Реалії українського податкового законодавства у проекті

«Код Успіху» на «5 каналі»

Ведуча – Тамара Мішина.

У Бельгії існує «податок на барбекю», відвідувачі Балеарських островів мають заплатити «податок на сонце», а завзяті шанувальники австрійських гірськолижних курортів обкладаються «податком на гіпс». І це далеко не повний перелік здавалось би, безглуздих, на перший погляд, стягнень.

Українські реалії свідчать про те, що вітчизняне податкове законодавство також небездоганне, а подекуди й досить таки суперечливе. Податковий кодекс, закони України та постанови Кабінету Міністрів України - як їх правильно «читати» та який вплив вони мають на пересічних громадян? Редакція проекту напряму ставить податківцям складні запитання. «Код успіху» розкаже не лише про існуючі колізії, цікавинки та нововведення у податковій сфері, а й про законодавчі ініціативи, які мають виправити помилки та поліпшити ситуацію.

На реальних прикладах і за допомогою простих розрахунків ведуча проекту Тамара Мішина навчить українців, як вміло заповнити декларацію, вирахувати плату за оренду приміщення чи компенсувати вартість за навчання.

Вже цієї суботи глядачі дізнаються, хто має заповнювати декларацію про доходи та які види доходів потрібно декларувати; чи складно вперше мати справу з електронною декларацію та скільки часу піде на подання її в паперовому вигляді, а також зрозуміють, чому не варто приховувати доходи, отримані від оренди квартир?

Тамара Мішина, ведуча проекту: «Код успіху - його шукають усі. Як бути у виграші? Як стати успішним? Як зберегти кошти і стати багатшим? Ці запитання турбують абсолютно кожного. Незалежно від того, студент ви чи підприємець, пенсіонер чи мільйонер, ми допоможемо підібрати саме ваш код, який відкриє потенціал до успіху. І вже разом ми зробимо нашу державу заможнішою».

Шукайте і знаходьте свій «Код успіху» на «5 каналі» щосуботи о 15:30. Повтор проекту щовівторка о 7:30

Прес-служба «5 каналу»,

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