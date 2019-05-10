Українському бізнесу відшкодували понад 57 млрд грн ПДВ

За чотири місяці 2019 року Державна фіскальна служба України (ДФС) відшкодувала платникам 57,2 млрд грн податку на додану вартість.

Про це свідчать дані ДФС, інформує БІЗНЕС.

За даними відомства, порівняно з відповідним періодом минулого року сума відшкодування зросла на 31,2%, або на 13,6 млрд грн. Обсяг відшкодування ПДВ у квітні склав 11,826 млрд грн. Найбільші суми відшкодування виплачені платниками податків Києва – 9,778 млрд грн, Львівській області – 205,6 млн грн, Харківській області – 171,7 млн грн і Запорізькій області – 163,2 млн грн.

"Зростає і середньомісячна сума повернення ПДВ. У 2019 році вона склала 14,3 млрд грн. Протягом 2018 року сума середньомісячного відшкодування ПДВ становила 11 млрд грн", - написав у Facebook в.о. голови ДФС України Олександр Власов.

Він повідомив, що всього за два роки роботи Електронного реєстру автоматичного відшкодування ПДВ бізнес отримав 282 млрд грн. "Режим автоматичного повернення податку – це дійсно велика перемога і одна з найбільших реформ у податковій сфері. Бізнес отримав можливість оперативно поповнювати свої обігові кошти і декларувати прибуток замість збитків", - зазначив Власов.