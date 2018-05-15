Конкурентні робочі місця в Україні стримають трудову міграцію?

18 травня 2018 року у Grand Hall Chamber Plaza (вул. Велика Житомирська, 33) відбудеться III Open Economic Forum: «Економічне зростання та створення робочих місць: порядок денний для України»

Форум збирає більше 300 компаній та підприємців, які розглянуть актуальне питання – Як розвивати економіку, аби стимулювати бізнес відповідально ставитися до податків та збільшувати заробітні плати, а економічно активне населення - залишатись працювати в Україні?

Українська Рада Бізнесу, як організатор Форуму, збирає на публічну дискусію представників влади, бізнес-об‘єднань та експертного середовища для обговорення ролі держави у стимулюванні бізнесу до внутрішньої модернізації, детінізації, збільшення зарплат на своїх підприємствах.

Дослідження Київського міжнародного інституту соціології зроблене на замовлення ZN.ua, показує, що невисокий рівень зарплати в Україні є вирішальним фактором для трудових мігрантів: 45% - готові виїхати за кордон в пошуках більш високого заробітку, 32% прагнуть жити в комфортніших умовах, та 5,6% - хочуть виїхати через корупцію, яка поглинула Україну. Реальні масштабні інвестиції країною не залучаються, у малого та середнього бізнесу немає доступу до ресурсів та поля для новацій і створення продукції з високою доданою вартістю для цих ринків, що і дало б можливість збільшення зарплат.

На форумі буде презентовано два макроекономічні дослідження: «Порівняльний аналіз оподаткування фонду заробітних плат та видатків бюджету у окремих країнах СНД, ЄС, Азії, Латинської Америки» (автори Володимир Дубровський - старший економіст CASE-Ukraine та В’ячеслав Черкашин - фахівець з питань податкової політики Реанімаційного Пакету Реформ); “Аналітична робота щодо оцінки переваг і недоліків варіантів зменшення можливостей для ухилення від оподаткування при імпорті та продажі товарів” авторства Іллі Несходовського - директора Інституту соціально-економічної трансформації та В’ячеслава Черкашина.

На думку профільних бізнес-асоціацій УРБ, основних ресурсів для збільшення зарплат декілька: вирівнювання умов ведення бізнесу та реальна детінізація, інституціональні реформи ДФС та митниці, як запорука інвестиційної привабливості, зниження навантаження на фонд оплати праці, масштабні програми модернізації бізнесу, в першу чергу, - у сферах енергоефективності/енергозбереження, ЖКГ, транспорту, освіти і медицини.

Учасники «III Open Economic Forum» сформують перелік першочергових реформ, які сприятимуть вирішенню визначених питань. Якщо влада почує представників реального сектору економіки - це дозволить збільшити економічні та соціальні показники країни, створити комфортні умови для життя та ведення бізнесу й стимулюватиме економічно активне населення залишатись в Україні.

Вхід на Форум вільний за попередньої реєстрації – Реєстрація

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Додаткова інформація: до участі у форумі запрошені Ніна Южаніна, голова Комітету ВРУ з питань податкової та митної політики, Євгеній Капінус, державний секретар Міністерства Фінансів України, Тетяна Острікова, голова підкомітету з питань митної справи та удосконалення Митного кодексу України Комітету ВРУ з питань податкової та митної політики, Іван Міклош, голова Стратегічної групи радників з підтримки реформ, Ілля Несходовський, директор Інституту соціально-економічної трансформації, Павло Кухта, заступник Голови Стратегічної групи радників з підтримки реформ, Борис Филипов, координатор сектору Управління державними фінансами Представництва ЄС в Україні, Олександр Лазарєв, співголова Митного Комітету Європейської Бізнес Асоціації, Володимир Дубровський, старший економіст, член Наглядової Ради CASE Україна, Оксана Маркарова, перший заступник Міністра Фінансів України.

Форум відбувається за підтримки: Асоціація платників податків України, Асоціація підприємств інформаційних технологій України, «Данська Рада у справах біженців», Асоціації "Українські Імпортери побутової електроніки", Реанімаційний Пакет Реформ, Українська федерація індустрії безпеки, Хай-Тек Офіс Україна, CASE Україна, Американська торгівельна палата, Всеукраїнська аграрна рада, Європейська Бізнес Асоціація, Інститут соціально-економічної трансформації, Міжнародний інститут менеджменту, Торгово-промислова палата України.

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