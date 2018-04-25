19 квітня 2018 року у Києві відбувся ІІІ Український інфраструктурний форум

19 квітня 2018 року у Києві відбувся ІII «Український інфраструктурний форум» — найбільший форум в Україні з фокусом на залучення інвестицій в інфраструктурний сектор. Організатор Форуму — A7 CONFERENCES. Партнер сонячної енергетики — RENTECHNO, Партнер — Лемтранс. Юридичний Авіа Партнер — Ecovis. Офiцiйний перевізник — Turkish Airlines, Партнер ділових поїздок — AirLife. Інвестиційний партнер — A7 CAPITAL.

Основний акцент Українського інфраструктурного форуму — це інвестиційні можливості локального ринку інфраструктури. Цього року пройшов вже третій форум, який став найбільшим заходом в Україні, що об’єднав більше як 250 учасників, 132 представники медіа та 30 спікерів. Нагальні питання української інфраструктури, проблемні моменти та здобутки обговорювали на Українському інфраструктурному форумі.

Перша і основна сесія Форуму присвячена інвестиціям. Основною метою Форуму є привернення уваги міжнародних інвесторів до українських інфраструктурних проектів. Марія Барабаш, Президент A7 GROUP, Співзасновниця Спілки українських підприємців, розповіла про те, наскільки інфраструктура є пріоритетною для інвесторів: "Я вірю, що Україна є тим правильним місцем, правильним часом і правильними людьми, з якими потрібно працювати і інвестувати в Україну. Тому місією компанії A7 GROUP є промоція інтересів України за кордоном. Ми задумали цей форум для привернення інтересу до України з боку іноземних інвесторів та іноземних партнерів. Я дуже вдячна, що ми кожного року збираємося і нас стає все більше!".

Акцент на Форумі ставили також на законодавчої готовності держави допомагати українським інфраструктурним проектам залучати інвестиції. Віктор Довгань, Заступник Міністра інфраструктури України з питань європейської інтеграції, зазначив про кілька важливих кроків, які треба зробити: «Важливим є вихід на сталий розвиток логістики; розвиток логістичного потенціалу; зміцнення мультимодальних взаємозв'язків між різними видами транспорту; модернізація логістичної та транспортної інфраструктури; спрощення митних процедур; сприяння енергоефективному транспорту, та інше».

Також обговорювали повітряний транспорт, залізничний та приміський транспорт, а також логістикою в Україні. Євген Кравцов, В.о. голови правління, ПАТ «Укрзалізниця», розповів про декілька ключових ініціатив і напрямків, за якими сьогодні працює українська залізнична дорога: "Залізниця є основою нашою транспортної системи. Вокзальні комплекси, як один з елементів пасажирської інфраструктури в цілому, повинні бути першим кроком до того, що шукати механізми підвищення прибутковості та залучення приватного капіталу до перевезення пасажирів.»

Володимир Мезенцев, Генеральний директор, Лемтранс, зазначив: "Якщо дотримуватися логіки реформи, треба дати чітку відповідь на питання про лібералізацію ринку тяги. «Укрзалізниці» необхідно швидше відкривати ринки для приватних інвесторів. Треба розуміти, що поява сьогодні приватної тяги - не самоціль, а лише засіб покращення перевізного процесу. Адже кожна невивезена тонна вантажу - це втрати залізниць, вантажовідправників, операторів і втрати економіки України".

Славомір Новак, В.о. Голови, Державне агентство автомобільних доріг України: «За півтора року ми запровадили ряд системних змін, які дозволяють розвиватися галузі. Ми втілюємо у життя дві фундаментальні реформи дорожньої галузі. По-перше, це децентралізація. З 1 січня на плечі ОДА та губернаторів ми передали 120 тис. кілометрів доріг. На центральному рівні залишилось 50 тис. кілометрів. Реформу треба продовжувати. Друга реформа - це дорожній фонд. Це європейський стандарт, який тут почав працювати з 1 січня 2018 року. Це дозволяє прозоро та розумно спланувати коли будемо ремонтувати які дороги. За цих півтора року, можна сказати, що ми запровадили конституцію дорожнього транспорту. Нещодавно на Кабміні було затверджено Програму розвитку на середньострокову перспективу. Вона стала виконавчим актом цієї Конституції. Програма 2018-2022 є першим масштабним п’ятирічним планом, за яким буде розвиватися галузь. В результаті за 5 років плануємо з’єднати якісними дорогами усі регіональні центри країни.»

