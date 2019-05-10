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П'ятниця, 10 травня 2019 14:05

У Німеччині запустили перший електричний автобан

У Німеччині запустили перший електричний автобан

На трасі А5 між німецькими Лангеном та Вайтерштатом, на південь від Франкфурту, ввели в експлуатацію перший в країні 5-кілометровий електричний автобан eHighway.

 Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Конфедерацію будівельників України.

Проект під назвою Elisa тестується в реальному трафіку п’ятьма логістичними компаніями. Декілька разів на день новою дорогою проїжджатимуть п’ять фур на дизелі, оснащені додатковим електромотором. Спеціально розроблені вантажівки зможуть заряджатись під час руху під встановленими проводами.

Проект запустили з метою збору та аналізу даних, які можуть призвести до розгортання проекту в інших частинах проекту. У рамках експерименту експерти досліджуватимуть, чи впливає електричний автобан на інший транспорт і наскільки він забруднює повітря. 

Федеральне міністерство охорони навколишнього середовища виділило на будівництво електричного автобану 14,6 млн євро. На його випробування, яке триватиме до кінця 2022 року, планується інвестувати 15,3 млн євро. На розробку гібридних вантажівок було витрачено понад 70 млн євро.

Над будівництвом електричної дороги працював виробник вантажівок Scania, спільно з Volkswagen та Siemens.

Загалом в країні реалізується три проекти eHighway: окрім Гессена такі автобани будуть запущені також в Шлезвіг-Гольштейні та Баден-Вюртембурзі. Очікується, що будівництво А1 у Шлезвіг-Гольштейн буде завершено протягом року, у Баден-Вюртемберзі робота ще не розпочалася.

Нагадаємо, що першу в світі eHighway відкрили у липні 2018 року в Швеції, неподалік Стокгольма.

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Рубрика: Новини
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