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LIM-2018

Новости компаний

Понедельник, 07 мая 2018 15:17

“LIM-2018”: міжнародний торговий В2В-форум 31 | 05 запрошує

“LIM-2018”: міжнародний торговий В2В-форум 31 | 05 запрошує

Запрошуємо Вас та Ваших колег на міжнародну В2В-зустріч, на якій збираються представники ділових кіл – виробники товарів для кінцевого споживача, роздрібні мережі та дистрибутори – Україна, США, Білорусь, Франція, Італія, Іспанія, Китай, країни Прибалтики та інші

Про Форум:

4-й щорічний міжнародний торговий форум «LIVE INTERNATIONAL MARKETPLACE» («LIM-2018») – присвячений розвитку бізнесу торгівлі та виробництва товарів FMCG всередині країни та у торгових мережах на іноземних ринках.

Дата: 31 травня 2018 року.

Місце: Торгово-промислова палата України, вул. Велика Житомирська, 33 (Київ). 

Учасники Форуму:  450 Делегатів – власники та керівники виробничих, дистрибуційних та рітейл-компаній, а також компанії – постачальники послуг: транспортних перевезень, ІТ, юридичних та консалтингових, обладнання та інноваційні стартапи. У Форумі беруть участь провідні бізнес-асоціації, ВУЗи, кращі ділові ЗМІ та інвестори, які зацікавлені знайти мотивованих партнерів з  реальним бізнес-потенціалом.

У програмі Форуму 31 травня (10:00-18:00+):

- Сесія “MADE IN UKRAINE”: доповіді кращих виробничих та торгових компаній України з питань розвитку бізнесу, впровадження інновацій, ділової культури всередині ринку та при співпраці із іноземними бізнесами.

- Сесія “ТОРГІВЛЯ У ЗАРУБІЖНИХ МЕРЕЖАХ”: доповіді іноземних торгових мереж, дистрибуторів  та фахівців-практиків із виходу на полиці зарубіжних супермаркетів.

- Сесія “РІТЕЙЛ МАЙБУТНЬОГО”: доповіді професіоналів з інформаційних технологій, онлайн-торгівлі, ефективної роботи з покупцем із застосуванням найсучасніших технологій. 

- Сесія “S&OP: впровадження у компанії процесу планування продажів та операцій для підвищення ефективності бізнесу на налагодження співпраці у ланцюгу постачання.

- Сесія “В2В-ПЕРЕГОВОРИ”: столи переговорів між закупниками товарів (мережами та дистрибуторами із різних країн) та присутніми на Форумі виробниками товарів.

- Гала-вечеря.  

Серед Спікерів та Учасників – професіонали:

  • Геннадій Чижиков, Президент Торгово-промислової палати України.
  • Володимир Авраменко, Бізнесмен, засновник кондитерської компанії “АВК”.
  • Ігор Баранецький, Радник Департаменту Америки Міністерства закордонних справ України.
  • Dixon Lau, Керівник дивізіону глобальних закупок американської торгової мережі “Dollar General”.
  • Petras Cepkauskas, Литва, Член правління ГК “Батир”, фахівець з виходу товарів на полиці супермаркетів країн Прибалтики.
  • Mercadona – найбільшу мережу супермаркетів Іспанії представляють професійні баєри.
  • Ігор Блистів, Маркетинг-директор “Кормотех”, досвідчений бізнес-лектор.
  • Павло Шевчук, Директор з маркетингу в Agricom Group.
  • Андрій Печерських, Засновник та керівник “Центр Бізнес-Технологій” та “Рентсофт”
  • Сергій Бондаренко, Керівник проектів, “Бізнес Програми”
  • Маргарита Романова, Директор дистрибуції та операцій GlaxoSmithKline, міжнародний фахівець та автор програми “Лабораторія S&OP”.
  • Андрій Янбухтін, №1 digital-архітектор, автор рішення “The Future of Retail”, модератор сесії інновацій.
  • Торгівля в мережах Китаю – на Форумі представлена реальним кейсом, що презентується групою у складі українського виробника, державного університету та асоціації “Україна-Китай”.

Формати Вашої участі:

  • Делегат – із залученням до усіх подій Форуму, включаючи В2В-переговори та гала-вечерю;
  • Партнер із стендом – представлення зразків Вашої продукції для Учасників Форуму;
  • Спонсор Форуму – Ваші необмежені можливості представити свої найсильніші сторони перед цільовим Клієнтом;
  • Змістовний бізнес-партнер – коли на рівні із іншими Учасниками Форуму Ви берете участь у формуванні програми, пропонуєте Спікерів та компанії, які організатор обов’язково має залучити у подію, оскільки це додасть практичної цінності бізнесу.

Умови участі прошу знайти на Офіційному сайті Форуму.

Промо-код реєстрації – «BZN-lim»

Партнери Форуму: В2Ukraine | Торгово-промислова палата України | Центр підтримки експорту при УСПП | Vladicom | OLEROM | «Златомед» | «Спілка автоматизаторів бізнесу» | Vernix |  «Всеукраїнська спілка целіакії» | «Самміт Книга»

Міжнародний дипломатичний медіа-партнер: Журнал «Fashion of Diplomacy» («Модна Дипломатія»)

Генеральний новинний партнер: Interfax.

Медіа-партнери: European Business Association | «Американська торговельна палата в України» | Logist.fm | Food.ua | «Кореспондент» | «Упаковка» | «РБК-Україна» | «Брутто» | «Бізреліз» | «Бізнес Китай» | «Національна платформа малого і середнього бізнесу» | Logistics-gr | «Перевізник» | Promodis | Belretail | «Бізнес»  

Дякуємо за співпрацю! Ви важливі!

#youareimportant #lim2018

Організатор:

+380 (98) 098-83-99 | +380 (44) 221-80-39 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

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