ДТЭК Нефтегаз добыл первый миллиард кубометров газа с Мачухского месторождения

В декабре 2017 года добыча природного газа с Мачухского месторождения ДТЭК Нефтегаз с начала его эксплуатации составила 1 млрд куб. м. Мачухское месторождение – одно из самых сложных на территории Украины: пластовые давления составляют более 1000 атм, температуры – 150 - 180°. Глубины залегания продуктивных горизонтов – 5200 – 6000 м.

Мачухское месторождение было открыто в 1983 году, но из-за сложности горно-геологических условий освоить его тогда не удалось. В 2008 – 2014 году были пробурены две скважины, дебит одной из которых составил более 1 млн куб. м газа в сутки.

ДТЭК Нефтегаз – операционная компания, которая отвечает за нефтегазовое направление в структуре энергетического холдинга ДТЭК. Генеральный директор ДТЭК Нефтегаз – Игорь Щуров.

В портфель активов ДТЭК Нефтегаз входят 2 газодобывающих предприятия – ЧАО «Нефтегаздобыча» и ООО «Нефтегазразработка», которые ведут разведку и добычу углеводородов на трех лицензионных участках в Полтавской и Харьковской областях. Объем добычи природного газа по итогам 2016 г. составил 1,6 млрд куб. м, газового конденсата – 56,1 тыс. т.

Иван Гафич, директор ДТЭК Нефтегаз по разведке и перспективному развитию, подчеркнул: «Большую роль в успешном освоении Мачухского месторождения компанией ДТЭК Нефтегаз сыграло использование современных технологий: 3-D моделирование, широкоазимутальная сейсмика, газогидродинамические исследования, анализ трещиноватости пород. Эти технологии позволили оптимизировать программу бурения и освоения залежи углеводородов, а также открыть новый перспективный блок, соизмеримый по ресурсному потенциалу с запасами месторождения.

В 2017 году ДТЭК Нефтегаз провел реконструкцию Мачухской установки подготовки газа, увеличив ее мощность с 1 до 2 млн куб м газа в сутки. Это связано с новой программой бурения на Мачухском месторождении, которую ДТЭК Нефтегаз планирует начать в 2018 году.