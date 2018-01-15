Agrohub розкаже в Давосі про можливості українського агробізнесу

Agrohub представить можливості українського агробізнесу для міжнародних інвесторів під час Щорічної зустрічі Всесвітнього економічного форуму в Давосі

Agrohub візьме участь у першому в історії Українському Домі в Давосі (Швейцарія), та проведе відкриту дискусійну панель для міжнародних інвесторів під час 48-ої щорічної зустрічі Всесвітнього економічного форуму.

Дискусійна панель «Як технології та інновації змінюють український агробізнес» відбудеться 23 січня, о 17:00, в Українському Домі.

Мета заходу – залучити увагу світових гравців до України, представити можливості українського агробізнесу та ввести Україну до пулу світових інноваторів. Дискусія покликана відповісти на наступні питання:

Як Agritech успішно змінює глобальні тенденції в сільському господарстві та продовольчому ринку України та інших країн?

Які можливості та ризики для світових інвесторів та новаторів в Україні сьогодні?

Чи відкриті українські агрохолдинги для нових технологій?

Хто входить до нової екосистеми українських сільськогосподарських інвестицій?

Яким чином цінності інноваційної економіки втілились в сільськогосподарській практиці в 2017-2018 роках?

Серед спікерів заходу: Юрій Косюк, засновник та Голова правління МХП (ПАО «Миронівський̆ хлібопродукт»), Юлія Порошенко, засновник та керівник проекту Agrohub, співзасновник корпоративного стартап-акселератора Radar Tech, Тобіас Менн, Global Head Digital Farming Bayer AG, Майкл Хорш, співзасновник та керуючий Horsch Machines, модератор дискусії - Алекс Ліссітса, генеральний директор агрохолдингу ІМК, президент асоціації «Український клуб аграрного бізнесу».

«Існує стереотип, що аграрна галузь України не сучасна та не сприйнятлива до інновацій. Ми хочемо оскаржити цей міф на світовій арені та представити нові успішні проекти для міжнародних інвесторів. Україна – це унікальний майданчик для нових технологій, у нас є прогресивні та відкриті до співпраці найбільші холдинги, сильна кадрова база технічних фахівців, цікаві та успішні стартапи, і безумовно, позитивна динаміка розвитку галузі Agritech. Все це ми прагнемо показати міжнародній спільноті та почати діалог з інвесторами», – зазначила Юлія Порошенко.

Дискусійна панель відбудеться 23 січня, о 17.00, в Українському Домі, за адресою м. Давос, Променад, 73.