II Форум із розшуку активів

Ідентифікація, «заморозка», повернення - три послідовні дії в процесі розшуку активів, без яких неможливо досягти бажаного результату. Досягнення та провали України у питаннях розшуку та повернення виведених активів; особливості участі держави в цих справах; хто і як може допомогти державі повернути виведені активи (юристи, форензисти, детективи) - ці та багато інших питань будуть розглянуті провідними спеціалістами галузі на II Форумі із розшуку активів, який відбудеться 18 травня 2018 року в готелі «Прем'єр Палас» (м. Київ).
Програма та реєстрація доступні за посиланням: pravo.ua/events/assets2018
Період максимальних знижок закінчується 29 квітня 2018 року!
Для представників бізнесу (CEO, CFO, CMO, директорів юридичних департаментів підприємств) - знижка 50 %!
Дата проведення: 18 травня 2018 року
Час проведення: 09:30 - 18:00
Місце проведення: готель «Прем'єр Палас» (м. Київ, бульв. Т.Шевченка / вул. Пушкінська, 5-7 / 29)
Організатор: газета «Юридическая практика»
Генеральний партнер: Spenser & Kauffmann
Експертний партнер: Kreston GCG
Професійний партнер: ЮК VB PARTNERS
Генеральний діловий медіапартнер: журнал БІЗНЕС
В рамках II Форуму із розшуку активів будуть розглянуті наступні питання:
- Ukrainian cases: знайти - ще не означає повернути
- Транскордонний розшук активів
- Роль forensic у розшуку активів
- IT-forensic і кібербезпека
Контакти:
Наталія Булко ─ продаж квитків
(044) 495-27-27, e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Вікторія Черкасова ─ івент-менеджер
(097) 616-76-19, e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Анатолій Гвоздецький ─ координатор Форуму
(096) 372-49-69, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.