II Форум із розшуку активів

Ідентифікація, «заморозка», повернення - три послідовні дії в процесі розшуку активів, без яких неможливо досягти бажаного результату. Досягнення та провали України у питаннях розшуку та повернення виведених активів; особливості участі держави в цих справах; хто і як може допомогти державі повернути виведені активи (юристи, форензисти, детективи) - ці та багато інших питань будуть розглянуті провідними спеціалістами галузі на II Форумі із розшуку активів, який відбудеться 18 травня 2018 року в готелі «Прем'єр Палас» (м. Київ).

Програма та реєстрація доступні за посиланням: pravo.ua/events/assets2018

Період максимальних знижок закінчується 29 квітня 2018 року!

Для представників бізнесу (CEO, CFO, CMO, директорів юридичних департаментів підприємств) - знижка 50 %!

Дата проведення: 18 травня 2018 року

Час проведення: 09:30 - 18:00

Місце проведення: готель «Прем'єр Палас» (м. Київ, бульв. Т.Шевченка / вул. Пушкінська, 5-7 / 29)

Організатор: газета «Юридическая практика»

Генеральний партнер: Spenser & Kauffmann

Експертний партнер: Kreston GCG

Професійний партнер: ЮК VB PARTNERS

Генеральний діловий медіапартнер: журнал БІЗНЕС

В рамках II Форуму із розшуку активів будуть розглянуті наступні питання:

Ukrainian cases: знайти - ще не означає повернути

Транскордонний розшук активів

Роль forensic у розшуку активів

IT-forensic і кібербезпека

Контакти:

Наталія Булко ─ продаж квитків

(044) 495-27-27, e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Вікторія Черкасова ─ івент-менеджер

(097) 616-76-19, e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Анатолій Гвоздецький ─ координатор Форуму

(096) 372-49-69, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.