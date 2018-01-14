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Воскресенье, 14 января 2018 17:31

Україна прийняла участь в міжнародній асамблеї IRENA

Україна прийняла участь в міжнародній асамблеї IRENA

Сергій Савчук представив країнам-членам IRENA останні досягнення України у відновлювальній енергетиці та закликав то тісної співпраці

Глава Держенергоефективності Сергій Савчук на восьмій сесії Асамблеї Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії IRENA в Абу-Дабі (ОАЕ) 13 січня представив останні українські досягнення у відновлюваній енергетиці, повідомили в Управлінні комунікації і зв'язків з громадськістю Держенергоефективності, передає Інтерфакс-Україна.

"Уряд України пройшов довгий шлях, щоб приєднатися до Статуту IRENA. Нещодавно відповідний Закон України № 2222-VIII, розроблений Держенергоефективності, прийнятий парламентом і підписаний президентом України П.Порошенко", — зазначив С.Савчук і додав, що днями Міністр закордонних справ України Павло Клімкін підписав відповідний документ про приєднання України до IRENA.

В оприлюдненому в суботу ввечері пост-релізі агентства наголошується, що понад 1,2 тис. представників з 150 країн світу зібралися на одній платформі світового масштабу, щоб обговорити стратегії розвитку "чистої" енергетики.

Глава Держенергоефективності представив країнам-членам IRENA останні досягнення України у відновлюваній енергетиці та перспективи співпраці з IRENA, особливо в напрямку стимулювання залучення "зелених" інвестицій.

Як зазначив Генеральний директор IRENA Аднан Амін "Витрати на виробництво "чистої" енергії зменшуються, технології удосконалюються, розвиток відновлюваної енергетики прискорюється у всьому світі. Це означає, що ми вступаємо в нову епоху енергетичної трансформації, а відновлювальна енергетика стає важливим двигуном економічного зростання, створення робочих місць і соціального розвитку, а також вирішує проблеми зміни клімату і зменшення шкідливих викидів".

С.Савчук закликав представників понад 150 країн світу до тісної співпраці з Україною, акцентуючи увагу на перевагах вітчизняного ринку відновлюваної енергетики.

Зокрема, він підкреслив, що потенціал розвитку вітроенергетики в Україні — один з найбільших у Східній Європі. Крім того, країна має значні можливості для широкого впровадження проектів з виробництва енергії з біомаси та відходів.

С.Савчук також мав можливість обговорити тенденції розвитку "чистої" енергетики в світі та в Україні з директором секретаріату Енергетичного співтовариства Янецем Копачем і президентом "Energy Watch Group", екс-депутатом парламенту Німеччини Гансом-Йозефом Феллом.

Після приєднання до IRENA Україна зможе: збільшити "зелені" інвестиції, отримувати дешеві кредити на "зелені" проекти, розробляти спільні механізми фінансування підготовки і впровадження якісних проектів.

Українську делегацію на восьмому сесії Асамблеї IRENA також представляли: народні депутати України Олександр Домбровський та Наталія Кацер-Бучковська, надзвичайний і повноважний посол України в ОАЕ Юрій Полурез, глава правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков, директор Департаменту поновлюваних джерел енергії Держенергоефективності Юрій Шафаренко і співробітники посольства Україна в ОАЕ.

Крім стратегій розвитку "чистої" енергетики, учасники форуму також розглянули питання підвищення енергоефективності в різних секторах економіки, в тому числі в промисловості.

Участь української делегації у восьмої сесії Асамблеї IRENA відбулася за сприяння Проекту UNIDO UKR IEE "Впровадження стандарту систем енергоменеджменту в промисловості України" та Проекту ПРООН / ГЕФ "Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні".

З 2013 року, за даними IRENA, більше $ 1 трлн інвестовано в поновлювану енергетику в усьому світі. На сьогодні створено майже 10 млн нових робочих місць у цій сфері.

Президентом нинішньої сесії Асамблеї обрано Уругвай, що вражає своїми успіхами у відновлюваній енергетиці. Наприклад, в 2017 в Уругваї з поновлюваних джерел енергії згенеровано понад 90% електроенергії, з яких 35% — завдяки вітроелектростанції.

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