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Понедельник, 07 мая 2018 14:47

Міжнародна інвестиційна конференція "New Ukraine 2018"

Міжнародна інвестиційна конференція &quot;New Ukraine 2018&quot;

Конференція «Нова Україна 2018» продемонструє міжнародній бізнес-спільноті, що Україна має інвестиційні можливості в різних сферах та є відкритою для бізнесу

Міжнародна інвестиційна конференція "New Ukraine 2018" – щорічна  платформа, яка забезпечує комунікацію між інвесторами, корпораціями та урядом для обговорення потенційного партнерства, співпраці, а також соціально-економічних проблем України з метою покращення інвестиційного клімату та створення успішної Нової України (http://newukraineevents.com/).

Конференція відбудеться 15-17 травня в КВЦ «Парковий» в Києві та включатиме в себе роботу наступних секцій:

  • Макроекономіка, політика та банківська система
  • Сільське господарство та харчова промисловість
  • Традиційна та альтернативна енергетика
  • Оборонна та авіакосмічна галузі
  • Венчурні інвестиції, інформаційні технології та блокчейн

Залучення прямих іноземних інвестицій є пріоритетом для Уряду і лежить в основі відновлення економіки України. За допомогою нашої конференції «Нова Україна 2018» ми продемонструємо міжнародній бізнес-спільноті, що Україна має інвестиційні можливості в різних сферах та є відкритою для бізнесу.

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