

V Міжнародна конференція аграрних інвесторів Agri Invest Forum 2018, організаторами якої виступили Всеукраїнська Аграрна Рада (ВАР) і консалтингова компанія Dykun, об’єднала близько 700 учасників, серед яких понад 450 представників аграрних підприємств з різних куточків України.

Для зручності учасників програма була поділена на три основні частини: бізнес-секцію, а також фінансову і секцію об’єднаних територіальних громад.

У ході бізнес-секції обговорення розпочалось із голосування стосовно того, до яких наслідків призведуть сумнозвісні «олійні правки». Відповідно до результатів проведеного опитування, якщо у 2017 році сою вирощували 67% респондентів, цьогоріч - 55%. У разі, якщо відшкодування ПДВ при експорті олійних не буде відновлене, наступного року про сою думатиме лише 24%.

Однак «олійні правки» - не єдина проблема, яка серйозно стурбувала вітчизняних сільгоспвиробників. Наступна дискусія була присвячена проблемі дефіциту, монополії та завищених цін на добрива всередині країни. В рамках даного обговорення близько 80% аграріїв висловились проти обмеження імпорту добрив з РФ.

«Частка добрив у собівартості продукції - 15%, а в собівартості пшениці близько 30%. Я виступаю за те, щоб заборонити імпорт добрив з Росії та завозити їх з Китаю. Але існують логістичні проблеми. Тому нам треба об'єднуватися та шукати вихід разом», - відмітив голова ВАР Андрій Дикун, зазначивши, що Agri Invest Forum 2018 став майданчиком для проведення першого в Україні діалогу між аграріями та представниками хімічної галузі.

Після обіду учасники бізнес-секції обговорювали питання, що об’єктивно вважається одним з найбільш дискусійних та заполітизованих – проблеми ринку землі в Україні. За результатами проведеного голосування, 70% аграріїв проголосувало «проти» зняття земельного мораторію. При цьому 94% зацікавлені в купівлі земельних ділянок, проте бояться бути ошуканими. Після обговорення питань земельного ринку аграрії перейшли до пошуку шляхів вирішення проблеми, яка нерозривно пов’язана із землею – рейдерства.

Паралельно із бізнес-дискусією діяла секція Agri Finance, на якій учасники обговорювали фінансові та податкові питання. Зокрема, голова податкового комітету Громадської ради при МЕРТ, партнер аудиторської компанії Crowe Horwath AC Ukraine Ольга Богданова перелічила основні помилки, яких припускаються аграрії при заповненні податкових накладних. А після обіду експерти Міжнародної фінансової корпорації (IFC) розповіли про банківські програми та моделі кредитування в агросекторі.

Темою третьої секції, яка діяла в першій половині дня, стали проблеми та перспективи реформування об’єднаних територіальних громад в Україні. Олександр Каліберда, представник проекту USAID “Підтримка аграрного і сільського розвитку» відзначив, що за 2018 рік в 39 разів зросла державна підтримка регіонального і місцевого розвитку. А Ігор Миклащук, голова Інституту кооперації та місцевого самоврядування (ІКОМІС), презентував новостворене об`єднання, основним завданням якого є підтримка органів місцевого самоврядування.

Генеральним партнером по техніці заходу виступила компанія KUHN, генеральний агрохімічний партнер – UKRAVIT, генеральний автомобільний партнер – BMW, та фінансовий партнер - Alt Bank.

Прес-служба ВАР