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Вторник, 08 мая 2018 11:50

У Києві відбудеться Перший Міжнародний енергетичний форум «Вітер та Водень»

У Києві відбудеться Перший Міжнародний енергетичний форум «Вітер та Водень»

17 травня 2018 року у КВЦ «Парковий» відбудеться Перший Міжнародний енергетичний Форум «Вітер та Водень» (INEF)

Використання потужної енергії вітру і необмеженого потенціалу водневої енергії для забезпечення збалансованого розвитку енергетичного комплексу України є основною темою форуму.

  Організатори Форуму: «Українська вітроенергетична асоціація» та Енергетична асоціація «УКРАЇНСЬКА ВОДНЕВА РАДА». Співорганізатор: A7 CONFERENCES. Генеральний партнер: ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ. Фінансовий партнер: АБ «УКРГАЗБАНК». Офіційні партнери: «Вітряні парки України», УВЕА, ДТЕК, ЕКО ОПТІМА, ЮФ Саєнко Харенко.

Учасники заходу обговорять:

  • можливість збільшення частки відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) в національному виробництві електроенергії;
  • роль ВДЕ в збалансованому розвитку енергетичного комплексу України і перехід до безвуглецевої економіки;
  • реалізацію вітроенергетичних проектів в умовах нового законодавства;
  • можливості технологій з виробництва та використання водню;
  • сучасні технології виробництва вітрових турбін;
  • інновації водневої енергетики;
  • успішні вітроенергетичні проекти в Україні та світовий досвід реалізації водневих енергетичних рішень;
  • інвестиційну привабливість сектору відновлюваної енергетики України.

Серед доповідачів Форуму: Степан КУБІВ, перший Віце-прем’єр-міністр України – Міністр економічного розвитку і торгівлі України; Мустафа Атасевен, Президент, Турецька вітроенергетична асоціація; Олександр Домбровський, перший заступник голови, Комітет Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки; Сергій Савчук, Голова, Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України; Роман Ващук, Надзвичайний та Повноважний Посол Канади в Україні; Олександр Рєпкін, Президент, Енергетична асоціація «УКРАЇНСЬКА ВОДНЕВА РАДА»; Андрій Конеченков, Голова правління, «Українська вітроенергетична асоціація», Віце-президент, «Всесвітня вітроенергетичноа асоціація»; Марія Барабаш, Президент, A7 GROUP; Карин Стеглик, Директор та член правління, «Чеська воднева технологічна платформа»; Вікторія Керельська, Європейська вітроенергетична асоціація WindEurope, Родіон Морозов, директор Департаменту екологічного реінжинірингу та впровадження проектів ресурсозбереження, АБ «УКРГАЗБАНК»; Карл Стурен, Генеральний директор, Група компаній Віндкрафт; Софи Ліонс, Element Energy, координатор проекту ZEFER Європейської комісії; керівники вітроенергетичних компаній України, представники міжнародних компаній-виробників вітроенергетичного обладнання.

Форум відбудеться за підтримки Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Комітету Верховної Ради України з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки і Державного агентства з енергозбереження та енергоефективності України.

Генеральний інформаційний партнер — РБК-Україна. Генеральний новинний медіа-партнер — Інтерфакс-Україна. Генеральний телевізійний партнер - Перший діловий телеканал. Генеральний радіо-партнер - радіо «Голос столиці». Офіційний медіа-партнер - Bloomberg. Міжнародний медіа-партнер — cH2ange. Кар'єрний партнер — HeadHunter Україна. Медіа-партнери: «Енергобізнес», «Українська енергетика», Liga.net, Liga.zakon, Global Ukraine News, журнал «Термінал», «Екологія підприємства», Elektrovesti.net, газета «Бізнес», UA-Energy.org. За підтримки: «Американська торговельна палата», Kyiv Post, СУП, Рада підприємців при КМУ та інші.

Подати заявку на участь: http://a7conf.com/inef  Промокод на 10% знижки — A7INEF2018.

Кількість місць обмежена.

Місце проведення: КВЦ «Парковий», Паркова дорога, 16-А, м. Київ, Україна, конгрес-хол, 3-й поверх.

Акредитація ЗМІ: тел.:

+38 044 227 27 77
+38 097 651 11 84

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. (контактна особа — Валентина Космина).

 

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