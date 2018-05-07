Конференція «Нова Україна 2018» продемонструє міжнародній бізнес-спільноті, що Україна має інвестиційні можливості в різних сферах та є відкритою для бізнесу

Міжнародна інвестиційна конференція "New Ukraine 2018" – щорічна платформа, яка забезпечує комунікацію між інвесторами, корпораціями та урядом для обговорення потенційного партнерства, співпраці, а також соціально-економічних проблем України з метою покращення інвестиційного клімату та створення успішної Нової України (http://newukraineevents.com/).

Конференція відбудеться 15-17 травня в КВЦ «Парковий» в Києві та включатиме в себе роботу наступних секцій:

Макроекономіка, політика та банківська система

Сільське господарство та харчова промисловість

Традиційна та альтернативна енергетика

Оборонна та авіакосмічна галузі

Венчурні інвестиції, інформаційні технології та блокчейн

Залучення прямих іноземних інвестицій є пріоритетом для Уряду і лежить в основі відновлення економіки України. За допомогою нашої конференції «Нова Україна 2018» ми продемонструємо міжнародній бізнес-спільноті, що Україна має інвестиційні можливості в різних сферах та є відкритою для бізнесу.