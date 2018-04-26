Українська рада бізнесу запрошує на III Економічний Форум 18 травня

Шановні колеги, запрошуємо на III Економічний Форум, який відбудеться 18 травня (о 14:00), за участі бізнесу, провідних експертів та представників влади.
На Форумі будуть обговорені ключові пріоритети Ради Бізнесу
Детальна інформація за посиланням:
https://economic-forum.com.ua/
Реєстрація за посиланням:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAI...A/viewform
З питань партнерства просимо звертатись до Ірини Здоревської - Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.