«5 канал» аналізує 4 роки реформи децентралізації: результати, здобутки та можливості ОТГ

У понеділок, 14 травня, «5 канал» поновлює проект «Час можливостей», присвячений сутності прав та обов’язків об’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації влади

Проект реалізується у співпраці з Програмою розвитку ООН.

Ведуча програми – Лариса Губіна.

Щопонеділка о 20:00 в ефірі «5 каналу» у форматі прямоефірного ток-шоу ведуча разом з гостями студії – головами Обласних державних адміністрацій, новоутворених громад, представниками всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, урядовцями - аналізуватимуть результати, здобуті за 4 роки реформи децентралізації в Україні.

У новому циклі програм практики разом з профільними експертами галузі актуалізуватимуть наявні питання впровадження децентралізації та шукатимуть вирішення проблем, що постають перед місцевим самоврядуванням у Донецькій та Луганській областях.

Протягом місяця в студії «5 каналу» будуть підняті наступні теми:

реальні інструменти економічного розвитку регіонів;

громадський та кадровий розвиток людського потенціалу;

діючи програми підтримки на прикладі програми «Український донецький куркуль» та найефективнішої громади Донеччини - селища Шахове;

процеси територіального об’єднання: які постають проблеми та як триває об’єднання;

складання та затвердження перспективних планів, передача земель в управління громад – питання ефективного використання ресурсів та визначення зон відповідальності;

галузева децентралізація – медицина, освіта – проблемні аспекти та приклади ефективного менеджменту в реалізованих проектах;

розподіл повноважень держава-громада, ефективність використання державних субвенцій;

сучасні Центри надання адміністративних послуг, реалії та перспективи зростання якості.

Лариса Губіна, автор програми: «Ми продовжуємо підвищувати рівень обізнаності українців щодо напрямків та результатів реформи децентралізації, заохочуємо до об’єднання й співпраці усі зацікавлені сторони: місцеву владу, громадські організації, бізнес, медіа та активних громадян. Саме зараз у кожного є можливість власноруч впливати на своє життя – співпрацювати, вимагати від місцевої влади забезпечувати якісні послуги, надавати оперативні звіти щодо розподілу коштів - саме тому зараз ЧАС можливостей».

Знайте більше і будьте компетентні у питаннях надважливих реформ і державних перетворень щопонеділка о 20:00 з проектом «Час можливостей».

Прес-служба «5 каналу»,

контактний телефон: 351-77-20