У Києві відбудеться Перший Міжнародний енергетичний форум «Вітер та Водень»

17 травня 2018 року у КВЦ «Парковий» відбудеться Перший Міжнародний енергетичний Форум « Вітер та Водень » (INEF)

Використання потужної енергії вітру і необмеженого потенціалу водневої енергії для забезпечення збалансованого розвитку енергетичного комплексу України є основною темою форуму.

Організатори Форуму: «Українська вітроенергетична асоціація» та Енергетична асоціація «УКРАЇНСЬКА ВОДНЕВА РАДА». Співорганізатор: A7 CONFERENCES. Генеральний партнер: ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ. Фінансовий партнер: АБ «УКРГАЗБАНК». Офіційні партнери: «Вітряні парки України», УВЕА, ДТЕК, ЕКО ОПТІМА, ЮФ Саєнко Харенко.

Учасники заходу обговорять:

можливість збільшення частки відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) в національному виробництві електроенергії;

роль ВДЕ в збалансованому розвитку енергетичного комплексу України і перехід до безвуглецевої економіки;

реалізацію вітроенергетичних проектів в умовах нового законодавства;

можливості технологій з виробництва та використання водню;

сучасні технології виробництва вітрових турбін;

інновації водневої енергетики;

успішні вітроенергетичні проекти в Україні та світовий досвід реалізації водневих енергетичних рішень;

інвестиційну привабливість сектору відновлюваної енергетики України.

Серед доповідачів Форуму: Степан КУБІВ, перший Віце-прем’єр-міністр України – Міністр економічного розвитку і торгівлі України; Мустафа Атасевен, Президент, Турецька вітроенергетична асоціація; Олександр Домбровський, перший заступник голови, Комітет Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки; Сергій Савчук, Голова, Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України; Роман Ващук, Надзвичайний та Повноважний Посол Канади в Україні; Олександр Рєпкін, Президент, Енергетична асоціація «УКРАЇНСЬКА ВОДНЕВА РАДА»; Андрій Конеченков, Голова правління, «Українська вітроенергетична асоціація», Віце-президент, «Всесвітня вітроенергетичноа асоціація»; Марія Барабаш, Президент, A7 GROUP; Карин Стеглик, Директор та член правління, «Чеська воднева технологічна платформа»; Вікторія Керельська, Європейська вітроенергетична асоціація WindEurope, Родіон Морозов, директор Департаменту екологічного реінжинірингу та впровадження проектів ресурсозбереження, АБ «УКРГАЗБАНК»; Карл Стурен, Генеральний директор, Група компаній Віндкрафт; Софи Ліонс, Element Energy, координатор проекту ZEFER Європейської комісії; керівники вітроенергетичних компаній України, представники міжнародних компаній-виробників вітроенергетичного обладнання.

Форум відбудеться за підтримки Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Комітету Верховної Ради України з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки і Державного агентства з енергозбереження та енергоефективності України.



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Подати заявку на участь: http://a7conf.com/inef Промокод на 10% знижки — A7INEF2018.

Кількість місць обмежена.

Місце проведення: КВЦ «Парковий», Паркова дорога, 16-А, м. Київ, Україна, конгрес-хол, 3-й поверх.

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