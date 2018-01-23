У Давосі офіційно відкрився Український Дім

22 січня перший в історії Український Дім у Давосі під час Всесвітнього економічного форуму офіційно відкрив для гостей свої двері під гаслом «Україна: Креативність. Інновації. Можливості». Протягом тижня Український Дім проведе понад 15 панелей та заходів

Український Дім, оформлений у сучасному стилі та розташований у самісінькому серці Давоса, демонструє багату культуру та національну ідентичність України, і, водночас, представляє сектори ІТ та технологій української економіки, що втілюють у собі появу нового, креативного та інноваційного покоління бізнес-лідерів, а також нові можливості, що їх надає наша країна.

«Це історичний момент для України. Вперше за 47-річну історію ВЕФ, Україна представлена у Давосі у форматі майданчика, що працюватиме цілий тиждень» – заявила на церемонії відкриття Виконавчий директор Українського Дому в Давосі Алекса Чопівська. «Україна має колосальні можливості в сфері технологій та інновацій, і ми дуже раді представити наші таланти глобальній аудиторії ВЕФ».

«Наша ціль – показати гостям Українського Дому нашу країну такою, якою вони її ще ніколи не бачили: сучасною, з процвітаючим технологічним і творчим кластером. Піднесення технологічного сектору приваблює нові інвестиції у стартапи та ІТ-компанії, і, водночас, перетворює традиційні сектори української економіки, наприклад сільське господарство та енергетику» – зауважила президент та директор Western NIS Enterprise Fund Ярослава Джонсон. «Протягом наступних кількох днів вся увага світової бізнес-спільноти буде прикута до Давоса, і це чудова можливість просувати український ІТ-сектор, що бурхливо розвивається».

«Вже 14 років мій Фонд та компанія інвестують в просування України через різноманітні українські заходи під час щорічної зустрічі Всесвітнього Економічного Форуму у Давосі. Мені дуже приємно, що ми робимо солідний внесок у представлення нашої країни міжнародним лідерам найвищого рівня. Демонструючи все найкраще, що є в нашій країні, та беручи участь у діалозі з міжнародною спільнотою, Український Дім у Давосі – це важливий крок уперед» – вважає Віктор Пінчук, засновник Фонду Віктора Пінчука та EastOne.

Про Український Дім в Давосі

Український Дім у Давосі – це мультиформатний простір, організований Українською асоціацією венчурного та приватного капіталу (UVCA) у співпраці з Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) та Фондом Віктора Пінчука. Український Дім працюватиме в Давосі (Швейцарія) протягом 22-26 січня 2018 року під гаслом «Україна: Креативність, Інновації, Можливості».

Золотим спонсором Українського Дому є Ciklum. Срібним спонсором Українського Дому є Асоціація «ІТ України».

Всі дискусійні панелі будуть транслюватися наживо на Facebook-сторінці та YouTube-каналі Українського Дому в Давосі.