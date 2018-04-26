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Четверг, 26 апреля 2018 16:53

Українська рада бізнесу запрошує на III Економічний Форум 18 травня

Українська рада бізнесу запрошує на III Економічний Форум 18 травня

Запрошуємо вас на III Економічний Форум «Економічне зростання та створення робочих місць: порядок денний для України»

Шановні колеги, запрошуємо на III Економічний Форум, який відбудеться 18 травня (о 14:00), за участі бізнесу, провідних експертів та представників влади.

На Форумі будуть обговорені ключові пріоритети Ради Бізнесу


Детальна інформація за посиланням:


https://economic-forum.com.ua/


Реєстрація за посиланням:


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAI...A/viewform


З питань партнерства просимо звертатись до Ірини Здоревської  - Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  

 

 

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