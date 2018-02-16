Horizon Capital успішно вивела Purcari Wineries на ІРО в Бухаресті

Розміщення акцій було успішним, попит від індивідуальних інвесторів в чотири рази перевищив пропозицію, незважаючи на значну турбулентність на міжнародних фондових ринках та два найбільших в історії падіння індексу Dow Jones. В результаті цього успішного IPO, Horizon Capital від імені свого фонду EEGF II продала 40,9% акцій та отримала сукупний дохід від проданих акцій, котрий в 3,2 рази перевищив суму інвестиції (3,2х gross cash-on-cash). Horizon Capital залишається активним акціонером компанії з часткою акцій 22,7%, та має на меті надалі підтримувати стрімке зростання компанії та становлення Purcarі як беззаперечного лідера швидкозростаючого ринку вина в Центральній і Східній Європі.

Компанія з понад 1,000 гектарів власних виноградників та чотирма виробничими майданчиками в Румунії та Молдові стала найбільш титулованим виробником вина Центральної та Східної Європи у 2015-2016 роках за версією журналу Decanter London. За даними компанії Nielsen, Purcari володіє двома відомими румунськими брендами вина, які сукупно контролюють 26% частку ринку в своєму сегменті. Purcari заснована у 1827 році і здобула світове визнання, отримавши у 1878 році першу золоту медаль на Всесвітній виставці в Парижі та ставши традиційним постачальником вина королівським родинам Європи. Компанія використовує переваги виробництва в країнах з низьким рівнем вартості ресурсів та наявністю високоякісного винограду, що являється запорукою високої рентабельності бізнесу компанії. Маржа EBITDA за 9 місяців 2017 р. становила 33% і чиста маржа становила 23%, демонструючи зростання відповідно на 29% та 55% порівняно з аналогічним періодом у 2016 р. Зростання купівельної спроможності споживачів у країнах Центральної та Східної Європи дозволило компанії збільшувати виручку в середньому на 34% щороку протягом 2014- 2016 р., тоді як темпи зростання виручки в Румунії становили 55%, у Польщі - 49%, Молдові - 44%, Чехії та Словаччині - 15%. У 2017 році компанія продовжувала ріст протягом перших 9 місяців, збільшивши продажі Purcari на 35% в порівнянні з попереднім роком, тоді як в Румунії ріст перевищив 69%.

Олена Кошарна, Засновник та головний виконавчий директор компанії Horizon Capital, заявила: «Purcari Wineries сьогодні увійшла в історію, ставши першою Молдавською компанією, що вийшла на IPO. Це спадщина, яка відповідає знаковому бренду, котрий захоплює любителів вина з 1827 року. Вітаємо засновника та головного виконавчого директора Віктора Бостана за його лідерство, рішучість та наполегливість, та всю команду Purcari за те, що вони слідували своїй сміливій мрії створити регіонального чемпіона, залишаючись вірними своїй пристрасті виробляти вино найвищої якості. Вітаємо Васіле Тофана, партнера Horizon Capital за його креативність, внесок та відданість протягом багатьох років, невтомну працю з Віктором Бостаном і командою Purcari, щоб повернути на захід, на нові ринки, збільшити EBITDA в чотири рази за останні три роки і піднести Компанію на нові висоти. Далекоглядні підприємці, такі як Віктор Бостан, є основою для кожного успішного бізнесу, і ми з радістю підтримуємо цей фантастичний результат. Ми залишаємось активними акціонерами та відданими шанувальниками Freedom Blend, Negru de Purcari та багатьох їх чудових продуктів».

Компанію Purcari очолює Засновник та генеральний директор Віктор Бостан, енолог з більш ніж 35-річним досвідом роботи у виноробстві. «Сьогодні ми починаємо нову віху для Пуркарі. Ми дуже вдячні нашим постійним споживачам, яких ми і надалі будемо радувати. Я вдячний нашій команді, яка невтомно працює задля досягнення наших сміливих цілей. Я не міг би побажати кращих партнерів, у тому числі Horizon Capital, який підтримав нас і у добрі, і у важкі часи, і зробив величезний внесок у наш успіх як активний інвестор, а також Міжнародну Фінансову Корпорацію (IFC) за їх фінансову підтримку. Це справді чудовий час бути у винному бізнесі: глобальні обсяги виробництва вина не здатні задовільнити зростаюче споживання, що призводить до дефіциту та вищої рентабельності виробників. Ми хочемо використати ці сприятливі умови для зростання бізнесу за рахунок низької собівартості та сильних брендів. Я щасливий, що кожен, хто любить наше вино та наш бренд, тепер зможе володіти акціями Purcari Wineries та долучитися до нашого успіху», - говорить Бостан.

Васіле Тофан, партнер Horizon Capital, прокоментував: «Я неймовірно пишаюся тим, що сьогодні став свідком першого молдавського IPO в Бухаресті. Це історія відданого засновника, який насмілився мати велику мрію і, незважаючи на виклики, побудував справжнього регіонального чемпіона. Це саме те, чим займається Horizon Capital – шукає та підтримує підприємців-візіонерів, віддає більше, ніж просто капітал, працюючи пліч-о-пліч, щоб побудувати успішний бізнес. Втративши продажі в Росії та країнах СНД, Пуркарі продемонструвала неймовірну креативність та перевершила всі очікування щодо результатів на ринках Центральної та Східної Європи. Цей день є святом, хоча наша робота не зупиняється. Ми залишаємось великим акціонером, зосередженим на сприянні росту Пуркарі надалі та росту нашого доходу».

Про HORIZON CAPITAL

Horizon Capital є провідною інвестиційною компанією в Україні, яка управляє чотирма фондами прямих інвестицій (більше 40 інституціональних інвесторів) з активами понад 700 мільйонів доларів, та має більше 25 років інвестиційного досвіду в регіоні. Horizon Capital є активним інвестором та підтримує підприємців - візіонерів, які трансформують бізнес середовище в Україні та регіоні. Наша інвестиційна стратегія фокусується на експорто-орієнтованих компаніях та окремих лідерах внутрішнього ринку у швидкозростаючих секторах економіки, включаючи ІТ, легку та харчову промисловість, сільське господарство, електронну комерцію та фармацевтичну промисловість. Наші керуючі партнери мають сукупно більше 75 років досвіду інвестування в регіон, працювали у таких всесвітньо відомих компаніях як McKinsey / Merrill Lynch / Deutsche Bank, мають ступінь МБА провідних американських шкіл. Ми відомі своєю відданістю принципам прозорості, корпоративного управління, сприяння зростанню вартості компаній та успішними виходами з інвестицій. Більше інформації на сайті www.horizoncapital.com.ua

Контактні деталі:

Тетяна Бега

Менеджер зі зв’язків з інвесторами

Horizon Capital

e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

tel: +380 44 490 5580