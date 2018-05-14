«5 канал» аналізує 4 роки реформи децентралізації: результати, здобутки та можливості ОТГ

Проект реалізується у співпраці з Програмою розвитку ООН.
Ведуча програми – Лариса Губіна.
Щопонеділка о 20:00 в ефірі «5 каналу» у форматі прямоефірного ток-шоу ведуча разом з гостями студії – головами Обласних державних адміністрацій, новоутворених громад, представниками всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, урядовцями - аналізуватимуть результати, здобуті за 4 роки реформи децентралізації в Україні.
У новому циклі програм практики разом з профільними експертами галузі актуалізуватимуть наявні питання впровадження децентралізації та шукатимуть вирішення проблем, що постають перед місцевим самоврядуванням у Донецькій та Луганській областях.
Протягом місяця в студії «5 каналу» будуть підняті наступні теми:
- реальні інструменти економічного розвитку регіонів;
- громадський та кадровий розвиток людського потенціалу;
- діючи програми підтримки на прикладі програми «Український донецький куркуль» та найефективнішої громади Донеччини - селища Шахове;
- процеси територіального об’єднання: які постають проблеми та як триває об’єднання;
- складання та затвердження перспективних планів, передача земель в управління громад – питання ефективного використання ресурсів та визначення зон відповідальності;
- галузева децентралізація – медицина, освіта – проблемні аспекти та приклади ефективного менеджменту в реалізованих проектах;
- розподіл повноважень держава-громада, ефективність використання державних субвенцій;
- сучасні Центри надання адміністративних послуг, реалії та перспективи зростання якості.
Лариса Губіна, автор програми: «Ми продовжуємо підвищувати рівень обізнаності українців щодо напрямків та результатів реформи децентралізації, заохочуємо до об’єднання й співпраці усі зацікавлені сторони: місцеву владу, громадські організації, бізнес, медіа та активних громадян. Саме зараз у кожного є можливість власноруч впливати на своє життя – співпрацювати, вимагати від місцевої влади забезпечувати якісні послуги, надавати оперативні звіти щодо розподілу коштів - саме тому зараз ЧАС можливостей».
Знайте більше і будьте компетентні у питаннях надважливих реформ і державних перетворень щопонеділка о 20:00 з проектом «Час можливостей».
Прес-служба «5 каналу»,
контактний телефон: 351-77-20