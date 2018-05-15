Бізнес-асоціація ринку нерухомості Ukrainian Real Estate Club проведить масштабний форум та премію у галузі торговельної нерухомості

31 травня бізнес-асоціація ринку нерухомості Ukrainian Real Estate Club проведе в Fairmont Grand Hotel Kyiv масштабний Форум Shopping Centers Forum & Awards.

Захід проводиться вже 8 рік поспіль, щорічно його відвідують більш ніж 200 міжнародних гостей, в тому числі - з Великобританії, ОАЕ, Австрії та Німеччини.

Цього року на учасників і гостей форуму очікують:

4 спікера з презентацією унікальних кейсів і зіркові гості

2 огляди ринку комерційної нерухомості

Фахівці сфери девелопмента презентують рішення, спрямовані на підвищення ефективності роботи, залучення клієнтів, збільшення конверсії, зниження витрат і підвищення екологічності.

Чому варто відвідати Форум?

Щорічно захід збирає на своєму майданчику провідних світових експертів в галузі комерційної нерухомості й рітейлу

Цього року вперше в Україні серед спікерів присутні представники Zaha Hadid Architects і Immochan International

Вперше в рамках Форуму проводиться Премія Shopping Centers Awards на звання кращого торгового центру

на звання кращого торгового центру Учасники форуму розширюють ділові контакти, аналізують поточні тренди і знаходять вирішення актуальних проблем для торгової нерухомості

Актуальні теми, які будуть розглянуті в цьому році:

Правові аспекти ринку комерційної нерухомості

Огляд ринку торговельної нерухомості й рітейлу: результати I кварталу і прогноз на 2018 рік у NAI Ukraine

Архітектура світового класу від Zaha Hadid: на прикладі кейсу CityLife Shopping District в Мілані

Удосконалення простору торгової нерухомості: кейс EuropaCity в Парижі

Управління комерційною нерухомістю в VUCA світі: виклики, стратегії, рішення

Серед спікерів:

Gian Luca Barone, партнер Zaha Hadid Architecs, M. Arch, ARB, RIBA

Gregoire Marty, Promotion & Conception директор Immochan International

Михайло Меркулов, генеральний директор Arricano Real Estate plc

Віталій Бойко, генеральний директор NAI Ukraine

Підсумує Форум Дискусійна панель: Оцінка ринку торгової нерухомості України очима іноземних експертів.

Своє бачення ситуації озвучать:

Gian Luca Barone, партнер Zaha Hadid Architecs, M. Arch, ARB, RIBA, Великобританія

Piotr Korek, генеральний директор PA Nova Polska (Центральна Європа, Німеччина)

Marco-MiloLube, керуючий партнер інвестиційного фондаVI2Partners (Австрія)

Дмитро Грільберг, Vertex United

У перерві між секціями на учасників і гостей чекає ланч і бізнес-нетворкінг, де можна буде у вільній формі поспілкуватися з колегами і партнерами, зміцнити старі зв'язки і налагодити нові.

Для учасників Форуму також буде організований проперті-тур по ТРЦ Києва, який дозволить ознайомитися з ключовими об'єктами торгової нерухомості столиці.

Премія Shopping Centers Awards включає 13 номінацій. Ініціатором події є Український Клуб Нерухомості (URE Club) спільно з провідним європейським виданням Europa Property і міжнародною премією в галузі торговельної нерухомості CEE Retail Awards.

Переможці будуть визначені за результатами комплексної незалежної оцінки:

міжнародним професійним журі

провідними ритейлерами

відвідувачами ТРЦ міст-учасників за допомогою онлайн-голосування

Учасники премії - більше ніж 20 ТРЦ з 9 міст України. Церемонія нагородження відбудеться ввечері 31 травня в рамках урочистого Гала-вечора.

Дата: 31 травня, Київ

Місце: Fairmont Grand Hotel Kyiv, Набережно-Хрещатицька, 1

Детальна інформація та реєстрація: https://bit.ly/2JX66gM