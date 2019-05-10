Коломойський піде проти Нацбанку та "ПриватБанку" з одним позовом

Господарський суд Києва вирішив об'єднати в одне всі п'ять проваджень, відкритих за позовами екс-власника "Приватбанку Ігоря Коломойського до Нацбанку України та фінустанови про законність п'яти кредитних договорів і його особистих порук за ними.

Відповідне рішення суд ухвалив сьогодні, 10 травня, інформує БІЗНЕС з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Розгляд цієї справи суд призначив на 20 травня.

Згідно з інформацією в базі судових рішень, провадження за однією з п'яти справ відкрив суддя Вадим Босий 22 квітня поточного року. "Позовні вимоги обґрунтовані наявністю підстав для визнання недійсним кредитного договору №19 від 03.03.2009, укладеного між НБУ і... ПриватБанк, а також наявністю підстав для визнання недійсним договору поруки №19-1/П від 27.05.2016, укладеного між НБУ, ОСОБА_1 (І. Коломойський - ІФ) і ПриватБанком", - йдеться в рішенні.

Розглянувши позов, суддя витребував у відповідачів до 8 травня оригінали (для огляду) та копії постанови правління та кредитного договору, укладеного між Нацбанку та "ПриватБанком", а також запропонував відповідачам надати відгук, усі електронні та письмові докази, висновки експертів і заяви свідків.

Нагадаємо, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку". У суді пояснили, що підставою для такого рішення були, в тому числі, недоведеність відповідачами підстав для віднесення фінустанови до категорії неплатоспроможних та порушення процедури її націоналізації.

Цей же суд ухвалив ще одне рішення щодо "ПриватБанку", яким повністю задовольнив позов підконтрольної колишньому власнику банку Ігорю Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd.

Одразу після цього Нацбанк та Міністерство фінансів України заявили про намір оскаржити рішення суду. У свою чергу, президент України Петро Порошенко попередив, що визнання незаконною націоналізацію "Приватбанку" загрожує країні дефолтом та новою економічною кризою.

19 квітня в МВФ заявили, що уважно стежать за ситуацією навколо фінустанови.

20 квітня Печерський райсуд Києва ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки Коломойського за кредитами рефінансування "ПриватБанку, отриманими до входження держави в капітал.

Наприкінці квітня стало відомо, що Коломойський подав ще п`ять позовів до Нацбанку та "ПриватБанку".