Серед ключових спікерів Форуму: Ярослав Дубневич, Голова Комітету з питань транспорту, Верховна Рада України, Віктор Довгань, Заступник Міністра з питань європейської інтеграції, Міністерство інфраструктури України, Євген Кравцов, В.о. голови правління, ПАТ "Укрзалізниця, Марія Барабаш, Президент, A7 GROUP, Володимир Мезенцев, Генеральний директор, Лемтранс, Володимир Шульмейстер, Директор напряму «Інфраструктура майбутнього», Український інститут майбутнього, Віктор Чумак, Заступник голови Комітету з питань запобігання і протидії корупції, Верховна Рада України, Славомір Новак, В.о. Голови, Державне агентство автомобільних доріг України, Дінчер Саїджи, Генеральний директор Представництва авіакомпанії «Тюркіш Ерлайнз Інк.» в м. Києві, Марина Петров, Заступник директора в Україні, ЄБРР, Павло Рябікін, Генеральний директор, Міжнародний аеропорт "Бориспіль", Олена Волошина, Голова представництва в Україні, Міжнародна фінансова корпорація (IFC), Олег Бондар, Керівний партнер, ECOVIS Бондар та Бондар, Сергій Фоменко, Віце-президент, Міжнародні Авіалінії України, Олена Кашперська, Голова комітету ІАТА-агентств, Асоціація лідерів туристичного бізнесу України, Євгеній Дихне, Перший заступник Генерального директора, Міжнародний аеропорт "Бориспіль", Дмитро Бабейчук, Директор, Украерорух, Оксана Дягілєва, Директор департаменту досліджень і розслідувань, Антимонопольний комітет України, Олександр Лісовик, Директор, Представництво Silk Way Airlines в Україні, Антон Саболевський, Директор зі стратегічного розвитку та інвестиційної політики, Укрзалізниця, Дмитро Беспалов, Директор, A+C Україна, Марк Магалецький, Старший Банкір, Керівник сектору інфраструктури в Україні, ЄБРР, Сінан Хасекі, Комерційний керівник, General Electric Transportation, Юрій Твердов, Заступник директора Департаменту державної політики в галузі залізничного транспорту, Міністерство інфраструктури України, Андрій Шкляр, Співголова логістичного комітету, ЄБА; Керівник аналітичного напрямку, ЦТС-консалтинг, Марія Григорак, Президент, Асоціація «Український логістичний альянс», Віктор Загреба, Команда підтримки реформ, Міністерство інфраструктури України, Олександр Перцовський, Перший заступник генерального директора, Укрпошта, Андрій Івасів, Співзасновник, Delivery Group та інші.

Організатор Форуму — A7 CONFERENCES. Партнер сонячної енергетики — RENTECHNO, Партнер — Лемтранс. Юридичний Авіа Партнер — Ecovis. Офіційний перевізник — Turkish Airlines, Партнер ділових поїздок — AirLife. Інвестиційний Партнер — A7 CAPITAL. Генеральний Інформаційний ТВ-Партнер - News One. Ексклюзивний ТБ-Партнер — Перший діловий телеканал. Генеральний Інформаційний Партнер — РБК Україна. Генеральний Новинний Партнер — Інтерфакс-Українa. Генеральний Радіо Партнер — радіо «Голос столиці». Ексклюзивний Бізнес Медіа-Партнер — журнал «Бізнес». Міжнародний Бізнес Медіа-Партнер — UBJ. Генеральний Діловий Медіа-Партнер — Фокус. Інформаційний Аналітичний Партнер — Liga.zakon. Медіа-Партнери: Новое время, група видань Капстроительство, Екологія підприємства, Liga.net, Міжнародний журнал "Судоходство", BuildPortal, Delo.ua, журнал Перевізник, Центр транспортних стратегій, журнал «Термінал». За підтримки: Американська торговельна палата, Kyiv Post, Українська асоціація інвестиційного бізнесу, Всеукраїнський Центр Реформ Транспортної Інфраструктури, Рада підприємців при КМУ, Обладнання та інструменти для професіоналів, АМЕУ, Промисловість у фокусі, Спілка підприємців України і т.д.

Фото і відео з Форуму за посиланням: a7conf.com/infra

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