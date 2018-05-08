8 червня в Києві відбудеться IV Агропромисловий експортний форум

8 червня 2018 року у Києві, на річковому лайнері Rosa Victoria, відбудеться ІV Агропромисловий експортний форум - найбільша комунікаційна платформа Україні з фокусом на залучення інвестицій в сферу аграрної промисловості

Організатор Форуму — A7 CONFERENCES. Офіційний перевізник — Turkish Airlines, Інвестиційний партнер — A7 CAPITAL. Партнер ділових поїздок — AirLife. В рамках виставки — АГРО-2018/ AGRO-2018.

Місце проведення: Лайнер Rosa Victoria, м.Київ, вул.Набережно-Хрещатицька, причал

Час проведення: 8 червня 2018 року (09:00-21:00).

За останнє десятиліття підприємства АПК (агропромислового комплексу) зробили великий крок у напрямку маркетингу, таким чином українська продукція почала поступово виходити на міжнародний ринок, більше того — на цих ринках українські виробники виявились конкурентоспроможними. Ріст обсягів експорту продукції АПК та харчової промисловості за 2017 рік склав 19,5%, що в грошовому еквіваленті становить 2,6 млрд доларів. Проте проблеми досі існують, адже навіть на українському внутрішньому ринку українських виробників можуть витіснити дорожчі, проте більше якісні, іноземні товари. У 2017 році обсяг експортного постачання агропродовольчої продукції з України до ЄС у порівнянні з 2016 роком виріс на 27%, що у грошовому еквіваленті становить 1,2 млрд євро. Проте, в той самий час, експорт агропродовольчої продукції з Євросоюзу до України зріс на понад 200 млн євро.

Однією з причин є детехнологізація та деіндустріалізація України, та її позиціонування як сировинної бази для провідних європейських країн. Проте, Україна вже стала на шлях впровадження технологій, нехай це відбувається і не високими темпами. Прикладом серед тепер світових лідерів у сільському господарстві може стати Ізраїль. Низький показник придатних для ведення сільського господарства земель — всього 20% — компенсується високою ефективністю інноваційних технологій. Для прикладу, автоматизований процес збирання мигдалю складає всього 30 секунд. Іноді навіть виробники, які впроваджують інновації, стикаються з проблемами — недостатні виробничі потужності, тобто неможливість вчасно переробити продукцію. Втрати є також у процесі переробки через застарілі устаткування на підприємствах. Знижується конкурентоспроможність українських виробників і через недоліки транспортування та зберігання продукції. Загалом, тільки 3/5 виробленої сільськогосподарської продукції доходить до споживача. Про вирішення цих проблемних моментів, досвід міжнародних компаній, реальні можливості залучення інвестицій та багато іншого, йтиметься на Агропромисловому експортному форумі 8 червня 2018 року.

Форум вже втретє стане найбільшим заходом в Україні, який об’єднує впливових гравців індустрії, українських виробників, міжнародних інвесторів, профільні асоціації, посольства, провідні медіа та суміжні галузі. Метою форуму є дослідження сучасних світових трендів харчової промисловості та потенціалу агросектору України в рамках глобального ринку. Основним завданням форуму є привернення уваги міжнародних та внутрішніх інвесторів до потенціалу вітчизняного сектору виробництва сільськогосподарської продукції та продуктів харчування.

Програма форуму складається з трьох сесій. Перша сесія зосереджуватиметься на державній політиці щодо аграрного сектору — програма Міністерства аграрної політики та продовольства з розвитку сектору АПК, проваджені реформи та співпраця із закордонними представництвами. У другій сесії форуму йтиметься про досвід інтеграції інноваційних технологій у провідних компаніях АПК та харчової промисловості для підвищення якості продукції та економії виробництва. Про залучення інвестицій у аграрний сектор для збільшення обсягів виробництва та розвитку експорту продукції з високою доданою вартістю мова йтиме у третій сесії форуму.

Організатор Форуму — A7 CONFERENCES. Офіційний перевізник — Turkish Airlines, Інвестиційний Партнер — A7 CAPITAL. Партнер ділових поїздок — AirLife. В рамках виставки — АГРО-2018/ AGRO-2018. Генеральний Інформаційний ТВ-Партнер — News One. Ексклюзивний ТВ-Партнер — Перший діловий телеканал. Генеральний Інформаційний Партнер — РБК Україна. Генеральний Новинний Партнер — Інтерфакс-Українa. Генеральний Радіо Партнер — радіо «Голос столиці». Генеральний Діловий Медіа-Партнер — Фокус. Діловий Медіа-Партнер — журнал «Бізнес». Інформаційний Аналітичний Партнер — Liga.zakon. Медіа-Партнери: Новое время, Екологія підприємства, Liga.net, Міжнародний журнал «Судоходство», журнал «Термінал», Agroreview, Agrochart. За підтримки: Американська торгівельна палата, Kyiv Post, Рада підприємців при КМУ, Спілка підприємців України і т.д.

Порядок денний і додаткову інформацію можна знайти на сайті: a7conf.com/agricruise

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